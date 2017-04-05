​Авторитет растет // ИНФОГРАФИКА

Авторитет администрации Сургута с приходом Вадима Шувалова вырос, уверена почти половина аудитории siapress.ru, проголосовавшей в очередном опросе на сайте. Возможно, причина тому — возросшая активность градоначальника в соцсетях (многие отмечают его открытость «ВКонтакте» или на Facebook), возможно, дело в другом.

Городская дума также завела аккаунты в соцсетях, однако пока политическим весом похвастаться не может: с приходом нового председателя парламента Надежды Краснояровой авторитет Восхода, 4 не вырос, говорит большая часть проголосовавших на нашем портал. Что тому виной — личность председателя или состав новых народных избранников — можно только гадать.