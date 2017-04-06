​Подозреваете теракт: что делать?

Сургутские полицейские провели брифинг по информированию населения об антитеррористической безопасности: в пресс-центре собрались представители городских СМИ, через которые представители УМВД и обратились к сургутянам. Они поведали об основных действиях в случае обнаружения подозрительных предметов или при создании подозрительных ситуаций.

Публикуем рекомендации: о них рассказали заместитель начальника полиции УМВД России по Сургуту подполковник полиции Олег Башуров и врио начальника оперативного отделения УМВД России по Сургуту старший лейтенант полиции Андрей Ковбасюк.

Если вам на глаза попался подозрительный предмет

(мешок, сумка, коробка и т.п.), из него торчат провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно нет хозяина этого предмета, то вам следует отойти на безопасное расстояние; жестом или голосом постараться предупредить окружающих об опасности; сообщить о найденном предмете по телефону «02 или 020» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями; до приезда полиции и специалистов не подходить к подозрительному предмету и не предпринимать никаких действий по его обезвреживанию.

Если вы стали свидетелем подозрительных действий

каких-либо лиц (доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то вам стоит не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными; сообщить о происходящем по телефону «02 или 112»; попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин; до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать никаких активных действий.

Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами

в ваш адрес или с угрозой взрыва, то полицейские рекомендуют получить как можно больше информации; не класть телефонную трубку по окончании разговора. Также постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы; обязательно с другого телефона позвоните по «02 или 020» и сообщите подробно о случившемся.

При разговоре с анонимом (получении угроз террористического характера) постарайтесь определить

голос звонившего: мужской, женский, детский, взрослый;

акцент: местный, иностранный, региональный;

манеру ведения разговора: спокойная, нервная, обрывистая, возбужденная, тихая, громкая;

тон голоса звонившего: четкий, сбивчивый, растянутый;

литературные особенности речи: правильное построение фраз, выдвигаемых требований, косноязычия в выражениях;

дефекты речи: заикание, картавость, затруднения при выговаривании отдельных букв или слов.

Также обратите внимание на шумовой фон разговора: наличие посторонних звуков, шум автомобилей, производственных машин, отдельных звуков, характерных для какой-либо местности (шум поездов, самолетов, объявления, произносимые по системам оповещения и громкой связи на рынках, торговых центрах, вокзалах, автостанциях).

При любых подозрениях стоит звонить по 02 или 020, но помните, что заведомо ложный донос и заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет уголовную ответственность по ст. 306, ст. 207 УК РФ.