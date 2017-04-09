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​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской

Трагедия в Питере не обошла и сургутский обзор новостей

Трагедия в Питере не обошла и сургутский обзор новостей – во-первых, потому что это наше общее. Во-вторых, в том самом вагоне ехала сургутянка Евгения Бахлыкова, 22-летняя студентка Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения. К счастью (в данной ситуации, наверное, к счастью!) она отделалась легкими травмами, а югорские власти помогли маме Жени выехать к дочке. Что сказать – еще одно подтверждение, что у терроризма нет ни границ, ни еще какой-либо избирательности, страдают все.

Наталья Комарова еще до взрыва в питерском метро провела заседание антитеррористического штаба – видимо, была какая-то оперативная информация о повышении возможной угрозы.

В итоге бдительность, как водится, повышена в аэропортах и на вокзалах.

Каждый раз, когда что-нибудь происходит, реакция одна и та же: больше охраны, больше рамок, строже досмотр.

Через какое-то время все успокаивается… Ситуация, в принципе, патовая, поскольку невозможно отследить всех и вся во всех общественных местах. Как мы уже знаем, любой автомобиль, свернувший на тротуар – уже орудие массового убийства, и никакой «Безопасный город» тут не поможет. Хотя сама по себе идея натыкать везде видеокамер – хорошая, криминогенная ситуация как минимум улучшится. Добропорядочным же гражданам, как всегда, остается рассчитывать на себя – быть бдительными и надеяться на лучшее.

А власти тем временем бдят со всей строгостью закона: в Сургуте беспощадно уничтожили 12 килограмм польской редиски. Как просочился сей вредоносный овощ на местный рынок, история умалчивает. Возможно, под видом белорусских креветок. Так или иначе, приговор приведен в исполнение «механическим способом», как сообщают в региональном Россельхознадзоре. Интересно, это как?

Надеюсь, что редиску попросту съели, витамины все-таки, хоть и вражеские.

Еще одна новость из разряда «Ну надо же!». Сургут заделался – внимание! – столицей часа Земли в 2018 году. Как так вышло – не столь интересно, сколь вызывает любопытство, что за статус такой, и что он, собственно, дает. Час Земли, как водится, проходит раз в году методом повсеместного тушения света, ибо экономия, экология и вообще – Земля. Так вот, Сургут теперь – эпический эпицентр данного мероприятия, нам выдадут 30-сантиметровую статуэтку с золоченным латунным глобусом, а представителя мэрии позовут на час Земли в Москву, на Красную площадь, стоять там в потемках. Хотя где логика? Столица-то ведь – Сургут!

Но это все лирика, в суровой реальности мэр Сургута Вадим Шувалов продолжает общаться с бизнесом, на этот раз – социально-ответственным. Социально-ответственному бизнесу, как выяснилось, не хватает помещений для частных детских садов и учреждений допобразования. В принципе, за что боролись, на то и напоролись – проблему нехватки мест в садах попробовали решить с помощью частников, но и им – вот сюрприз! – тоже не хватает площадей.

С помещениями в Сургуте вообще беда, поэтому не удивительно, что Дом пионеров все же решили сохранить, не позабыв в очередной раз спросить у сургутян, подо что пустить объект, как его отремонтировать и вообще. Я лично заполнил предложенную онлайн-анкету, причем два раза – первый раз честно, а второй раз прикинувшись бабушкой. Это говорит как минимум о том, что техническое сопровождение опроса хромает,– хорошо бы адреса фиксировать и не допускать дубляжа. Иначе отдельно взятый энтузиаст вроде меня может напрочь подорвать легитимность мероприятия. Да и к вопросам анкеты вопросы имеются, но это уже к социологам, а их я боюсь, очень уж они умные.

В заключении о мэрстве и последствиях. Пока Вадим Шувалов пытается набирать висты у населения, а Дмитрий Попов ходит под следствием за песок, про Александра Сидорова написали и, что неудивительно, издали книгу. В ней 35 человек, работавших с первым мэром Сургута, говорят о том, как это было. Дело хорошее, надеюсь, кто-нибудь даст почитать. Одно могу сказать заранее – комплиментарная публицистика должна вдохновлять: посмотрите книги о Ли Яккоке, Стиве Джобсе или Ли Куан Ю, Ричарде Брэнсоне и, прости господи, Дональде Трампе! Там, кстати, и о трудностях, и о разочарованиях, но в конце всегда светит солнце, а роль личности в истории его практически затмевает. На сургутском уровне книга детектед. Не читал, но не осуждаю. Нужны нынешнему поколению – управленцев в том числе – примеры из неглубокого прошлого.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 216, комментариев: 1


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Комментарии:
nk-surgut@mail.ru
не нравится
Сегодня в 17:40
Редиску съел я.
Можете считать меня не патриотом.
А в остальном – добро пожаловать в демократию.

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