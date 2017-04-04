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​#ПитерДержись

4 апреля 2017 года — страшная дата...

4 апреля 2017 года — страшная дата.

Не менее страшная, чем сам теракт. Именно в этот день, петербуржцы и гости города должны будут пересилить себя и снова спуститься в метро: туда, где только вчера витала смерть и творился адский ужас. Понятно, что служба безопасности будет работать в усиленном режиме, чтобы не повторялась трагедия, но разве это поможет людям перебороть свой страх?

Именно на это и рассчитывали террористы — вызвать страх у огромного количества жителей мегаполиса. Ведь метрополитеном пользуется большая часть населения, и каждый прекрасно понимает, что на месте погибших и пострадавших может оказаться любой из нас.

Страх — это огромная, разрушительная сила! Это значит, что пострадали не десятки людей — пострадали миллионы! Это просто кошмар, что творилось в городе... Люди услышали о взрыве, и у многих земля из под ног уходила от страха за себя, своих близких и знакомых. Город охватил ужас: станции стали закрываться одна за другой, гасили в телефонах сеть, многие не могли дозвониться, на пл.Восстания нашли еще один не сработавший снаряд.

Одно дело слушать по новостям, но когда ты сам во всем этом варишься… Врагу не пожелаешь такого.

Я постараюсь никого не обидеть из комментирующих к моему предыдущему блогу, но какой должна быть реакция нормальных людей, когда случается беда? Реакция однозначная — сострадание и скорбь. Ну ни одному адекватному человеку не придет в голову такая фраза, наподобие «не надо истерить».

В мире столько гадости, но когда беда придет в ваш дом, я сомневаюсь что вы скажете: «Это неизбежность». Эти пустые, глупые слова из уст, видимо, пустого и глупого человека, не умеющего сострадать. Я все сказала.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 204, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 15:10
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
444
не нравится
Сегодня в 17:13
Истерика, это заявлять, что "50 человек находятся в тяжелом состоянии" после теракта в Санкт-Петербурге. Или требовать какой-то несуществующей в природе стопроцентной безопасности в общественном транспорте, вызывая страх у огромного количества жителей мегаполиса. Сеять панику, это писать: "Метрополитен закрыли. Может, его вообще не откроют, пока он не станет безопасным?" Именно этого и добивались террористы, кто бы они не были. И вы своими паническими душераздирающими постами в стиле "город охватил ужас" и "Доколе мы будем жить как на пороховой бочке?!!" (это дословная ваша цитата) им только подыгрываете.
444
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Сегодня в 17:22
Автор, видимо из России лет на двадцать уезжала. Я пережил взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске с "сахарными учениями в Рязани" 1999 года и всероссийскую панику после них. Только в Москве на Гурьянова погибли 100 человек и 690 пострадали, а на Каширском шоссе погибли ВСЕ, находившиеся в превращенной взрывом в груду щебня кирпичной восьмиэтажке 124 человека.
Я пережил взрыв в 2000 году в подземном переходе на станции Пушкинской, в котором погибли 13 человек и 61 человек был ранен, в котором чуть не погибла моя подруга. Отделяло ее от смерти каких-то несколько минут.

Я пережил Норд-Ост, где погибло 170 человек, а пострадали 700, в котором моя бывшая одноклассница каким-то чудом выжила. Слышал ее голос по Эху Москвы из захваченного зала. Я пережил Норд-Ост, когда до меня дошло, чем рисковал, когда за сутки до захвата ездил в концертный зал на Дубровке, чтобы в разгар представления войти внутрь и упросить продать мне диск с записью мюзикла.

Я пережил взрывы в московском метро, в феврале 2004 года - на Автозаводской погиб 41 человек и свыше 250 ранено, я помню, что творилось в Москве после него. Я пережил взрыв на Рижской в августе того же года, где в толпе на входе в метро взорвалась смертница, унеся с собой жизни 7 человек и ранив 50. Я пережил взрывы 2004 года самолетов, вылетевших из Домодедово и в зоне прибытия аэропорта Домодедово в 2011-м, где сам не раз и не два стоял в толпе встречающих рейсы, и где погибло 37 человек и 170 было ранено. Я пережил взрывы в московском метро 2010 года на Лубянке и Парке Культуры, погибли 41 человек и 85 ранено.

Я давно тут живу...
Татьяна Малинина
не нравится
Сегодня в 17:40
Вам фильм пора снимать о себе - The Terminator

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Мнения

​#ПитерДержись

​#ПитерДержись
В мире столько гадости, но когда беда придет в ваш дом, я сомневаюсь что вы скажете: «Это неизбежность». Эти пустые, глупые слова из уст, видимо, пустого и глупого человека, не умеющего сострадать...
Татьяна Малинина, журналист, писатель Сегодня в 15:03
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