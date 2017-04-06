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​Снимите колпак

Как современных детей готовят к «ужасам взрослой жизни»

В последнее время появляется куча табу-тем, касающихся детей и подростков. Помню, было время, когда говорили о запрете показывать мультик «Ну, погоди!» из-за того, что у волка в зубах иногда появляется сигарета, что-то о насилии в «Том и Джерри» и так далее.

Буквально на днях появилась инициатива, запретить несовершеннолетним пользоваться «ВКонтакте» и прочими сервисами, а вход в них осуществлять по паспортным данным. Якобы из-за того, что это убережет ребенка от всяких плохих онлайн-групп, провоцируюших на самоубийство и прочие нехорошие вещи.

А вчера глава города Вадим Шувалов решил помочь разобраться в ситуации, когда владелец торгового центра разрешил ритуальным услугам соседствовать с детским садиком. Родители возмутились – детская психика страдает!

Соседство садика и бюро ритуальных услуг обсуждали всей администрацией. Фото: vk.com/id377553209

Сигареты спрятаны, алкоголь – вне зоны доступа детей, на некоторые мультфильмы введено возрастное ограничение… Почему-то у меня складывается ощущение, что современных детей загоняют в тепличные условия – посадили под этакий прозрачный колпак, из которого все видишь, но потрогать не можешь.

По-моему, такие вот благие намерения скорее вредят: все больше и больше подростков оказываются не готовы к взрослой жизни, оставаясь инфантильными намного дольше, чем нужно. А все ранимая детская психика, которую с момента рождения ничто не должно было тревожить!

Я вот думаю, как же я выжила в своем детстве:

сигареты и алкоголь продавались на каждом шагу, в определенный момент пошел бум «разврата» на эстраде и телевидении, несколько раз бывала на похоронах и кладбище, видела, как «залетают» молоденькие знакомые девчонки, да что скрывать – некоторые двоюродные сестры. Видела, как ровесники употребляют наркотики, и, знаете, даже пару раз перебегала дорогу перед автомобилем, дразнила бомжа, прыгала с третьего этажа в сугроб.

В общем, занималась всем тем, чем сейчас заниматься детям запрещено. И не скатились в жизненное болото ни я, ни окружающие меня одноклассники,

одногрупники и другие ровесники (разве что буквально пару человек).

Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы компания ритуальных услуг размещалась возле детского сада – они же не покойников на глазах у детей вскрывают. «Таскают венки и гробы»: что сложного в том, чтобы грамотно объяснить ребенку, что это за организация и чем она занимается? Это ведь ровно то же самое, как объяснять, откуда берутся дети. Такой же аспект жизни. Думаю, если ребенка правильно воспитать, если с ним общаться и объяснять элементарные вещи, то он вряд ли полезет прыгать из окна. Да, возможно, попробует покурить и на этом остановится, но он будет реально смотреть на вещи. А не жить до 14 лет в розовых очках с неподготовленной ранимой психикой.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 331, комментариев: 4


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Комментарии:
Ю.Н.
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Сегодня в 16:22
Поддержу, пожалуй. Всё вокруг угрожает детской психике: ритуальные услуги, жвачки, Красавица, блин, и Чудовище (сказочке залепили ценз 16+ безо всяких оснований, просто на всякий случай!). И все эти заградительные меры - без толку, достаточно деточке просто включить телевизор и обнаружить то, на что колпак не наденешь.
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 17:33
Вы, конечно, по существу правы: нельзя детей отгораживать от жизни за заборчик. Во взрослой жизни им будет тогда очень трудно. Но, чес. слово, если бы в моем доме работало бюро ритуальных услуг, то квартирку бы я поменяла. Неприятно как то. И здесь поддержу с дет. садом родителей: ну негоже располагать эти два учреждения в одном здании.
Богдевич
не нравится
Сегодня в 19:11
Я согласна, что подростков загонять под колпак не нужно и глупо. Подростки всегда находили способы обойти любые запреты и, если им очень понадобится, они с головой погрузятся во взрослую жизнь совершенно незаметно для взрослых. Но бюро ритуальных услуг и детский сад в одном здании — это совершенно другой вопрос. Ровно как и школа и бюро ритуальных услуг, роддом и бюро ритуальных услуг, загс и бюро ритуальных услуг, дом престарелых и бюро ритуальных услуг, хоспис и бюро ритуальных услуг. Наивно полагать, что есть какой-то идеальный способ, «чтобы грамотно объяснить ребенку, что это за организация и чем она занимается». Даже если у вас с ребенком совершенно искренние отношения, вы не склонны впадать в мракобесие и умеете подбирать нужные слова, эти разговоры все равно расстраивают. Да, мы все умрем. Но ежедневное напоминание об этом будет наводить тоску на человека любого возраста. А дети — очень тонкие натуры Я, как мама пятилетнего мальчика, могу сказать, что в детсадовском возрасте они как раз начинают осознавать, что жизнь не бесконечна. Что бабушка с дедушкой — стареют, и мама с папой тоже постареют. И что он тоже постареет. И эти мысли, что всех любимых сейчас людей в определенный момент не станет и его тоже не станет, не дают некоторым детсадовцам спать по ночам, заставляют переживать, просто пугают. Это — нормально, неотъемлемая часть взросления. Но, если ребенка заставлять думать об этом каждый день, ничего хорошего не выйдет.
Бюро ритуальных услуг занимаются необходимым делом. Мы все будем их клиентами. Но думать об этом каждый день в городе, где всегда зима, - не самое простое испытание.
444
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Сегодня в 19:40
Да, думаю, автор тоже не отдала бы своего ребенка в детсад, соседствующий с бюро ритуальных услуг. Каждый день смотреть на похоронные процессии и рыдающих родственников удовольствие ниже среднего.

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