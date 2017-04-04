​#ПитерДержись

4 апреля 2017 года — страшная дата.

Не менее страшная, чем сам теракт. Именно в этот день, петербуржцы и гости города должны будут пересилить себя и снова спуститься в метро: туда, где только вчера витала смерть и творился адский ужас. Понятно, что служба безопасности будет работать в усиленном режиме, чтобы не повторялась трагедия, но разве это поможет людям перебороть свой страх?

Именно на это и рассчитывали террористы — вызвать страх у огромного количества жителей мегаполиса. Ведь метрополитеном пользуется большая часть населения, и каждый прекрасно понимает, что на месте погибших и пострадавших может оказаться любой из нас.

Страх — это огромная, разрушительная сила! Это значит, что пострадали не десятки людей — пострадали миллионы! Это просто кошмар, что творилось в городе... Люди услышали о взрыве, и у многих земля из под ног уходила от страха за себя, своих близких и знакомых. Город охватил ужас: станции стали закрываться одна за другой, гасили в телефонах сеть, многие не могли дозвониться, на пл.Восстания нашли еще один не сработавший снаряд.

Одно дело слушать по новостям, но когда ты сам во всем этом варишься… Врагу не пожелаешь такого.

Я постараюсь никого не обидеть из комментирующих к моему предыдущему блогу, но какой должна быть реакция нормальных людей, когда случается беда? Реакция однозначная — сострадание и скорбь. Ну ни одному адекватному человеку не придет в голову такая фраза, наподобие «не надо истерить».

В мире столько гадости, но когда беда придет в ваш дом, я сомневаюсь что вы скажете: «Это неизбежность». Эти пустые, глупые слова из уст, видимо, пустого и глупого человека, не умеющего сострадать. Я все сказала.