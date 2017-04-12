​А в ответ — тишина

В Сургуте есть единственный спортивный клуб, выступающий в топ-лиге российского чемпионата, — волейбольный «Газпром-Югра». До недавнего времени клуб представлял Сургутский район, но поменял «прописку» на город — вы что-нибудь знаете об этом?

Сургут, кстати, от этого никак не «пострадал»: что есть команда в городе, что ее нет — на городском бюджете это никак не сказывается. Наоборот, выиграл, я считаю: получил явочным порядком клуб Суперлиги!

Целые регионы сражаются в низших лигах за право попасть когда-нибудь в элиту, а тут — на блюдечке с голубой каемочкой, безвозмездно, то есть даром.

Но сургутская земля дорого обходится самому клубу, причем в прямом смысле. Ушел клуб из района во многом потому, что как-то неловко представлять территорию, которая на тебе наживается: клуб оплачивает аренду спорткомплекса «Премьер-Арена» по ставкам коммерческой недвижимости плюс платит земельный налог на участок под спорткомплексом по кадастровой стоимости в придачу. Замечу на всякий случай, что, сменив спортивную «прописку», от арендного хомута не избавишься.

Продолжаем разговор, как говорил Карлсон.

На днях в Суперлиге завершился регулярный чемпионат. «Газпром-Югра», одержав три победы подряд на финише (или пять в шести последних матчах), рывком поднялся с десятого места на восьмое, получив шансы для дальнейшей борьбы в плей-офф. Вы что-нибудь об этом знаете? Мэр Сургута Вадим Шувалов точно не в курсе, ведь он не был ни на одной игре «своей» команды, даже когда «Газпром-Югра» принимал греков или чехов в матчах Кубка Европейской конфедерации волейбола.

За трансляцию своих игр на местном телеканале «Газпром-Югра» тоже платит: это российский спорт, детка.

Тут обсуждать нечего, таковы реалии. Комментатор матчей, кстати, вполне профессионален. Но вот корреспонденты телеканала, готовящие сюжеты про волейбол для новостей, не заморачиваются хотя бы с поверхностным изучением предмета: не так давно они заявили на весь Сургут, что «Газпром-Югра» находится «в шаге» от вылета из чемпионата. Где они разглядели этот «шаг», если такой возможности не было просто математически на протяжении всего чемпионата?

Опозорившись, они не принесли извинений, что хоть как-то бы походило на профессиональное отношение к делу, а… просто перестали выпускать новости о лучшем клубе города. Поэтому телезрители и не узнали о домашних победах над «Новой» и краснодарским «Динамо», о выездной виктории в Красноярске. Если вы не ходите на матчи и не смотрите клубный сайт — я вам здесь сообщаю: выиграли, поменяв потенциально непроходимое в плей-офф «Белогорье» на более равного себе соперника — кемеровский «Кузбасс». Докладываю заодно и главе города.

Кстати, «Газпром-Югра» — лучший клуб не только города, но и Югры в целом. Это я про результаты недавно прошедшей «Спортивной элиты-2016». Два бывших игрока и воспитанника клуба вошли в десятку лучших спортсменов округа, поскольку выступали за сборную России в Рио-де-Жанейро. Приз лучшему тренеру получил главный тренер «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин, а награду «Олимпийская надежда» — доигровщик команды Антон Семышев. Обо всем этом сургутские масс-медиа также скромно умолчали. Вадим Шувалов был в Ханты-Мансийске на церемонии награждения, так что должен знать. Теперь и вы в курсе.

Давайте посмотрим, что же получается с житьем-бытьем лучшего клуба Югры в Сургуте:

местные власти команду в упор не видят, при этом исправно «доят» спортивный клуб,

опустошая и без того не самый, мягко говоря, большой бюджет. Городские СМИ действуют похоже: денежки за трансляцию кушают исправно, но лишние два слова в эфире сказать — о серьезных достижениях своего же, сургутского, клуба! — ни-ни. А если и скажут — лучше бы молчали.

Вывод простой: что легко достается — не ценится. Большой волейбол в Сургуте рос сам по себе, не требуя от города мало-мальских усилий, благодаря поддержке газпромовских структур и округу. Дошел до двух четвертых мест подряд в сильнейшей волейбольной лиге мира, до финала Кубка ЕКВ в 2016 году. А как Сургут радуется, когда здесь проходят матчи Мировой лиги! В грядущем июне, кстати, ждите приезда сборных России, Франции, Аргентины, Болгарии.

Это тоже — исключительно «Газпром-Югра», Всероссийская федерация волейбола и Югра.

Подарок городу! А город в ответ — что?