Весна 1961 года. Впервые в космос полетел человек. Им стал советский летчик-истребитель, 27-летний Юрий Алексеевич Гагарин. Не думайте, что прежде чем сесть и писать я начитался «Википедии» — знаю имя, отчество, фамилию, возраст первого космонавта. Нет! В то время все дети знали имена первых космонавтов, их порядковые, по очереди полета, номера, откуда они родом…

Где-то после десятого космонавта начались путаницы в том, кто за кем летал. Этому «способствовало» и то, что после Беляева и Леонова до полета Георгия Берегового три с половиной года не было успешного полета в космос советских космонавтов. Были ли неуспешные — не знаю. Во всяком случае, ТАСС не был уполномочен это заявить. Но с первыми — все знали.

Вернусь назад. В начале мая 1961 года Гагарин приехал на свою первую зарубежную поездку — в Болгарию. Это ни для кого не было сюрпризом. Болгария была самой близкой Советскому Союзу страной, отношения двух стран и двух народов были поистине братскими. Юрий Алексеевич приехал туда на неделю, а остался на месяц. Каждый уголок Болгарии хотел, чтобы первый в мире космонавт обязательно оказал им честь и погостил…

Отец тогда работал в соседнем селе, в четырех километрах от нашего, и ездил летом на работу на велосипеде. И не только он — велосипед был тогда чуть ли не основным средством передвижения. Однажды он сказал, что отпросился на завтра с работы — поедем, чтобы увидеть Гагарина. По радио сообщили, что сегодня он в Пловдиве, а назавтра будет в Стара Загора. Дорога, по которой они планировали ехать, находилась в 12 километрах от моего села. Отец предупредил моего классного руководителя, что я не пойду в школу, и попросил у соседа его велосипед. Потом пошел к деду, своему отцу, и набрал черешню — крупную такую, розовую — «для Юры», уточнил он.

Утром встали ни свет, ни заря. Помылись холодной водой прямо из колодца, что раньше я делал с большой неохотой, позавтракали и поехали. Папа — на соседском, я — на папином велосипеде. Не доезжая города Чирпана увидели на дороге людей. Все празднично одетые, в радужном настроении и с улыбками на лицах. Многие несли, как и мы, черешню — розовую, темно-красную, белую. И сливы, белые и светло желтые — есть такой сорт, в деревне мы их называли «фызырки». Мы, детвора, ни-ког-да не оставляли их созреть. Соскучившись по витаминам, несмотря на запрет родителей, съедали их еще зелеными. И вот — видимо, под влиянием того, что говорили по радио и показывали по телевизору — каждый был уверен, что «Юра» обязательно остановится, поздоровается и обязательно возьмет сливы и черешни именно у него.

…Говорю «по телевизору» в единственном числе, потому, что: 1) тогда в Болгарии была только одна телепрограмма, которая только из-за поездки Гагарина работала ежедневно и то только по вечерам. До этого — по 2-3 часа по средам, субботам и воскресениям шли передачи «По свету и у нас» (новости) и демонстрировались какие-нибудь фильмы. Помнится, ждали среду, чтобы вечером посмотреть очередную серию швейцарского фильма про Вильгельма Телля; 2) в селе телевизор «Орион» (венгерского производства) имела только одна семья. Вначале они его выносили на стол перед домом, но когда «зрители» вытоптали полсада, вынуждены были его поставить на окно комнаты, которое смотрело на улицу, и люди смотрели все передачи стоя…

Пионеры Болгарии повязывают галстук Юрию Гагарину, фото: testpilot.ru

Проехала первая машина, откуда нас предупредили — «не лезьте под колеса». Уверили, что Юра остановится, если мы будем стоять все вместе, а не «шеренгой отсюда до Чирпана». Минут через 15 увидели «кавалкаду» — сначала мотоциклисты на каких-то мотоциклетах — видимо, западных, подобных мы до этого не видели — и три огромные открытые (таких мне ранее тоже не приходилось видеть) машины. В первой в белом кителе был Юра. Как по команде, все закричали и, забив на предупреждение с проехавшей ранее машины, бросились к автомобилю с космонавтом. Мы ловили каждое движение, каждый взгляд Юры. Он похлопал рукой по плечу водителя, и машина плавно остановилась. Юра вышел и начал с каждым здороваться. Дошла и моя очередь — я сжал его руку и подал ему бумажный пакет с черешней. Он усмехнулся, поблагодарил и взял его. Я смотрел на него, как загипнотизированный. Стоящие рядом со мной меня отодвинули, и повторилось то, что произошло со мной. А я как вкопанный стоял на обочине и смотрел на Юру. Что стало с моей черешней, я не знаю. Видимо, кто-то забирал из рук Гагарина то, что люди ему давали, и относили куда-то — видимо во вторую или третью машину. Стоя как статуя, я не шевелился, пока отец не похлопал меня по плечу и не сказал: «Пора ехать домой, а то уже обед. Сейчас начнет печь, будет тяжелее ехать». Смотрю: машин нет, Гагарина нет. Люди расходятся, оживленно обсуждая между собой произошедшее событие, участниками которого были они сами…

Труженики болгарских полей приветствуют Юрия Гагарина. Фото: ownlib.ru

На следующий день в школе я десятки раз рассказывал о встрече «с Юрой».

Кто его видел хоть раз, больше не говорил о нем по имени-отчеству. Во всяком случае, из тех, кого я знал. Для всех он становился Юрой.

Кто выбирал Юрия Алексеевича стать первым космонавтом, я не знаю. Если использовать современную терминологию, он был, без сомнения, гениальным пиарщиком. Вряд ли можно было выбрать более подходящую кандидатуру. По КПД он держит абсолютный рекорд, 100 процентов. Думая о нем сегодня, с уверенностью могу сказать, что за авторитет Советского Союза более сильной карты не было. Обаятельный человек, блестящие добрые глаза, мягкий и сердечный голос… Тысячи рукопожатий в день… Как его рука не болела… А, может, ныла, но он держался и не давал виду. С утра до ночи — люди, люди, люди… И ни разу не исчезла улыбка с его лица. Причем теплая, настоящая, человеческая, а не дежурная, как в американских фильмах.

Прошло 56 лет, а у меня перед глазами его лицо, его улыбка, его глаза. Такого Человека забыть нельзя!