​Быть мизантропом некрасиво

До недавнего времени как-то было не зазорно признаваться в мизантропии. Ну, не люблю я людей; да и за что их любить — вот почитаешь комментарии к новости об осужденном в Индонезии сургутянине, и последние симпатии к гомо сапиенсам растеряешь.

Неоправданная тупость со стороны парня, ввезшего наркотики в страну, известную своим жестоким законодательством, имеет место быть, согласен, но и имеет место быть — не скажу «кровожадность» — скорее, людоедство добрых горожан, вопящих: сам виноват! поделом! смертная казнь! жаль, что у нас такого нет! На YouTube комментарии, кстати, хлеще, там больной люд придумывает альтернативные методы наказания, лучше не соваться к этой публике.

Ну так вот, о чем это я… О мизантропии. Нет, я так и не стал любить людей больше — но теперь отношусь к этому факту как к некоей постыдности. А всё эксперименты и воображение! Вот стоишь, бывало, в очереди в банкомат после орангутанга, который не в состоянии получить от машины деньги и тыкает на все кнопки сразу, мозг кипит, и вдруг представляешь: а если на его месте — дорогой твоему сердцу человек? Ну, бывает: растерялся, не туда нажал, не те цифры ввел, не знаю, очки дома забыл, не видит. Ну можно понять же! И как-то сразу злость проходит. И таких ситуаций каждый день — масса!

Вы попробуйте: это очень интересный опыт.

И постарайтесь, что ли, перестать светить «требованиями высшей справедливости». Они же все такие прекрасные, эти требования, пока дело не касается ваших родных и близких. Вас.

Что? Думаете, уж вы-то от всех этих ужасов застрахованы? Жизнь иногда очень зло шутит.