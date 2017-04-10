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​Похмелье после протестных митингов

Нынешний цайтгайст, дух времени, заключается в том, что власть вмешивается всюду, она все регулирует, все заполняет собой, что бы вы не задумывали сделать — вы ощущаете над собой дыхание государства. Господи, да мы уже боимся лайкать и «перепощивать» материалы в соцсетях — слышали же, что кто-то за эти малые вещи огреб себе проблем и даже оказался за решеткой. Власть своим родительским приглядом за всеми сферами общественной жизни сильно надоедает, и как следствие — заставляет людей возмущаться, искать справедливости на улице. Да, уличные прогулки стали формой протеста.

К тому же за последние три года сильно снизился уровень жизни. Многие семьи почти весь свой доход тратят на то, чтобы покрывать жизненно необходимые нужды — еду, транспорт и коммунальные платежи — и на инвестиции в себя, на развлечения мало что остается — это ли не повод для возмущения… Но протест лишен политических лозунгов, он внеидеологичен, люди просто выражают недовольство властью как таковой.

Кстати, за уличные прогулки и участие в последних митингах люди уже получают серьезные штрафы.

У нас в Нижнем Новгороде в четверг состоялись судебные заседания по обвинению организаторов антикоррупционного митинга 26 марта, который администрация города сначала разрешила, а потом, опомнившись, вдруг наложила запрет.

Любопытно, что суды проходили в крохотном кабинете, и журналисты, проявившие к процессу немалый интерес, присутствовать на нем не могли, гласность процесса не была обеспечена. Заседания шли под копирку: судья зачитывал показания «случайных» свидетелей (их в суд даже не вызывали), в которых указывалось, что на митинге были развернуты транспаранты «Долой коррупцию!», выкрикивались лозунги. В итоге — наложенные штрафы: 10, 15 и 20 тысяч рублей. Как мы знаем, такие же суды прокатились по всей стране: десятки оштрафованы, немалое число задержанных получили административные аресты.

Как известно, писатель Борис Акунин предложил создать некий общественный кошелек для выплаты подобного «налога на свободу». Далеко не у всех есть возможность «подарить» государству те самые 10 тысяч или 15. Ощущается своевременность подобного предложения, матпомощь еще понадобится — и немалая.

Конечно, нас всех интересовало, как власть отреагирует на фильм ФБК о тайной империи российского премьера и на новую митинговую активность. Тем более что протест сильно помолодел. Как мы помним, на условную «болотную» государство ответило «бешеным принтером» с запретительными постановлениями и, наконец, пакетом Яровой. Сегодня мы опять наблюдаем волну репрессий в отношении участников митингов.

Хотя, как мы знаем, на Тверской в автозак зачастую попадали люди, которые «ни сном ни духом», там с определенного часа хватали всех подряд.

Известен случай с греком Мильтиадисом, который 26 марта был в «Известия Hall» на вечере греческой музыки. Он вышел покурить без документов и верхней одежды, с пачкой сигарет и гардеробным номерком в кармане. Тут его схватили и отвели в автозак. О митинге Мильтиадис узнал уже в автозаке, а из отделения полиции вышел лишь под утро.

Или вот другой случай. 31 марта в Чебоксарах за участие в протестных действиях задержали скрипача Андрея Осипова, он прямо с репетиции был доставлен в полицию «для дачи объяснений» (это через пять дней после собственно митинга).

Как я вижу, власть обескуражена произошедшим. Она с большим удивлением для себя обнаружила, что общество не притерпелось ко всему и не покорно всё проглатывает, что в этом обществе силен запрос на справедливость и явно происходит разворот сознания.

Репрессиями можно назвать и разработанный заксобранием Ленинградской области (дело Милонова живет и процветает!) законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Он предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей интернета, при регистрации придется предоставлять паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети вовсе запретят. То есть юношеству хотят запретить пользоваться глобальной библиотекой, хотят оторвать от получения знаний и информации.

Разумеется, мы видим, что подросло новое поколение, интеллектуальное, остроумное, эрудированное, нонконформистское.

Один только флешмоб «запиши лекцию учителя и выложи в интернет» чего стоит! И вот тем, чей ум свеж и пытлив, пытаются отрубить горизонт, урезать кругозор.

Видимо, государство уже не знает, как себя защитить, рубежи обороны на глазах рушатся, и потому действия суетливы, нескоординированы, порой попросту комедийны.


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Сегодня в 09:26, просмотров: 262, комментариев: 5


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Комментарии:
Roks
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Сегодня в 10:13
февраль 1917..... три вектора (экономический,внутриполитический и внешнеполитический) попали в одну точку...... царёк отказался от власти..... что мы получили?
Швондер
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Сегодня в 10:17
Эээээ ... боюсь предположить ... Майдан? Типа не надо нам майданов хочешь сказать?
Roks
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Сегодня в 11:28
Нет, не это.... лжеТВ, лжеВыборы, лжеЖизнь
nk-surgut@mail.ru Roks
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Сегодня в 12:24
Позвольте продолжить список – лжедемократия, которая как грязная уточка весною в сени к нам стучит.
Roks nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 12:56
ну, чувак загнул..... лжедемократия в полицай государстве...

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