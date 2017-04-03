​Метрополитен закрыт

Сколько езжу в Петербургском метрополитене — столько удивляюсь наплевательскому отношению службы безопасности к своим обязанностям. Приведу примеры из собственных наблюдений. На моих глазах молодой парень лихо перепрыгивает турникет и мчится вниз по эскалатору. Думаете за ним кто-то погнался? Нет. Ну, думаю, наверное, встретят лихача на платформе стражи порядка. Каким же было моё удивление, когда я увидела его беззаботно сидящим в отъезжающем вагоне. Таких случаев очень много.

А ещё удивляет то, что останавливают здесь при входе только мужчин. Именно мужчин! В основном, это лица кавказской национальности. Я один раз даже наблюдала: проверяют у них регистрацию в паспорте, а не то, что находится за пазухой. И ни разу я не замечала, чтобы тормозили женщин. Все женщины — русские, нерусские — проходят свободно.

А сколько раз, проходя мимо турникета, я слышала писк системы.

Когда идёт толпа - этот противный писк вообще не смолкает, но никого из проходящих не останавливают. И сегодня, после этих ужасных событий, у меня сразу же возник такой вопрос: если всё-таки это была бомба, то кто-то же смог её пронести через турникет? И второй вопрос: доколе мы будем жить как на пороховой бочке?

Ответить на свои вопросы мне и самой не сложно. Буквально вчера закончилась выставка «Планета детства» в ЭкспоФоруме, где я принимала участие. Не успела наша выставка подойти к завершению, тут же начали сооружать экспозицию для встречи Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Движение такое, что всё смешалось воедино: беременные, семьи с детьми, участники выставки с коробками и чемоданами. Турникеты визжат, сумки и коробки никто не проверяет. Мои мысли всегда забегают вперёд: именно вчера я подумала о том, как бы не случилось беды...

А сегодня беда случилась. Не в ЭкспоФоруме. В метрополитене.

«Общероссийский народный фронт выражает соболезнования семьям и друзьям погибших во время взрывов в метро Санкт-Петербурга. Это событие является шоком для всей страны и невосполнимой утратой. В ходе взрывов пострадали невинные люди, кто-то так и не вернулся домой, к своим родным и близким. Необходимо установить все причины этого страшного события и сделать все для того, чтобы впредь подобные трагедии не повторялись», — пишут на сайте ОНФ.

P.S. Метрополитен закрыли. Может, его вообще не откроют, пока он не станет безопасным?