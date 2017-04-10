​Прощай, Человек!

Ушел из жизни Человек. Не каждому выпадает такая честь – когда называют его Человеком, от души и с большой буквы.

Мне в жизни повезло. Знал лично и общался с тремя космонавтами – Алексеем Губаревым, Георгием Гречко и Владимиром Джанибековым. Виделся и здоровался с Гагариным – в мае 1961 года, примерно через месяц после его полета в Космос – первого в истории Человечества.

Сегодня грустный повод вспомнить одного из них – на днях умер Георгий Михайлович Гречко. Он не дожил до своего 86-летия – родился 25 мая 1931 года, в Ленинграде.

…Было лето 1975 года. Старая болгарская столица Велико Тырново. С друзьями-студентами варненского экономического института – москвичами, стипендиатами Интуриста, летом подрабатывали экскурсоводами в болгарской туристической компании Балкантурист в Варне. Как раз проводили двухдневную экскурсию для отдыхающих на Золотых песках советских туристов: Варна – Шумен – Велико Тырново – Дряново – Габрово – этнографическая деревня Этыра – Шипка – Казанлык (центр Розовой долины) – Несебр – Солнечный берег – Варна. Если по-честному, эта экскурсия должна длиться не два дня, а неделю, даже лучше две. Есть там что увидеть, попробовать на вкус, на запах...

В программу входило посещение в Тырново музея-тюрьмы. Построена была эта тюрьма еще турками, в первой половине 19-го века. Во всяком случае, в 1854 году «использовалась по назначению». Служила верно османам, служила Царской Болгарии, служила и Народной Республики Болгарии. Ровно сто лет – в 1954 году тюрьма стала музеем.

Экскурсоводы музея ознакомили наших туристов с тюрьмой, после чего мы на четыре часа распустили их в «свободное плавание» по городу – побродить по магазинам, погулять по красивому городу, расположенному амфитеатрально по берегам реки Янтра. По историческим холмам Царевец и Трапезица с останками древнего города, героически сражавшегося во главе с патриархом Евфимием Тырновским с османами. Кстати, первый митрополит всея Руси, сначала Киевский, а потом Московский, Киприан Тырновски был духовным братом Евфимия. Вместе они были пострижены, вместе служили в Константинополе и в Афоне. Потом их пути разошлись – Евфимий стал болгарским патриархом, Киприан – митрополитом Всея Руси.

…Перевернув табличку «санитарный час» на входной двери музея, мы купили по бутылке холодного пива и спустились в подвальный этаж тюрьмы. Тюрьма была трехэтажной: один – подвальный и два – над землей, построенная из камня, связанного хорошим хоросаном (известковый раствор, с годами ставший крепче цементного) в стены толщиной где-то 80-90 сантиметров.

На улице – жара. Июль прогнал людей в тень в прохладу. По улицам – только советские туристы, да и то перебегающие из магазина в магазин, где, благодаря вентиляторам, еще можно было как-то дышать. Кондиционеров и сплит-систем в те времена еще не было. Во всяком случае, в Болгарии и так массово, как сейчас.

«Вооружившись» пивком, мы – пятеро варненских экскурсоводов, и трое парней из музея – улеглись в прохладе на тюремных нарах. Смакуя «Шуменское пиво», травили анекдоты. Уверенные, что никто нас не будет беспокоить (мы же повесили табличку «санитарный час», да и кто захочет в этой адской жаре бродить по улицам и музеям), громко рассказывали байки про Василия Ивановича (Чапаева) и Тодора Живкова.

Неожиданно – не заметили даже точно, когда – в проеме открытой двери появилась спина одной из экскурсоводов музея. Она, стоя спиной к нам и лицом к кому-то, рассказывала: «… а в этой камере провел свою последнюю ночь перед повешением национальный герой Болгарии Стефан Караджа…». Видимо увидев лица своих посетителей, она повернулась к нам и, побледнев, замерзла. Словно статуя. В дверном проеме появились… заместитель министра обороны Болгарии, по совместительству председатель Общества болгаро-советской дружбы, герой Советского Союза генерал Захари Захариев. Лицо его было пунцовым, что нам, студентам социалистического вуза, комсомольцам (а трое московских – коммунистам) не предрекало ничего хорошего. Мы уже мысленно прощались со своей учебой, студенческой жизни и вообще каким-либо будущим. Адъютант генерала, молодой капитан, был белым, как полотно. Рядом с ними – космонавты Губарев и Гречко, которые весной этого же года вместе летали в Космос и, по устоявшейся традиции, были на посещении в Болгарии.

