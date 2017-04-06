​Подозреваете теракт: что делать?

Сургутские полицейские провели брифинг по информированию населения об антитеррористической безопасности: в пресс-центре собрались представители городских СМИ, через которые представители УМВД и обратились к сургутянам. Они поведали об основных действиях в случае обнаружения подозрительных предметов или при создании подозрительных ситуаций.
Публикуем рекомендации: о них рассказали заместитель начальника полиции УМВД России по Сургуту подполковник полиции Олег Башуров и врио начальника оперативного отделения УМВД России по Сургуту старший лейтенант полиции Андрей Ковбасюк.
Если вам на глаза попался подозрительный предмет
(мешок, сумка, коробка и т.п.), из него торчат провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно нет хозяина этого предмета, то вам следует отойти на безопасное расстояние; жестом или голосом постараться предупредить окружающих об опасности; сообщить о найденном предмете по телефону «02 или 020» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями; до приезда полиции и специалистов не подходить к подозрительному предмету и не предпринимать никаких действий по его обезвреживанию.
Если вы стали свидетелем подозрительных действий
каких-либо лиц (доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то вам стоит не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными; сообщить о происходящем по телефону «02 или 112»; попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин; до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать никаких активных действий.
Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами
в ваш адрес или с угрозой взрыва, то полицейские рекомендуют получить как можно больше информации; не класть телефонную трубку по окончании разговора. Также постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы; обязательно с другого телефона позвоните по «02 или 020» и сообщите подробно о случившемся.
При разговоре с анонимом
(получении угроз террористического характера) постарайтесь определить
голос звонившего: мужской, женский, детский, взрослый;
акцент: местный, иностранный, региональный;
манеру ведения разговора: спокойная, нервная, обрывистая, возбужденная, тихая, громкая;
тон голоса звонившего: четкий, сбивчивый, растянутый;
литературные особенности речи: правильное построение фраз, выдвигаемых требований, косноязычия в выражениях;
дефекты речи: заикание, картавость, затруднения при выговаривании отдельных букв или слов.
Также обратите внимание на шумовой фон разговора: наличие посторонних звуков, шум автомобилей, производственных машин, отдельных звуков, характерных для какой-либо местности (шум поездов, самолетов, объявления, произносимые по системам оповещения и громкой связи на рынках, торговых центрах, вокзалах, автостанциях).
При любых подозрениях стоит звонить по 02 или 020, но помните, что заведомо ложный донос и заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет уголовную ответственность по ст. 306, ст. 207 УК РФ.
Всё о материнском капитале. Наталья Куксенко, начальник Управления ПФР в Сургуте // ONLINE 21 апреля в 11:00