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​Казнить нельзя?

Сургутянина, пойманного в аэропорту Бали с 3 кг гашиша, могут расстрелять

Пока страна обсуждает смелое заявление журналиста Владимира Познера на выступлении в Воронеже о том, как он пытался выращивать марихуану на даче в Подмосковье, в Индонезии может быть казнен за транспортировку гашиша 29-летний сургутянин Роман Калашников.

Итак, давайте по порядку. В декабре минувшего года шеф-повар ресторана «7 пятниц» был задержан в аэропорту Нурах Рай в Бали за попытку провезти около трех килограммов наркотиков, спрятанных в 27 упаковках с зубной пастой.

Как сообщает РИА Новости, «сотрудники таможни предполагают, что Роман Калашников приобрел гашиш в Непале и привез на Бали, чтобы сбыть во время предновогоднего туристического пика. Это был второй приезд россиянина на Бали, перед этим он прилетал на остров в октябре, вероятно, чтобы разведать ситуацию».

Согласно законодательству Индонезии, Роману грозит смертная казнь или пожизненный срок. Последнее заседание суда по его делу запланировано на 12 апреля.

Цена человеческой жизни

Тем временем друзья осужденного организовали краудфандинговую кампанию по сбору средств на спасение его жизни «Human's life. Save 29 y.o. guy from execution» на сайте www.generosity.com.

«Мой хороший друг будет казнен в индонезийской тюрьме меньше, чем через две недели! Он не убийца, не террорист, не насильник, — говорится в петиции. — Прокуратура добивается для него смертной казни.

Они хотят застрелить его. Они просто предложили выбрать цель. Голова или грудь.

Единственный шанс избежать этого — нанять адвоката за 50 000 долларов США и бороться в суде. Адвокат пообещал, что мы сможем спасти его жизнь, владея этой суммой денег. Мы используем последнюю возможность. Финансовые средства его друзей и его родителей были исчерпаны в суде первой инстанции. Поэтому я прошу вас, добрые люди, помочь хорошему парню избежать смертной казни. Мы будем срочно собирать деньги».

Siapress.ru связался с создателем обращения и организатором сбора денег для Романа. Им оказался молодой человек, представившийся как Виктор Фернандес.

По его словам, сейчас дело официально передано из полиции в прокуратуру. «Было слушание, на котором судья и прокурор настаивают на смертной казни, так как количество [наркотиков] большое, а судьи и прокуроры очень разные, они таким образом вымогают деньги, — рассказывает Виктор. — Надо 50 тысяч долларов, чтобы его не казнили. То есть срок ему дадут по-любому и точно большой, но цена человеческой жизни для них равняется полтиннику. Суд 12-го числа. Соответственно, деньги меня попросили поиметь до этого срока».

Кроме того, экстрадиции заключенного в Россию не намечается.

«Там сплошной стресс, инфаркты-инсульты»

Друг Романа Калашникова отмечает, что он содержится в балийской тюрьме под названием Kerobokan Prison: «Обращаются с ним нормально. Условия содержания приемлемые, особенно по сравнению с приемником-распределителем для террористов, где он пребывал до перевода в тюрьму. Объективно — условия содержания заключенных в Индонезии лучше, чем в российских колониях».

Между тем девушка заключенного шокирована произошедшим и находится в ситуации нервного срыва. «Каков план спасения?» — спрашиваем мы. «План спасения — оплатить адвоката и биться в суде», — отвечает она.

На данный момент родители Калашникова находятся в Сургуте, а его возлюбленная и друг Виктор решают вопросы непосредственно на Бали. «Родители здесь, мягко выражаясь, ничем не помогут, это только лишние денежные затраты на перевозку. Они на связи, они за него переживают, там сплошной стресс, инфаркты-инсульты», — делится Виктор.

Преступление и наказание

На вопрос, зачем вообще Роман пошел на преступление, его товарищ отвечает, что знать это может только сам заключенный, а ему это сейчас неважно — важнее спасти друга от надвигающейся казни.

К тому же, со слов Виктора, помилование в Индонезии очень не любят. Он говорит, что «на практике подобных случаев можно заметить, что за все апелляции там наоборот накидывают срок и ужесточают наказание». Допустим, другим европейцам, которые сидят за наркотики, дают 20 лет. Затем они подают апелляцию — им дают пожизненное, если опять подают апелляцию, то может быть и смертная казнь.

