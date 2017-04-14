Сегодня в Сургуте проходит большое событие с пафосным названием – II Урбанистический форум «Среда со смыслом». Наши градостроители вкупе с разными федеральными экспертами и местной творческой интеллигенцией произносят много умных слов, вроде «культурные коды», «общественные пространства», «переосмысление среды» и так далее.

В общем, пара сотен неглупых, в общем-то, людей старательно пытаются найти смысл у этой самой нашей среды. А между тем все сургутяне его уже давно нашли, и он прост, как сама основа нашего существования – смысл нашей сургутской среды исключительно в том, чтобы выжить.

Чтобы убедиться, выйдите сегодня на улицу и пройдите 500 метров в любом направлении. Вы увидите, как люди скачут по лужам, пытаясь попасть в менее глубокий резервуар с грязью, водой, снегом и льдом. Как автомобилисты пытаются ехать так, чтобы не задавить и не очень сильно обрызгать людей, прыгающих по грязи (понятно, что пешеходы и машины перемещаются в одном пространстве, никакого разделения нет), при этом молясь перед каждой лужей – как бы там не оказалась яма. А если она там будет, то ни автомобилю, ни скачущим вокруг пешеходам мало не покажется.

Вот он, истинный дарвинистский смысл нашей среды – выжить во всем этом бедламе. Кто-то скажет, что снег сойдет, лужи высохнут, травка зазеленеет, и все будет отлично. Но это самовнушение: хаос в движении между людьми и машинами никуда не денется, парковка автомобилей на газонах, превращающихся от этого в грязное месиво, которое потом с первым же дождем стечет на тротуары и дороги, тоже никуда не денется. И таких примеров, которые подтверждают единственный смысл нашей среды, сотни. Зачем искать новые, если мы с этими, фундаментальными, ничего сделать не можем?

P.S. На первом урбанистическом форуме год назад столичный эксперт Святослав Мурунов привел классный пример простого и изящного городского решения: приварить к дверям подъездов небольшие крючки, чтобы человек, идущий из магазина, мог повесить пакеты, достать ключи, открыть домофон, снять пакеты с крючка и идти себе дальше. Хорошая идея, да? И, казалось бы, что может быть проще, чем внедрить такую микро-инновацию.

Так вот. Сколько таких крючков появилось на дверях сургутских подъездов за год, прошедший после первого урбанистического форума?

То-то и оно. А вы продолжайте свой разговор про «городскую ткань» и «культурные коды». Интересно ведь.