​Власть в собственном соку

Не так давно прошла большая пресс-конференция Натальи Комаровой. «НГ» задал губернатору вопрос, который касался ее оценки новых управленческих команд в крупнейших городах нашего округа — Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска.

Что сказал бы человек, довольный людьми, курирующими определенные участки в его зоне ответственности? Можно просто: «Они молодцы». Либо что-нибудь более политически выверенное: «Мы наблюдаем положительную динамику». Или что-то похожее.

Но Н. Комарова не сказала о новых главах и их командах ничего похожего: «Я остерегусь торопиться с оценками, ведь у них самая сложная и ответственная работа, когда на месте взаимодействуешь напрямую с людьми. <…> В этом состоит задача и мудрость руководителя муниципального образования — мобилизовать людей через их собственный запрос. Нужно, чтобы его любили люди, и это возможно, если он будет любить людей». Давайте разбираться в этих словах на самом близком и понятном для нас примере новой сургутской администрации, которой исполнилось уже девять месяцев. За это время Наталья Комарова десятки раз лично контактировала с обновленной командой экономической столицы округа и, наверное, более сотни раз — через видеосвязь, но по-прежнему «остерегается торопиться с оценками».

Почему? Для этого нужно ответить на вопрос: какой интересный чиновничий продукт создала и презентовала новая администрация Сургута?

Чтобы далеко не отходить от непосредственно администрации (точнее, ее главного здания) и намека губернатора на «любовь к людям», один из ярких примеров — установка электронно-пропускной системы для входа на третий этаж, где находятся кабинеты главы и ключевых заместителей. У глав региона и Тюменской области таких систем «безопасности» нет, а руководство города, которое с людьми работает, считает нужным от них слегка отгородиться.

(С третьим этажом есть еще одна зарисовка — по администрации ходят слухи, что его собираются ремонтировать. Собственно, любой, кто был в той части здания, знает, что все в прекрасном состоянии. В ответ на запрос «НГ» на эту тему замглавы Сургута Алексей Жердев написал что-то вроде: ремонт будет, а сколько он будет стоить — вон, в открытом доступе бюджет, ищите сами.

Вот такое взаимодействие с людьми и понимание закона о СМИ.

Ну, что ж, найдем — расскажем.)

А вообще, бог с ним, с третьим этажом, это ведь лишь микроаспект работы исполнительной власти. Есть и противоположный пример: Вадим Шувалов вышел в соцсети и ведет себя там очень активно, реагирует на вопросы и чаяния молодежи, чем вызывает к себе симпатии пускай пока еще довольно небольшой, но уже ощутимой интернет-аудитории — и это здорово. Главный вопрос к сургутской власти другой — что с организацией жизни и развития города: может, там готовится что-то эпохальное?

Такой проект есть. Он подразумевает создание единой концепции развития городской среды и оформление по этой концепции одного участка улицы на пересечении Ленина и Университетской. Все это должно быть готово и презентовано в августе 2017 года. С одной стороны, это действительно хорошая и правильная идея, но: в Тюмени за предстоящий сезон набережная станет длиннее на 1,5 км, в Москве реконструируют Тверскую, а у нас? У нас на километровом участке повесят светильники, покрасят заборчики и (о чудо!) возможно даже сделают нормальные пешеходные зоны. И уже этот кейс будет взят за шаблон, по которому в будущем реконструируется городская среда всего Сургута.

Еще раз: за полгода нам сделают километровый участок у дороги.

С такими темпами и размахом только улицы Сургута будут приводить в порядок лет 15, а когда приступят к решению таких масштабных и стратегических вопросов, как ядро центра города, застройка поймы Оби, строительство набережной — вообще представить трудно, при условии, что даже сравнительно небольшой проект явно буксует. Это неудивительно: ведь его продвигают четыре новых человека (не считая главы) в администрации, находясь в перманентных трениях на грани конфликта со «старыми» работниками. Никакого единства и реальной команды, никакой четкой волевой установки на решение определенных задач, никакой общественной поддержки, синергии и вовлечения активистов и передовой части социума, за исключением маленькой группки урбанистов-любителей.

Почему так? Потому что общество ничего не знает про этот проект.

Власть не дает толкового объяснения своим действиям, не заражает широкую общественность идеями (есть ли они?), не возбуждает умы интересными задумками и перспективами.

Да даже собственных работников авторы этого масштабного проекта по благоустройству вдохновить и побудить на работу не могут, что уж говорить про живущих своими проблемами сургутян.

Неужели уроки Александра Шатунова («ничего не обещай, чтобы не пришлось отвечать») и Дмитрия Попова («ничего не делай, чтобы не пришлось отвечать») настолько глубоко въелись в сознание наших старых и новых чиновников?

Вот и получается, что власть варится в собственном соку, практически ни с кем не советуется, не презентует свои идеи, а если презентует, то допускает такие комичные выражения, вроде хрестоматийного: «Вам в парке сделать пляж или туалет?» В итоге люди, дезориентированные и разочарованные, все чаще говорят: «Кажется, пора из Сургута уезжать».

Ведь если власть молчит — значит она либо ничего не делает, либо делает что-то исключительно в своих интересах.

На фоне происходящего сдержанная оценка работы администрации от Натальи Комаровой выглядит чуть ли не предупреждением.