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«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

Эксперты гадают: неужели «Сургутнетфегаз» перестал поддерживать своего ставленника А. Трубецкого?

Спикер районной думы А.Сименяк открыто возразил главе А.Трубецкому. Фото И.Швец
Спикер районной думы А.Сименяк открыто возразил главе А.Трубецкому. Фото И.Швец

Перед началом шестого заседания думы Сургутского района, которое состоялось на минувшей неделе, с повестки дня неожиданно был снят важный для главы муниципалитета Андрея Трубецкого вопрос о создании инвестиционного управления в составе администрации, пишет газета «Новый Город» в своей статье «Сбой в управлении». До этого инициативу преобразования существующего отдела, на данный момент состоящего из трех сотрудников, депутаты заблокировали в ходе слушаний. Основной причиной этого была обеспокоенность парламентариев серьезными бюджетными тратами на создание нового управления, штат которого планируется увеличить до 12 человек.

Проект поправок должен был стать главным в повестке мартовской рабочей сессии районной думы. Инициатива даже была поддержана окружным правительством, уверяли чиновники, однако сомнения депутатов это не развеяло. Не оценили они и аргументы о том, что даже очень немногочисленный ныне отдел по инвестициям якобы сумел привлечь 400 млн рублей в бюджет района (говорят, что эта цифра сложилась не из эффективности трех работников инвестотдела, а благодаря статистике, которую району сделал Сургутнефтегаз и другой крупный бизнес — фактически без вмешательства администрации). Чиновники пытались убедить парламентариев, что дополнительные бюджетные затраты на новых штатных сотрудников не потребуются, так как их удастся покрыть за счет сокращения квартальных и годовых премий в администрации, но это вызвало большие сомнения у депутатов.

«Давайте сразу уточним: дело не в инвестиционном управлении, а точнее, не только в нем, — рассказывает «НГ» спикер районной думы Анатолий Сименяк. — Речь о том, что, согласно предложенной структуре, повышается статус сразу у четырех подразделений. Вместе со статусом растет штат и бюджетные траты. В общей сложности фонд оплаты труда вырастет на 23 млн рублей, а количество сотрудников — на 13. Нас как раз не устраивает увеличение затрат. Сейчас будем консультироваться с главой и вырабатывать какое-то новое решение».

Подобные разногласия между «сургутнефтегазовской» думой и главой, которого называют ставленником той же компании, особенно спустя полгода после того, как эти же депутаты избрали Трубецкого градоначальником, смотрятся странно. Эксперты гадают: то ли это стандартный аппаратный конфликт, который не получит продолжения, то ли сигнал о том, что районный руководитель теряет поддержку Сургутнефтегаза. Вероятно, стоит ожидать скорое подключение окружной власти к этому процессу — ведь Трубецкого называют ставленником первого вице-губертнатора Алексея Шипилова. «НГ» будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 413, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:25
В отставку его. Желательно с конфискацией)))

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