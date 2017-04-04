​Заколдованные танцы ММВБ // АУДИО, ТЕКСТ

Индекс ММВБ продолжает как заколдованный «танцевать» вокруг 2000 пунктов, а рубль между тем всё укрепляется, немало удивляя экспертов и население. Чего не хватает для роста рынку акций, в чем реальная причина растущей силы рубля и есть ли сейчас смысл покупать доллары? Об этом сегодня мы и поговорим.

По нашему мнению, основные события и явления уходящего квартала – это рост добычи нефти в США, первые шаги президентства Дональда Трампа и хорошие экономические показатели экономики РФ. Также год начался с традиционного нагнетания от ФРС, но страхи агрессивного повышения ставки процента рассеялись.

Нефтяная тема в первом квартале развернулась на 180 градусов. В декабре страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи, нефть встретила это заявление позитивом, но позитив быстро закончился. «На арену» вышла сланцевая нефть США – за несколько месяцев существенно увеличилась добыча, запасы и буровые установки. Это, естественно, напугало инвесторов и что более важно – членов ОПЕК+. Во втором квартале, нефть, вероятно, будет играть еще более важную роль, странам ОПЕК+ нужно будет принимать непростое решение – продолжать сокращение добычи для поддержания цен или отказаться от этой практики.

При этом в США может продолжиться увеличение добычи и, соответственно, рынок нефти может вновь перенасытиться – отказ от заморозки может в негативно сказаться на котировках нефти. Очередное заседание стран ОПЕК+ назначено на конец мая. Чем ближе заседание, тем больше нервозности будет на рынке.

Для рубля это значит усиление волатильности и, скорее всего, постепенное возвращение в район отметки 60 за доллар.

Что касается текущего укрепления, то оно, действительно, идет и вопреки налоговым платежам, и валютным интервенциям Минфина, и коррекции нефти с 58 долларов за баррель марки Brent до текущих 52-53. Основных факторов тут несколько.

Во-первых, идут потоки инвестиционных денег в Россию. Особенно это касается облигационных фондов, которые реализуют так называемый carry-trade, то есть, проще говоря, зарабатывают на разнице ставок в России и развитых странах. Во-вторых, мы наблюдаем сокращение потребности в покупке валюты со стороны населения и для финансирования платежей по валютному долгу.

Укрепление рубля может в ближайшее время продолжиться, но с большой долей вероятности будет не долгим и остановится на уровне 54-56 против доллара США. Эффект покупок со стороны Минфина со временем станет более очевидным, когда закончится спекулятивный приток средств иностранных инвесторов.

В эту среду будут опубликованы данные о запасах сырой нефти в США. Рост показателя может оказать давление на нефтяные котировки и рисковые активы, включая рубль. Так что уже по итогам этой недели не исключено ослабление рубля до 57-57,5 рублей.

Если у вас есть доллары – держите их, не продавайте. Хотите купить или докупить? 55-57 рублей – очень хороший диапазон для входа, только не надо вкладывать все деньги.

Помните, что оптимальная доля валюты в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%.