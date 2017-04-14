16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,2945   EUR  59,7791  

​Смысл нашей среды

Сегодня в Сургуте проходит большое событие с пафосным названием – II Урбанистический форум «Среда со смыслом». Наши градостроители вкупе с разными федеральными экспертами и местной творческой интеллигенцией произносят много умных слов, вроде «культурные коды», «общественные пространства», «переосмысление среды» и так далее.

В общем, пара сотен неглупых, в общем-то, людей старательно пытаются найти смысл у этой самой нашей среды. А между тем все сургутяне его уже давно нашли, и он прост, как сама основа нашего существования – смысл нашей сургутской среды исключительно в том, чтобы выжить.

Чтобы убедиться, выйдите сегодня на улицу и пройдите 500 метров в любом направлении. Вы увидите, как люди скачут по лужам, пытаясь попасть в менее глубокий резервуар с грязью, водой, снегом и льдом. Как автомобилисты пытаются ехать так, чтобы не задавить и не очень сильно обрызгать людей, прыгающих по грязи (понятно, что пешеходы и машины перемещаются в одном пространстве, никакого разделения нет), при этом молясь перед каждой лужей – как бы там не оказалась яма. А если она там будет, то ни автомобилю, ни скачущим вокруг пешеходам мало не покажется.

Вот он, истинный дарвинистский смысл нашей среды – выжить во всем этом бедламе. Кто-то скажет, что снег сойдет, лужи высохнут, травка зазеленеет, и все будет отлично. Но это самовнушение: хаос в движении между людьми и машинами никуда не денется, парковка автомобилей на газонах, превращающихся от этого в грязное месиво, которое потом с первым же дождем стечет на тротуары и дороги, тоже никуда не денется. И таких примеров, которые подтверждают единственный смысл нашей среды, сотни. Зачем искать новые, если мы с этими, фундаментальными, ничего сделать не можем?

P.S. На первом урбанистическом форуме год назад столичный эксперт Святослав Мурунов привел классный пример простого и изящного городского решения: приварить к дверям подъездов небольшие крючки, чтобы человек, идущий из магазина, мог повесить пакеты, достать ключи, открыть домофон, снять пакеты с крючка и идти себе дальше. Хорошая идея, да? И, казалось бы, что может быть проще, чем внедрить такую микро-инновацию.

Так вот. Сколько таких крючков появилось на дверях сургутских подъездов за год, прошедший после первого урбанистического форума?

То-то и оно. А вы продолжайте свой разговор про «городскую ткань» и «культурные коды». Интересно ведь.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:44, просмотров: 224, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 13:39
Ну и в чем же смысл, три дня бла бла бла для членов междусобойчика
или даже не так не в чем смысл, а какой от этой недешевой тусы толк, или как всегда у нашей власти потрындели, освоили отчитались
йося
не нравится
Сегодня в 13:44
....а суровый наш город в одночасье стал краше и комфортней
йося
не нравится
Сегодня в 13:45
спасибо власти городской

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали
Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»
Анастасия Семихатских Сегодня в 11:37
399 2
​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ

​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ
Как геополитика вторгается в экономику: новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 апреля в 17:02
494 1
​Битва за молодежь

​Битва за молодежь
Без молодого поколения «цветная революция» невозможна
Александр Пурышев, политолог 12 апреля в 16:56
771 17
​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики

​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики
Мы презентовали наши идеи, которые после двух сезонов проекта стали еще более масштабными и интересными, губернатору Югры Наталье Комаровой.
Сергей Мелашенко, председатель РОО «Зарница» 12 апреля в 16:40
4300 67
​Весна 1961 года

​Весна 1961 года
В первой в белом кителе был Юра. Как по команде, все закричали и, забив на предупреждение с проехавшей ранее машины, бросились к автомобилю с космонавтом. Мы ловили каждое движение, каждый взгляд Юры. Он похлопал рукой по плечу водителя, и машина плавно остановилась.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 12 апреля в 10:20
330 0
​Меняем город силами самого города

​Меняем город силами самого города
14-15 апреля представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции Сургута соберутся в рамках II урбанистического форума
Центр прикладной урбанистики Сургут 11 апреля в 12:26
537 1
«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой
Эксперты гадают: неужели «Сургутнетфегаз» перестал поддерживать своего ставленника А. Трубецкого?
Артем Мазнев 11 апреля в 12:16
1267 5
​Прощай, Человек!

​Прощай, Человек!
И тут – этого не забуду, пока жив – как ангел с неба, нам на помощь «спустился» Георгий Михайлович Гречко. Лицо красное, круглое, волосы ёжиком. Честное слово, он никак не вязался с моими представлениями о космонавте.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 10 апреля в 13:27
517 1
​Бессребреники с золотым сердцем

​Бессребреники с золотым сердцем
Открыть в себе талант волонтера может каждый. Оказавшись в учительской среде, я поняла, что способности к добровольчеству есть у всех и они не прячутся глубоко.
Наталья Холматова, преподаватель школы №19, оператор горячей линии ОД «Дай лапу» 10 апреля в 09:36
396 0
Вадим Демидов

​Похмелье после протестных митингов
Как я вижу, власть обескуражена произошедшим. Она с большим удивлением для себя обнаружила, что общество не притерпелось ко всему и не покорно всё проглатывает, что в этом обществе силен запрос на справедливость...
Вадим Демидов 10 апреля в 09:26
614 6
Олег Владимиров

​Коррупция против террора
Не с властью в обнимку, не под этими флагами! Которые вытаскивают на каждую «позитивную повестку», а в день скорби даже ленточки траурные не повязали. При этом нас тянули на улицу за рукав, который еще вчера на этой же улице оторвать были готовы.
Олег Владимиров 10 апреля в 07:50
877 5
​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской

​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской
Трагедия в Питере не обошла и сургутский обзор новостей
Олег Владимиров 09 апреля в 13:53
917 4
​Казнить нельзя?

​Казнить нельзя?
Сургутянина, пойманного в аэропорту Бали с 3 кг гашиша, могут расстрелять
Надежда Макаренко 07 апреля в 14:59
6047 41
​Разбудившие тайгу

​Разбудившие тайгу

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения человека, именем которого в Сургутском районе названы населенный пункт, месторождение, НГДУ. В честь Виктора Петровича Федорова, геофизика, одного из славной плеяды геологов, названа улица и в нашем городе.
Людмила Захарова 07 апреля в 10:16
1308 0
Лилия Сулейманова

​Снимите колпак
Я вот думаю, как же я выжила в своем детстве: сигареты и алкоголь продавались на каждом шагу, в определенный момент пошел бум «разврата» на эстраде и телевидении, несколько раз бывала на похоронах и кладбище…
Лилия Сулейманова 06 апреля в 16:11
1104 5
​Подозреваете теракт: что делать?

​Подозреваете теракт: что делать?
Сургутские полицейские объясняют горожанам правила антитеррористической безопасности
Андрей Луговой 06 апреля в 12:53
590 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика