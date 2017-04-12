​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики

В России и, особенно, в Сургуте в последние недели резко актуализировался молодежный вопрос. Он касается и массовых уличных акций, которые прошли в конце марта по всей стране, и активности радикальных общественников, которые заявляют в СМИ о готовности к «силовому противостоянию» с правоохранительными органами на территории Сургута и Югры.

С этой точки зрения создание базы ОМОНа в нашем городе – событие крайне актуальное, оно поможет поддержать безопасность на улицах Сургута. Но любое столкновение молодежи, пусть даже радикальной, с силовиками – это явный признак обострения проблемы внутри общества, что приведет к болезненному для руководства города и округа вниманию со стороны СМИ и администрации президента.

Для того, чтобы это предотвратить, нужно разобраться в сути проблемы – а она в том, что многие годы в Сургуте молодежная политика была провальной. Город обращал внимание на продвинутых молодых людей, у которых и так все хорошо, а так называемая «неблагополучная» молодежь полностью выпала из поля зрения власти. И вот мы получаем радикально настроенных общественников, с которыми городское руководство, по сути, взаимодействует только силовыми и правовыми методами. Но их никак нельзя назвать действенными: осужденные за участие в массовых драках молодые люди уже вышли на свободу, став среди своих героями-мучениками.

Но существует рожденный молодежью проект «Зарница», который за два сезона консолидировал несколько тысяч сургутян и дал им возможность позитивного приложения сил. Наши участники в короткий срок самостоятельно провели сотни спортивных, патриотических и благотворительных мероприятий.

Привлекательность «Зарницы» в том, что она системно и постоянно привлекает молодежь к общественной жизни города в течение всего хода проекта. По большому счету, мы даем людям магистральное направление на проведение интересной и полезной общественной работы в игровой и состязательной форме, а участники проекта сами формируют свои группы, выбирают лидеров, создают план работы и реализуют собственные задумки.

Важно и то, что если в первой части проекта у нас были преимущественно старшие студенты и работающая молодежь, то во второй части – «Зарница. Северная миссия» – мы успешно привлекли в проект старших школьников и студентов, то есть неохваченную ранее аудиторию. В итоге мы получили очень живой отклик не только от участников проекта, но и одобрение их родителей, которые поддержали активный образ жизни и общественную занятость детей.

Возрастная градация:

Воспитаем граждан, патриотов, деловых и здоровых людей, будем уверенны в развитии и становлении нормального общества и сильной державы!

Организованный РОО «Зарница» здоровый соревновательный процесс между молодежью Сургута (а при поддержке окружного руководства – еще и других городов Югры) позволит не только обеспечить досуг молодежи, проводить в ее среде образовательную и просветительскую деятельность. Этот проект презентует наш регион на уровне страны как регион с передовыми информационно-организационными технологиями в молодежной политике, и в конечном итоге будет способствовать созданию широкого молодежного движения, аналогов которого нет у нас в стране.

Нашим проектом интересовались многие частные инвесторы, а также представили других регионов – например, Свердловской области и Крыма. Но мы считаем, что «Зарница» должна принести пользу на родине проекта – в Сургуте и Югре. Поэтому мы презентовали наши идеи, которые после двух сезонов проекта стали еще более масштабными и интересными, губернатору Югры Наталье Комаровой. Решение о выводе «Зарницы» на региональный уровень за ней.

Таким образом привлечение «Зарницы» для вовлечения всей молодежи в общественную жизнь Сургута и Югры более чем возможно. Параллельно это решит проблему с имеющимися в этой среде радикальными настроениями, а также с распространенной проблемой «групп смерти» в социальных сетях. Мы отрываем молодежь от жизни в сети, показываем им их возможности в общественной жизни, и это дает плоды.

Вообще «Зарница» по своей методике и принципам работы ни в коем случае не должна быть разовым проектом, а должна стать постоянной действующей общественной организацией, плотно взаимодействующей с властью, которая способна направить энергию участников в продуктивное русло. Привлекательная игровая основа проекта, на которой строится проведение огромного количества полезных массовых мероприятий, может стать базой для нового типа молодежной политики в нашем регионе, и этот опыт может транслироваться по всей России.

Это и будет открытая, отвечающая всем современным требованиям площадка по работе с молодежью. И, самое важное – не встроенная в жесткую бюрократическую систему, а живая, гибкая, чутко и быстро реагирующая, подстраивающаяся под современные реалии структура, которая не имеет аналогов в стране.