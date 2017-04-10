​Коррупция против террора

Прямо чувствую, что сейчас нарвусь, но скажу — по поводу официальной всероссийской скорби. Ее на днях выражали под знаменами «Единой России», «Молодой гвардии», с казаками и патриотической слезой на ветру. Народу пришло, что характерно, немного – в Сургуте едва ли набрались объявленные в прессе «тысячи» в количестве двух, то есть менее одного процента населения.

Почему так мало? Ведь все вроде правильно, все скорбим, всем погибших в питерском метро (московских домах и переходах, бесланской школе, на волгоградском вокзале, владикавказском рынке, в троллейбусах, поездах, самолетах и т.д.) жалко до слез, особенно когда узнаешь их имена и биографии. И свечки ставим, и цветы несем. Вот, в вербное воскресенье, например.

Почему же не собраться всем вместе, не пройти маршем или постоять на митинге, как это было во Франции и других странах?

Да просто потому, что отторжение вызывают организаторы. Не с властью в обнимку, не под этими флагами! Которые вытаскивают на каждую «позитивную повестку», а в день скорби даже ленточки траурные не повязали. Да что там ленточки — когда шарики в небо запускали, прямо как на свадьбе. При этом нас тянули на улицу за рукав, который еще вчера на этой же улице оторвать были готовы.

Еще две недели назад местные власти, получив инструкции сверху, изо всех сил пытались запретить антикоррупционные выступления. Сначала натужно приводили статус мероприятий в незаконный формат, затем бесцеремонно винтили участников. Песков перед мировой общественностью делал круглые глаза и рассуждал о том, что в любой стране участников незаконных митингов разгоняли бы еще жестче.

Спустя пару недель эти же люди дали отмашку на организованное публичное излияние народной скорби всероссийского масштаба. Законных средств быстро организовать соответствующие мероприятия почти не было — попросту не хватало времени на подачу соответствующих заявок. Но кого бы это остановило! Как раньше запрещали, так теперь нашелся сто и один способ обойти закон в другую сторону: тут вам и народные сходы, и прочие стояния с камланиями, на которые, оказывается, разрешения не надо. Навальный, откинувшись, наверняка возьмет на вооружение.

А пока над страной в гордом одиночестве реяли голубые флаги с медведями. Но, как говорится, пасаран.

Судя по тому, что во многих регионах заявки на массовые митинги и шествия были поданы еще до теракта, заранее велась подготовка по проведению «позитивной» ответной волны на антикоррупционные выступления. Случившийся теракт повестку лишь чуть подправил — скорбь тоже подойдет.

Одного только не учли организаторы: вся их «позитивная» повестка вызвала бы максимум усмешку. От попытки же поправить политическую карму на фоне смертей стало просто противно.