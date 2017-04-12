​Битва за молодежь

Российские власти не допустят «цветной» революции в стране и других странах ОДКБ. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» рассказал президент России Владимир Путин.

Ранее было опубликовано мое мнение о мобилизации молодежи для участия в митингах через интернет и социальные сети.

Немного его дополню. Для борьбы со своим геополитическими конкурентами задействован широкий набор инструментов: санкции, экономическая, информационная и локальные войны, влияние на сырьевые рынки.

Без молодежи невозможна так называемая «цветная революция». Используется ли технология? Несомненно! Для организации штабов в регионах нужны деньги, и немаленькие.

Первый, организационный этап запущен.

Второй этап: мобилизация. Нужен общий призыв для митингов и организации толпы. Запущены наглядные ролики в интернете, которые и мобилизовали интернет-аудиторию, преимущественно молодежь.

Третий этап. Собственно сами митинги, которые могут стать повторяющимися с призывами объявить их бессрочными. Для этого потребуются ресурсы на поддержания «градуса недовольства» и «удержания толпы» на площади.

Четвертый этап. Определение символа, маркера революции (гвоздика, белая лента и т.д.) и направления канала агрессии толпы — свержение действующей власти.

Сейчас организаторы активно ищут символ революции: уточка, зеленая краска и т.д. Зачем он нужен? Символ используется как один из элементов психологического воздействия на массовое сознание и как маркер для разделения на своих и чужих.

Целью спонсоров «цветных революций» является не борьба с бедностью, коррупцией и т.д., а свержение легитимной власти и установление внешнего управления.

Что делать? Если мы знаем элементы технологии, надо найти уязвимые звенья и разрушить алгоритм.