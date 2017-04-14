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Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»

Равнодушие чиновников и отсутствие какого-либо четкого планирования приводит к появлению на ключевой магистрали Сургута таких вот долгостроев. Фото автора
Равнодушие чиновников и отсутствие какого-либо четкого планирования приводит к появлению на ключевой магистрали Сургута таких вот долгостроев. Фото автора

Газета «Новый Город» в своей главной публикации свежего выпуска рассказывает о том, как в Сургуте планомерно растаскивается и хаотично застраивается территория вдоль важнейшей магистрали — Югорского тракта.

Непочатый край Югорского тракта с момента своего появления стал лакомым кусочком и камнем преткновения власти и бизнеса. Общество же может только с недоумением наблюдать за тем, как на каждом втором километре тракта то и дело появляются новые объекты неясной принадлежности и назначения.

Магистраль заполонили торговые центры, многочисленные автосалоны, а на некоторых участках возвышаются полноценные многоэтажные здания. В основном, правда, недостроенные. На это обратил внимание один из читателей «Нового Города», который в своем письме к редакции задал резонный вопрос: «Контролируется ли это хоть кем-нибудь? И куда смотрит администрация со своим генеральным планом?»

Корреспондент «НГ» отправил запрос в департамент архитектуры и градостроительства, чтобы узнать, каким образом происходит межевание территории Югорского тракта и какие объекты появятся на нем в ближайшие годы.

Ответ администрации был более чем исчерпывающим: на трех листах скрупулезно расписано, что ждет сургутян к 2035 году. Это новые учреждения здравоохранения, стадион водных видов спорта, благоустроенная набережная, цирк, две ледовые арены, пляж и многое другое. Учли даже полигоны для складирования снега и, конечно, студенческий кампус. Но пока из всего перечисленного еле-еле построили только мототрассу (посмотрим, не размоет ли ее по весне паводком, как это было в прошлом году).

Заместитель главы Алексей Усов в разговоре с корреспондентом «НГ» соотнес эту нерасторопность с нехваткой средств и заметил: «Меньше всего верится, что в ближайшие год-два у нас появятся бюджетные деньги, но, тем не менее, мы надеемся, что придут спонсоры, которые готовы будут профинансировать строительство на Югорском тракте». Здесь он оказался прав. Спонсоры действительно приходят и строят объекты. Однако вовсе не те, что предусмотрены генпланом. Речь идет как раз о тех самых автосалонах и прочих торговых центрах и заправках, которые вырастают на Югорском тракте, что грибы по весне.

Есть там и необычные для такой «вкусной» земли долгострои. Как пример — многоэтажное здание недалеко от торгового центра «Сургут Сити Молл». Его строит ООО «Спецремтехника», являющаяся разработчиком проекта квартала «Пойма-2», который в будущем должен стать спортивным ядром Сургута. Концепция застройки участка и его эскизный проект был утвержден и согласован в городской администрации несколько лет назад. Вскоре началось строительство, но тут произошло нечто непредвиденное.

«У нас и у других застройщиков, особенно в районе НГДУ, возникли проблемы, — рассказывает заместитель генерального директора ООО «Спецремтехника» Владимир Трифонов. — Некий господин Иванов, бывший замглавы города, а потом и Сергей Бондаренко стали задавать вопрос — что мы делаем на этой земле? Потом подключился Алексей Фокеев, который стал утверждать, что он, как директор ДАиГ, совершенно не знает, что это у нас такое строится, хотя у него на руках был утвержденный эскизный проект».

В арбитражном суде ХМАО, по словам Владимира Трифонова, имеется заявление сургутской администрации о сносе этого «самовольного» объекта. Заседание по рассмотрению обстоятельств этого дела пройдет в мае.

Остается открытым вопрос: по какому принципу одним предпринимателям позволено практически все, включая точечную застройку вдоль важнейшей городской магистрали, а другим администрация предлагает встретиться в суде.

В любом случае, как сообщают эксперты «НГ», застройка Югорского тракта никогда не проводилась системно. Оплаченный из бюджетных денег проект застройки поймы в свое время вызвал жаркие споры, и в итоге был принят не в полном объеме, а только в качестве каркаса дорожной и пешеходной сетей. От этого никакая общая концепция не вырисовывается, а на ее место приходит хаотичный, самовольный и ничем не регламентируемый захват огромной стратегической территории.

Продолжение темы читайте в следующих выпусках «НГ».


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Сегодня в 11:37, просмотров: 400, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:29
Как мне кажется - некоторые из выделенных тут лиц - воруют-съ?)))
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 13:22
Никакого воровства. Исключительно- принятие благодарности за благосклонность..

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Мнения

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали
Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»
Анастасия Семихатских Сегодня в 11:37
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