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​Бессребреники с золотым сердцем

или Откуда берётся способность спасать?

О проблеме беспризорных собак и кошек не говорит только ленивый. Но у каждого способ помощи свой: кому-то достаточно позвонить на горячий телефон и сообщить о скитальцах, а кто-то, невзирая на отсутствие так дорогого в нынешних реалиях времени, пытается помогать.

Их немного, и это не армия и не полк обученных специалистов. Их не учат любить и защищать животных, не проводят мастер-классы по спасению бродяг с улицы. Это бессребреники с золотым сердцем – волонтеры Движения защиты бездомных животных.

Оказавшись в этих рядах несколько лет назад, я самостоятельно постигала сложную науку волонтерства:

чем могу помочь, как действовать в сложной ситуации, куда обратиться, зачастую выходило, что обращаться некуда и ответственность за хвостатого лежит на мне...

Способности выручать беззащитных я открыла в далеком детстве. Отец принес щенка, оставшегося без дома, и, уговорив всех домашних, предоставил мне возможность заняться воспитанием собачки. Щенок оказался слишком активным и в первую же прогулку рухнул в канализационный люк. Прохожие только разводили руками и уговаривали бросить собаку, поскольку спасение казалось невозможным, на размазанные по лицу слезы никто не реагировал. Каким образом в детской голове сложился план вызволения собаки из водяного плена, я не помню. В глазах стояла картина с мотающимся по бурлящему круговороту щенком. Развязав пояс от плаща, я скрутила из него подобие петли и, почти впечатавшись в асфальт около люка, принялась ловить собаку...

Тихон, так звали щенка, дожил до глубоких седин и, как мне хотелось думать, помнил о своем чудесном спасении.

Много лет спустя удалось развить и приумножить свои таланты зооспасателя. Мы никогда не думаем о том, что кому-то бывает очень больно, пока эта боль не доберется до нас самих. Оказавшись в рядах волонтеров ОД «Дай лапу», я столкнулась с «эпидемией черствости». Пустой взгляд на чужую беду, стыдливо опущенный, отвернутый в сторону от страданий огорчал; обижало отсутствие возможностей помочь всем здесь и сейчас; смущало и то, что для большинства животные, взятые домой, оказывались ненужным грузом.

И только спустя некоторое время, стала понятной миссия: необходимо работать с людьми, прививать им чувство ответственности и сострадания, учить так обращаться с животными, чтобы они, брошенные и преданные, не оказались на улице.

Взрослых воспитывать поздно, так говорят умные книги. Нет и «грамматики любви» по отношению к животным – этому научить нельзя как и заставить, но разработать нехитрые правила и рассказать о них в силах любого.

Команда бессеребреников с золотым сердцем работает именно так: показывает как надо. Меньше всего хочется заниматься проблемами безответственных людей, но приходится: весной собирать коробки с котятами и щенками, летом пристраивать домашних любимцев отпускников; зимой приходить оперативно на выручку замерзающим и голодным, а осенью снова считать прибыль в виде беспризорных хвостатых подростков.

Иногда чувствуешь себя Атлантом, который держит на плечах небо, особенно тяжело доказывать людям, что именно они «в ответе за тех, кого приручили». Вспоминается смешная мини-поэма о трудах зооволонтеров Алексея Прокурора (автор из сети), где рефреном повторяются строчки: «Позвоним и спихнем, может ночью, может, днем».

Так и выходит, что кто-то пытается разделить свою душу на миллион кусков, чтобы каждому страдающему досталась хотя бы небольшая частичка любви и заботы, а кто-то, увидев простреленные насквозь кошачьими когтями новые обои, с холодным сердцем закрывает провинившемуся пушистику дверь в сытую и полную счастливых мгновений жизнь; кому-то важен грязный, замерзающий в пакете котенок, а кто-то, наигравшись неожиданным живым подарком, пытается избавиться от него всеми известными способами; кто-то несет на себе бремя заботы о никому неизвестных щенках, а кому-то интересно посмотреть, насколько долго эти щенки смогут продержаться в ведре с водой.

Открыть в себе талант волонтера может каждый.

Оказавшись в учительской среде, я поняла, что способности к добровольчеству есть у всех и они не прячутся глубоко.

В первый год постоянным помощником большой команды движения стала Татьяна Николаевна Балдина, учитель русского языка школы №19. Ежемесячно она и ее класс собирают добрую посылку для подопечных, как она сама говорит «по велению души и сердца».

Талант волонтерства открыли в себе и ученики. Результатом стала небольшая команда, включая родителей, которой небезразлична сложившаяся ситуация. Было интересно наблюдать, как формировалось мышление от точки «сдать в приют» до точки «помочь предотвратить».

Немногим позже к команде присоединилась Харчёва Ольга Николаевна, учитель той же школы. Масштаб проблемы был велик: ребенок захотел собаку. Где, как не в команде движения можно попробовать ощутить себя настоящим хозяином. Записавшись на кормление собак на участке и заручившись поддержкой бессменного волонтера Светланы Медведевой, семья посетила место передержки. Каково же было удивление наше и самой мамы ответственному отношению мальчишки ко всем этапам придуманного квеста. Он безропотно нес ведро с едой, аккуратно раскладывал кашу в миски и с удовольствием кормил животных. Малыш не передумал, его желание не угасло, а любимцем стала собака с ограниченными возможностями, ведь он не увидел в ней инвалида, а, прежде всего, рассмотрел друга.

Постепенно школьная команда волонтеров росла. Пока ученики и учителя могут помочь только кормом, но и это немало. «Мне приятно помогать животным, чувствую удовлетворение даже от небольшой помощи», — говорит Екатерина Андреевна Маркус, учитель информатики. Ощутить на себе рабочие моменты добровольной передержки довелось и Наталье Владимировне Сысоевой: «Трудно делать то, с чем малознаком, но мы справились». Их семья взяла опеку над собакой из печально известного горе-приюта. Собака Майя давно пристроена в хорошие руки, а учитель продолжает добрые начинания – готовят посылки с кормом для подопечных «Дай лапу». В школе стартовала «Неделя добра». На призыв помочь животным откликнулись многие учителя и ученики. А это значит, что доброта в людях живет, а не тлеет.

Так откуда же берутся способности спасать: выручать застрявших путешественников с крыш и деревьев, возить переломанных бедолаг в ветеринарную клинику, замазывать раны покусанным котофеям... Наверное, из души и сердца. Наша небольшая, но крепкая команда бессребреников с большими и добрыми сердцами органично влилась в большое Региональное движение помощи бездомным животным «Дай лапу». Мы готовы помогать, делиться добром и нашим небольшим, но уже настоящим опытом волонтерства. Если не мы, то кто...


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Сегодня в 16:36, просмотров: 30, комментариев: 0


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