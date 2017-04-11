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​Меняем город силами самого города

14-15 апреля представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции Сургута соберутся в рамках II урбанистического форума

14-15 апреля в гуманитарном корпусе СурГУ (Энергетиков 8) на одной площадке вновь соберутся представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции города (архитекторы, дизайнеры, художники, краеведы, общественники, маркетологи). Соберутся в рамках II урбанистического форума.

Кто-то, возможно, скажет: «Опять? А что с прошлого сделали?» И чтобы времени много не тратить сразу ответим.

Целями и задачами первого форума, одним из основных инициаторов которого был главный архитектор города Алексей Фокеев, а потом и школы ЦПУ, прошедшей в августе, было объединить неравнодушных вокруг общих идей. Не секрет, что до февраля 2016 года многие представители креативного бизнеса варились в собственно соку, и не находя возможностей для выражения творческой энергии, часто покидали город. Не сказать, что все кардинально изменилось, но какие-то подвижки пошли – пошла совместная деятельность.

Результатом первого форума стало появление в городе Центра прикладной урбанистики – независимого сообщества экспертов, другими словами, клуба по интересам. На августовской школе ЦПУ эти эксперты вышли в поля и совместно проработали ряд проектов. Что значит проработали? Провели социальное исследование, изучили запрос горожан и предложили несколько интересных эскизов / концепций / событий перезагрузки общественных мест.

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Все проекты были представлены главе города Вадиму Шувалову, который, как известно, открыт для новых идей. Дело начало двигаться. Была создана рабочая группа внутри администрации с привлечением внешних экспертов, под руководством Алексея Жердева, задача которой синхронизировать различные инициативы по развитию городской среды.

Здесь и светоцветовая концепция города, и парки, и дворы, и дорожная сеть.

Чтобы отойти от привычной схемы (аукцион – подрядчик – обыденная серость), а напротив изучить запрос горожан и попытаться совместно выявить общие городские ценности и смыслы, решили выбрать три площадки в городе, на которых оттестировать в принципе сам подход социального проектирования.

Этими площадками стали:

- Участок напротив Газпрома (перекресток Ленина и Университетской);

- Сквер Молодежный;

- Сквер у строящегося храма на пересечении Мира и Островского.

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Четвертой площадкой стал парк «Новые ключи», где застройщик «Новые бизнес технологии», выступавший генеральным спонсором прошлого форума, уже активно внедряет все технологии социального проектирования совместно с центром прикладной урбанистики.

Во всех случаях можно бы было просто укатать асфальт, расставить лавочки и фонари, и поднять флаг победы. Но городская администрация выбрала иной путь.

Если у нас достаточно своих дизайнеров, художников, графитистов, маркетологов, архитекторов, краеведов, айтишников, культурологов, активистов и прочих неравнодушных – почему бы не вовлечь их? Ведь коллективный труд всегда больше ценится коллективом.

Конечно, выстроить диалог с ними непросто. Но площадка форума для этого идеальна.

Во-первых, в качестве экспертов приглашены известные городские модераторы – Святослав Мурунов (основатель сети ЦПУ, преподаватель урбанистики в МГУ и Сколково), Борис Юшенков (экс-директор по развитию GC Development Group, эксперт по коммерческой недвижимости), Михаил Приемышев (Средовой архитектор г. Вологда, автор фестиваля «Курбанистика»), которые уже во многих городах этот процесс проходили.

Во-вторых, пригласили и экспертов-практиков, разработчиков успешно реализованных городских концепций, Михаил Блинкин (Высшая школа экономики, Москва), Андрей Гнездилов (архитектурное бюро «Остоженка»), Анна Андреева (ландшафтный архитектор, автор проекта Крымской набережной в Москве).

В-третьих, сам бизнес заинтересован в поиске новых возможностей для развития. Не всегда для реализации проектов нужны бюджетные деньги. К слову все форумы и школа урбанистики организуются за счет средств спонсоров. В этом году - компании «Сибпромстрой-Югория».

В итоге, для кого II форум урбанистики:

- для обычных горожан: чтобы перестать чувствовать себя троллем и городским пассажиром и осознать, что город можно изменить только силами самого города.

- для активистов, краеведов, общественников: чтобы культурно пообщаться в среде единомышленников

- для креативного бизнеса (дизайнеры, архитекторы, маркетологи, архитекторы): если вы хотите завести новые связи, выразить себя и найти новых клиентов

- для бизнеса: если вы хотите познакомиться с представителями местного креативного класса и вдохнуть новые идеи в свои проекты

- для чиновников и депутатов: если вы ищите новые идеи развития городских пространств и хотите понять смысл федеральной программы «Городская среда»

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Регистрируйся на сайте urban-ugra.ru. Там же подробная программа форума.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 159, комментариев: 0


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