И тут – этого не забуду, пока жив – как ангел с неба, нам на помощь «спустился» Георгий Михайлович Гречко. Лицо красное, круглое, волосы ёжиком. Честное слово, он никак не вязался с моими представлениями о космонавте.

– Вы не русские, случайно? Хорошо говорите по-русски.

Мы все кивнули головой. Я, во всяком случае, подтверждая, что по-русски говорим хорошо. Виктор Соломатин, Андрей Иляхин, Юра Брондуков и еще один Юрий, фамилию которого уже не помню, кое-как промолвили:

– Из Москвы.

Чувствовалось, что рты у них пересохли, языки прилипли к губам. О разговоре не могло быть и речи…

Гречко понял всю трагичность ситуации для нас и, видимо, решил спасать молодежь. Мы стояли так, что видели его лицо и то, как он нам подмигнул, успокаивая.

– Вы где живете в Москве?

Парни кое-как ответили. Не помню после кого, но Гречко нам дал «валерианку»:

– А я жил на улице… – И назвал какую-то улицу «слева от гастронома». Парни начали облизывать губы, а космонавт, обращаясь к Захариеву, продолжил. – Ой, как прохладно здесь, после такой жары… Товарищ генерал, может, сообразим по пивку?

Гречко продолжал, понимая, что есть шанс нас спасти:

– Лешь, ты «за»? – Обратился за поддержкой к своему командиру корабля Алексею Губареву.

– Я – «за»! – Во второй раз обмолвил слово молчун Губарев. Гречко опять начал:

– Может сообразим…

Расшифровывать для Захариева, что значит в русском народном лексиконе это выражение, нужды не было. В 1931 году Захари Захариев, по решению ЦК болгарской компартии, во избежание суда и тюрьмы, эмигрировал в СССР, где проживал под именем Волкан Горанов. Под этим именем, за участие в Испанской гражданской войне (там он воевал под турецким именем) и получил звание Героя Советского Союза. Кстати, он первый иностранный гражданин, получивший это высокое звание.

Генерал (он имел самое высокое звание в болгарской армии – генерал-полковник) повернулся к своему адьютанту:

– Вы что, не поняли? Ящик пива холодного! Срочно! - И подчеркнул, – Ледяного!

Гречко сел рядом с нами, как-то почти незаметно дернул за китель Губарева, и он присел рядом. Генерал Захариев последовал их примеру.

– Пейте- пейте! А то губы у вас высохли! – генерал засмеялся.

«Жить будем!» – подумал я. Мы стояли с недопитыми бутылками в руках. Неудобно было нам пить, когда гости стоят с пустыми руками…

– Пейте, пейте! Сейчас капитан принесет и нам и вам…

Появился капитан – в руках ящик «Шуменского» пива, лучшего в этом регионе, его начали делать в недалеко расположенном областном центре Шумене венгерские политэмигранты после Венгерской револющии 1848 года.

12 бутылок коричневого цвета, покрытые капельками росы. Космонавт взял пару бутылок, мастерски одной из них открыл вторую и подал генералу. Потом, за короткое время, совершил эту процедуру и над остальными бутылками. Как будто точно рассчитали – получилось по одной каждому. Спокойно допили, сложили пустую тару в ящике и парень – экскурсовод музея их куда-то отнес. Мы поднялись наверх, вышли на улицу, сфотографировались на память. Вокруг нас собралась толпа советских туристов, просили фотографироваться с космонавтами. Может кто-то из них, услышав по телевизору о кончине космонавта, роется сейчас в старых фотографиях, чтобы показать внукам фотку с этого памятного для него дня.

А девушка-экскурсовод из музея? Она исчезла, словно испарилась. Во всяком случае, никто из руководства музея так ничего об этом случае и не узнал.

Пусть земля будет тебе пухом, Георгий Михайлович!

Прощай, Человек!