16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,7556   EUR  60,2631  

​А в ответ — тишина

Как волейбольный клуб «Газпром-Югра» в родном городе не у дел остался

В Сургуте есть единственный спортивный клуб, выступающий в топ-лиге российского чемпионата, — волейбольный «Газпром-Югра». До недавнего времени клуб представлял Сургутский район, но поменял «прописку» на город — вы что-нибудь знаете об этом?

Сургут, кстати, от этого никак не «пострадал»: что есть команда в городе, что ее нет — на городском бюджете это никак не сказывается. Наоборот, выиграл, я считаю: получил явочным порядком клуб Суперлиги!

Целые регионы сражаются в низших лигах за право попасть когда-нибудь в элиту, а тут — на блюдечке с голубой каемочкой, безвозмездно, то есть даром.

Но сургутская земля дорого обходится самому клубу, причем в прямом смысле. Ушел клуб из района во многом потому, что как-то неловко представлять территорию, которая на тебе наживается: клуб оплачивает аренду спорткомплекса «Премьер-Арена» по ставкам коммерческой недвижимости плюс платит земельный налог на участок под спорткомплексом по кадастровой стоимости в придачу. Замечу на всякий случай, что, сменив спортивную «прописку», от арендного хомута не избавишься.

Продолжаем разговор, как говорил Карлсон.

На днях в Суперлиге завершился регулярный чемпионат. «Газпром-Югра», одержав три победы подряд на финише (или пять в шести последних матчах), рывком поднялся с десятого места на восьмое, получив шансы для дальнейшей борьбы в плей-офф. Вы что-нибудь об этом знаете? Мэр Сургута Вадим Шувалов точно не в курсе, ведь он не был ни на одной игре «своей» команды, даже когда «Газпром-Югра» принимал греков или чехов в матчах Кубка Европейской конфедерации волейбола.

За трансляцию своих игр на местном телеканале «Газпром-Югра» тоже платит: это российский спорт, детка.

Тут обсуждать нечего, таковы реалии. Комментатор матчей, кстати, вполне профессионален. Но вот корреспонденты телеканала, готовящие сюжеты про волейбол для новостей, не заморачиваются хотя бы с поверхностным изучением предмета: не так давно они заявили на весь Сургут, что «Газпром-Югра» находится «в шаге» от вылета из чемпионата. Где они разглядели этот «шаг», если такой возможности не было просто математически на протяжении всего чемпионата?

Опозорившись, они не принесли извинений, что хоть как-то бы походило на профессиональное отношение к делу, а… просто перестали выпускать новости о лучшем клубе города. Поэтому телезрители и не узнали о домашних победах над «Новой» и краснодарским «Динамо», о выездной виктории в Красноярске. Если вы не ходите на матчи и не смотрите клубный сайт — я вам здесь сообщаю: выиграли, поменяв потенциально непроходимое в плей-офф «Белогорье» на более равного себе соперника — кемеровский «Кузбасс». Докладываю заодно и главе города.

Кстати, «Газпром-Югра» — лучший клуб не только города, но и Югры в целом. Это я про результаты недавно прошедшей «Спортивной элиты-2016». Два бывших игрока и воспитанника клуба вошли в десятку лучших спортсменов округа, поскольку выступали за сборную России в Рио-де-Жанейро. Приз лучшему тренеру получил главный тренер «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин, а награду «Олимпийская надежда» — доигровщик команды Антон Семышев. Обо всем этом сургутские масс-медиа также скромно умолчали. Вадим Шувалов был в Ханты-Мансийске на церемонии награждения, так что должен знать. Теперь и вы в курсе.

Давайте посмотрим, что же получается с житьем-бытьем лучшего клуба Югры в Сургуте:

местные власти команду в упор не видят, при этом исправно «доят» спортивный клуб,

опустошая и без того не самый, мягко говоря, большой бюджет. Городские СМИ действуют похоже: денежки за трансляцию кушают исправно, но лишние два слова в эфире сказать — о серьезных достижениях своего же, сургутского, клуба! — ни-ни. А если и скажут — лучше бы молчали.

Вывод простой: что легко достается — не ценится. Большой волейбол в Сургуте рос сам по себе, не требуя от города мало-мальских усилий, благодаря поддержке газпромовских структур и округу. Дошел до двух четвертых мест подряд в сильнейшей волейбольной лиге мира, до финала Кубка ЕКВ в 2016 году. А как Сургут радуется, когда здесь проходят матчи Мировой лиги! В грядущем июне, кстати, ждите приезда сборных России, Франции, Аргентины, Болгарии.

Это тоже — исключительно «Газпром-Югра», Всероссийская федерация волейбола и Югра.

Подарок городу! А город в ответ — что?


