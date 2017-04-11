«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

Перед началом шестого заседания думы Сургутского района, которое состоялось на минувшей неделе, с повестки дня неожиданно был снят важный для главы муниципалитета Андрея Трубецкого вопрос о создании инвестиционного управления в составе администрации, пишет газета «Новый Город» в своей статье «Сбой в управлении». До этого инициативу преобразования существующего отдела, на данный момент состоящего из трех сотрудников, депутаты заблокировали в ходе слушаний. Основной причиной этого была обеспокоенность парламентариев серьезными бюджетными тратами на создание нового управления, штат которого планируется увеличить до 12 человек.

Проект поправок должен был стать главным в повестке мартовской рабочей сессии районной думы. Инициатива даже была поддержана окружным правительством, уверяли чиновники, однако сомнения депутатов это не развеяло. Не оценили они и аргументы о том, что даже очень немногочисленный ныне отдел по инвестициям якобы сумел привлечь 400 млн рублей в бюджет района (говорят, что эта цифра сложилась не из эффективности трех работников инвестотдела, а благодаря статистике, которую району сделал Сургутнефтегаз и другой крупный бизнес — фактически без вмешательства администрации). Чиновники пытались убедить парламентариев, что дополнительные бюджетные затраты на новых штатных сотрудников не потребуются, так как их удастся покрыть за счет сокращения квартальных и годовых премий в администрации, но это вызвало большие сомнения у депутатов.

«Давайте сразу уточним: дело не в инвестиционном управлении, а точнее, не только в нем, — рассказывает «НГ» спикер районной думы Анатолий Сименяк. — Речь о том, что, согласно предложенной структуре, повышается статус сразу у четырех подразделений. Вместе со статусом растет штат и бюджетные траты. В общей сложности фонд оплаты труда вырастет на 23 млн рублей, а количество сотрудников — на 13. Нас как раз не устраивает увеличение затрат. Сейчас будем консультироваться с главой и вырабатывать какое-то новое решение».

Подобные разногласия между «сургутнефтегазовской» думой и главой, которого называют ставленником той же компании, особенно спустя полгода после того, как эти же депутаты избрали Трубецкого градоначальником, смотрятся странно. Эксперты гадают: то ли это стандартный аппаратный конфликт, который не получит продолжения, то ли сигнал о том, что районный руководитель теряет поддержку Сургутнефтегаза. Вероятно, стоит ожидать скорое подключение окружной власти к этому процессу — ведь Трубецкого называют ставленником первого вице-губертнатора Алексея Шипилова. «НГ» будет следить за развитием событий.