Примечательно, что на странице Романа в социальной сети можно найти запись, сделанную в октябре 2016 года (за пару месяцев до задержания), в которой он упоминает о том, что на Бали за наркотики предусмотрена смертная казнь.

На сегодняшний день пользователи Сети активно обсуждают инцидент и недоумевают, как сургутянин решился на такой поступок: «27 упаковок зубной пасты? Думаю, у любого таможенника должны возникнуть вопросы в стиле «Зачем столько?»

Некоторые люди Романа жалеют: «Смертная казнь или пожизненный срок — это уж вообще как-то жестко. Он же не героин вез. Ну, оступился человек. Дайте адекватный срок — пусть посидит немного, одумается и уходит с этой скользкой дорожки. Смертная казнь или пожизненно — это вообще ни в какие ворота!»

Другие комментаторы осужденному отнюдь не сочувствуют: «Не жалко, пусть расстреляют. Поговори как-нибудь с теми, у кого семьи пострадали от нариков-родных». Есть и такие, кто негативно отнесся к организации сбора средств: «Ему деньги собирают, как больным детям и брошенным старикам!»

Сейчас адвокат обещает Роману Калашникову «потянуть время», однако, кажется, тянуть уже некуда.

Кстати: Это не первый арест на Бали наркокурьеров-россиян с крупными партиями гашиша.

Весной 2012 года таможенники балийского аэропорта арестовали прибывших из Индии 30-летнего преподавателя йоги Александра Симонова из Москвы и 43-летнего дизайнера из Санкт-Петербурга Сергея Черных после того, как рентген показал наличие в желудках россиян капсул с гашишем. У Симонова были обнаружены 88 капсул с гашишем общим весом 915 граммов, у Черных таможенники нашли 359 капсул весом в 695 граммов. Совокупная стоимость перевозимых россиянами наркотиков в случае их продажи на Бали составила бы почти миллиард индонезийских рупий (на тот момент свыше 105 тысяч долларов).

Симонов был приговорен к восьми годам тюремного заключения и штрафу в 1 миллиард индонезийских рупий (на тот момент 104 тысячи долларов) или дополнительно еще к трем месяцам тюрьмы в случае неуплаты штрафа. Черных — к 11 годам тюрьмы и крупному штрафу.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 508, комментариев: 11


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:16
Странно, наказание наркоторговцев в Сургуте одобряем, на Бали - давайте пожалеем
Ю.Н. Моби
не нравится
Сегодня в 15:22
Наказание одобряем. "Они просто предложили выбрать цель. Голова или грудь" - не одобряем. Ничего странного.
Валера
не нравится
Сегодня в 15:23
Тут краудфандинг не канает. Тут надо краудсорсинг или краудинвестинг. А вообще, зачетный стратап.
Klinn
не нравится
Сегодня в 15:25
Сиа-пресс-зачем вообще это публикуете? Ну и что, что он из Сургута. За наркотики правильное наказание, сколько людей пострадало из-за таких любителей легкой наживы. Они ведь и молодежь сознательно на наркотики подсаживают, особенно любят молодежь из северных городов. Еще бы у нас в стране ужесточили за это наказание.
Л. Сулейманова
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Сегодня в 15:27
Мда... Смертная казнь, конечно, слишком строгое наказание. Но тюремное заключение лет эдак на 20 - самое то. Вез он столько наркотиков явно не для личного использования, хотел других потравить. Так вот и пусть сидит
Ю.Н. Klinn
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Сегодня в 15:28
Вы странные. Когда мы публикуем федеральные и мировые новости, пишете: давайте наши! Даем наши - "Ну и что, что он из Сургута".

Ну как "ну и что"?!
Швондер
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Сегодня в 15:29
Не, знал на че шел. Лучше давайте дай лапу помогать и больным детям
Моби Л. Сулейманова
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Сегодня в 15:32
почему строгое? для той страны не строгое. Головой надо думать было
Л. Сулейманова Моби
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Сегодня в 15:36
Согласна, что думать надо было. И о родителях, и о девушке, и о будущем. Но все-таки смерть - слишком жестоко, по моему мнению.
Швондер Л. Сулейманова
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Сегодня в 16:01
Жестоко? Поэтому - что мы так думаем - Бали это Бали а не наша Раша
Александр Л. Сулейманова
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Сегодня в 16:14
Если бы в России была смертная казнь за распространение, Вы представляете сколько жизней бы это спасло?

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