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:05, просмотров: 432, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 15:49
Очень! Очень хотелось бы, чтоб под этой публикацией было больше откликов, чем под статьями о попавшемся с наркотой земляке.
А не вдарить ли нам, сургутянам, по флешмобу? Давайте, хотя бы тут, в комментах скажем добрые слова команде, пожелаем всей команде в целом и каждому из ребят большое спасибо. Единожды увидев вживую игру команд мастеров -считаю волейбол одной из красивейших и динамичнейших командных игр, где от каждого требуется высочайший индивидуальный уровень с обязательным чувством локтя и команды.Что говорить о том, когда в город приезжают не просто мастера, а гранды!
Огромное спасибо за то, что в нашем городе случаются такие спортивные праздники, какие дарит нам эта команда.
Огромное персональное спасибо Р. Хабибуллину за такую команду!
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 16:07
Ничего нового, в общем-то. Пока спорт не бизнес, так будет и дальше. Если бы Сургут был повально болен волейболом (хоккеем, футболом), тогда хоть можно было бы властям попиариться, торгуя лицом на матчах и пожимая руки героям матчей. А тут ни денег, ни славы...
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:41
Разогнать этих попоногих миллионеров
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 17:02
Допинговые скандалы приводят к выводу, что смысл большого спорта достигнут- выявлены и официально зафиксированы максимальные возможности человеческого организма. Рекорды могут обновляться только за счет особо одаренных (мутантов??) и упертых, или химических препаратов, которые сразу после изобретения называют типа стимуляторами-восстановителями и разрешаются к приему спортсменами, а с изобретением новых формул, старые объявляются допингом. Кто не успел перейти на них- тот жулик, и пусть отдает медали обратно. Так что всю легкую атлетику можно смело из программы олимпиад убирать и переводить в книгу рекордов Гиннеса. А игровые виды спорта должны быть самокупаемы. Государство должно финансировать занятия спортом до уровня 1 разряда, которого можно достичь, занимаясь в охотку- так сказать для здоровья населения. А дальше начинается целенаправленная пахота годами, с большими затратами времени, сил и кучей травм. Сами придумали гонку за медалями на международных соревнованиях и никак не успокоимся.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ

​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ
Как геополитика вторгается в экономику: новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 17:02
93 0
​Битва за молодежь

​Битва за молодежь
Без молодого поколения «цветная революция» невозможна
Александр Пурышев, политолог Сегодня в 16:56
106 0
​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики

​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики
Мы презентовали наши идеи, которые после двух сезонов проекта стали еще более масштабными и интересными, губернатору Югры Наталье Комаровой.
Сергей Мелашенко, председатель РОО «Зарница» Сегодня в 16:40
285 4
​Весна 1961 года

​Весна 1961 года
В первой в белом кителе был Юра. Как по команде, все закричали и, забив на предупреждение с проехавшей ранее машины, бросились к автомобилю с космонавтом. Мы ловили каждое движение, каждый взгляд Юры. Он похлопал рукой по плечу водителя, и машина плавно остановилась.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» Сегодня в 10:20
187 0
​Меняем город силами самого города

​Меняем город силами самого города
14-15 апреля представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции Сургута соберутся в рамках II урбанистического форума
Центр прикладной урбанистики Сургут 11 апреля в 12:26
412 1
«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой
Эксперты гадают: неужели «Сургутнетфегаз» перестал поддерживать своего ставленника А. Трубецкого?
Артем Мазнев 11 апреля в 12:16
992 5
​Прощай, Человек!

​Прощай, Человек!
И тут – этого не забуду, пока жив – как ангел с неба, нам на помощь «спустился» Георгий Михайлович Гречко. Лицо красное, круглое, волосы ёжиком. Честное слово, он никак не вязался с моими представлениями о космонавте.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 10 апреля в 13:27
425 1
​Бессребреники с золотым сердцем

​Бессребреники с золотым сердцем
Открыть в себе талант волонтера может каждый. Оказавшись в учительской среде, я поняла, что способности к добровольчеству есть у всех и они не прячутся глубоко.
Наталья Холматова, преподаватель школы №19, оператор горячей линии ОД «Дай лапу» 10 апреля в 09:36
331 0
Вадим Демидов

​Похмелье после протестных митингов
Как я вижу, власть обескуражена произошедшим. Она с большим удивлением для себя обнаружила, что общество не притерпелось ко всему и не покорно всё проглатывает, что в этом обществе силен запрос на справедливость...
Вадим Демидов 10 апреля в 09:26
502 6
Олег Владимиров

​Коррупция против террора
Не с властью в обнимку, не под этими флагами! Которые вытаскивают на каждую «позитивную повестку», а в день скорби даже ленточки траурные не повязали. При этом нас тянули на улицу за рукав, который еще вчера на этой же улице оторвать были готовы.
Олег Владимиров 10 апреля в 07:50
769 5
​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской

​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской
Трагедия в Питере не обошла и сургутский обзор новостей
Олег Владимиров 09 апреля в 13:53
830 4
​Казнить нельзя?

​Казнить нельзя?
Сургутянина, пойманного в аэропорту Бали с 3 кг гашиша, могут расстрелять
Надежда Макаренко 07 апреля в 14:59
5293 41
​Разбудившие тайгу

​Разбудившие тайгу

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения человека, именем которого в Сургутском районе названы населенный пункт, месторождение, НГДУ. В честь Виктора Петровича Федорова, геофизика, одного из славной плеяды геологов, названа улица и в нашем городе.
Людмила Захарова 07 апреля в 10:16
1235 0
Лилия Сулейманова

​Снимите колпак
Я вот думаю, как же я выжила в своем детстве: сигареты и алкоголь продавались на каждом шагу, в определенный момент пошел бум «разврата» на эстраде и телевидении, несколько раз бывала на похоронах и кладбище…
Лилия Сулейманова 06 апреля в 16:11
1001 5
​Подозреваете теракт: что делать?

​Подозреваете теракт: что делать?
Сургутские полицейские объясняют горожанам правила антитеррористической безопасности
Андрей Луговой 06 апреля в 12:53
535 1
​Авторитет растет // ИНФОГРАФИКА

​Авторитет растет // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru определилась с весом новой администрации Сургута
Андрей Луговой 05 апреля в 10:51
776 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика