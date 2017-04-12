​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ

Прошлая пятница для российского рынка акций оказалась чёрной: в результате обострения сирийского конфликта повысились геополитические риски, усилилось противостояние России и Запада, в результате чего наша инвестиционная привлекательность опять стала меркнуть. Об этом сегодня мы поговорим.

Очередная торговая неделя прошла под большим влиянием геополитических рисков, вначале неделе в России произошел теракт, но наш рынок особой реакции не показал. Больше всего на рынок продолжают влиять действия США, в четверг началась встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, итоги встречи будут известны на этой неделе. В пятницу США пошли на решительный шаг в Сирии и нанесли ракетные удары, реакция затронула все торговые площадки, наблюдался уход из рискованных активов.

Вероятно, события прошедшей недели окажут влияние на будущее движение активов.

Нефть. Нефть до сегодняшнего дня жила на спекуляциях и слухах предстоящего заседания ОПЕК. Сформированный технический коридор в 50–55 $, после ударов в Сирии может быть расширен до 50–60 $. Краткосрочная реакция на нефть очевидна, обострение на ближнем востоке всегда подогревает нефть, но среднесрочная реакция может быть совершенно другой. Обострение геополитических рисков, может повлиять, на возможности договорится на майском саммите ОПЕК, что, в свою очередь, изменит стратегию поддержки цен на нефть. Но делать выводы рано, нужно понаблюдать за реакцией стран участников Сирийского конфликта.

Реакция рубля на события в Сирии достаточно показательна, рубль упал на открытии, как и большинство рискованных активов в мире, при этом нефть показывала рост. Это говорит о том, что

в рубль шли вложения исходя из экономических показателей нашей страны и достаточно умеренных геополитических рисков.

Но авиаудары США в Сирии могут изменить эту стратегию, и мы можем увидеть отказ от вложения в рубль. Политические риски могут возрасти, не известно, какая реакция будет со стороны РФ, Сирийской оппозиции и Ирана. Выход из рубля сейчас носит временный характер, возможно США все согласовали с РФ, как уже сообщили в Пентагоне и это не нарушит баланс, но заранее сказать сложно, пока много неизвестных, нужно следить за дальнейшими заявлениями властей РФ, Ирана и США.

Эта неделя обещает быть богатой на события, в начале недели начнут появляться новости после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, получим данные по статистике из Китая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию 11-12 апреля. Как пишут СМИ, на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он будет настаивать на том, чтобы Россия отказалась от поддержки президента Сирии Башара Асада и соблюдала свои обязательства по обеспечению ликвидации химического оружия.

Кроме того, появились риски эскалации конфликта в азиатском регионе.

США теперь перебрасывают ВМС к берегам Корейского полуострова в ответ на испытания КНДР баллистических ракет. В свою очередь Северная Корея заявила, что не испугалась атак США и пообещала нарастить свои ядерные силы.

Акции российских компаний предпринимали попытки для восстановления, но пятничные события отбросили на неделю назад, восстановление будет отложено пока рынок не получит четких сигналов на возможность покупки российских акций. Инвесторы обеспокоены ухудшением отношений РФ и США после обострения ситуации в Сирии не реагируют на подрастающую нефть.