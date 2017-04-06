​Снимите колпак

В последнее время появляется куча табу-тем, касающихся детей и подростков. Помню, было время, когда говорили о запрете показывать мультик «Ну, погоди!» из-за того, что у волка в зубах иногда появляется сигарета, что-то о насилии в «Том и Джерри» и так далее.

Буквально на днях появилась инициатива, запретить несовершеннолетним пользоваться «ВКонтакте» и прочими сервисами, а вход в них осуществлять по паспортным данным. Якобы из-за того, что это убережет ребенка от всяких плохих онлайн-групп, провоцируюших на самоубийство и прочие нехорошие вещи.

А вчера глава города Вадим Шувалов решил помочь разобраться в ситуации, когда владелец торгового центра разрешил ритуальным услугам соседствовать с детским садиком. Родители возмутились – детская психика страдает!

Соседство садика и бюро ритуальных услуг обсуждали всей администрацией. Фото: vk.com/id377553209

Сигареты спрятаны, алкоголь – вне зоны доступа детей, на некоторые мультфильмы введено возрастное ограничение… Почему-то у меня складывается ощущение, что современных детей загоняют в тепличные условия – посадили под этакий прозрачный колпак, из которого все видишь, но потрогать не можешь.

По-моему, такие вот благие намерения скорее вредят: все больше и больше подростков оказываются не готовы к взрослой жизни, оставаясь инфантильными намного дольше, чем нужно. А все ранимая детская психика, которую с момента рождения ничто не должно было тревожить!

Я вот думаю, как же я выжила в своем детстве:

сигареты и алкоголь продавались на каждом шагу, в определенный момент пошел бум «разврата» на эстраде и телевидении, несколько раз бывала на похоронах и кладбище, видела, как «залетают» молоденькие знакомые девчонки, да что скрывать – некоторые двоюродные сестры. Видела, как ровесники употребляют наркотики, и, знаете, даже пару раз перебегала дорогу перед автомобилем, дразнила бомжа, прыгала с третьего этажа в сугроб.

В общем, занималась всем тем, чем сейчас заниматься детям запрещено. И не скатились в жизненное болото ни я, ни окружающие меня одноклассники,

одногрупники и другие ровесники (разве что буквально пару человек).

Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы компания ритуальных услуг размещалась возле детского сада – они же не покойников на глазах у детей вскрывают. «Таскают венки и гробы»: что сложного в том, чтобы грамотно объяснить ребенку, что это за организация и чем она занимается? Это ведь ровно то же самое, как объяснять, откуда берутся дети. Такой же аспект жизни. Думаю, если ребенка правильно воспитать, если с ним общаться и объяснять элементарные вещи, то он вряд ли полезет прыгать из окна. Да, возможно, попробует покурить и на этом остановится, но он будет реально смотреть на вещи. А не жить до 14 лет в розовых очках с неподготовленной ранимой психикой.