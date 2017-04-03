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​Метрополитен закрыт

Обеспечение безопасности петербургской подземки всегда вызывало у меня удивление

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Сколько езжу в Петербургском метрополитене — столько удивляюсь наплевательскому отношению службы безопасности к своим обязанностям. Приведу примеры из собственных наблюдений. На моих глазах молодой парень лихо перепрыгивает турникет и мчится вниз по эскалатору. Думаете за ним кто-то погнался? Нет. Ну, думаю, наверное, встретят лихача на платформе стражи порядка. Каким же было моё удивление, когда я увидела его беззаботно сидящим в отъезжающем вагоне. Таких случаев очень много.

А ещё удивляет то, что останавливают здесь при входе только мужчин. Именно мужчин! В основном, это лица кавказской национальности. Я один раз даже наблюдала: проверяют у них регистрацию в паспорте, а не то, что находится за пазухой. И ни разу я не замечала, чтобы тормозили женщин. Все женщины — русские, нерусские — проходят свободно.

А сколько раз, проходя мимо турникета, я слышала писк системы.

Когда идёт толпа - этот противный писк вообще не смолкает, но никого из проходящих не останавливают. И сегодня, после этих ужасных событий, у меня сразу же возник такой вопрос: если всё-таки это была бомба, то кто-то же смог её пронести через турникет? И второй вопрос: доколе мы будем жить как на пороховой бочке?

Ответить на свои вопросы мне и самой не сложно. Буквально вчера закончилась выставка «Планета детства» в ЭкспоФоруме, где я принимала участие. Не успела наша выставка подойти к завершению, тут же начали сооружать экспозицию для встречи Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Движение такое, что всё смешалось воедино: беременные, семьи с детьми, участники выставки с коробками и чемоданами. Турникеты визжат, сумки и коробки никто не проверяет. Мои мысли всегда забегают вперёд: именно вчера я подумала о том, как бы не случилось беды...

А сегодня беда случилась. Не в ЭкспоФоруме. В метрополитене.

«Общероссийский народный фронт выражает соболезнования семьям и друзьям погибших во время взрывов в метро Санкт-Петербурга. Это событие является шоком для всей страны и невосполнимой утратой. В ходе взрывов пострадали невинные люди, кто-то так и не вернулся домой, к своим родным и близким. Необходимо установить все причины этого страшного события и сделать все для того, чтобы впредь подобные трагедии не повторялись», — пишут на сайте ОНФ.

P.S. Метрополитен закрыли. Может, его вообще не откроют, пока он не станет безопасным?


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Сегодня в 19:26, просмотров: 153, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:48
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
444
не нравится
Сегодня в 19:53
Да куда угодно можно пронести тротиловую шашку. Невозможно всех поголовно досматривать при входе в метро. Проще его вообще закрыть. И по двадцать милиционеров на каждой станции круглосуточно держать тоже. В Волгограде взрывали троллейбусы. Будем при входе в автобусы-троллейбусы-маршрутки рамки с милиционерами на каждой остановке ставить?
Уверен, кто бы ни был автором терактов, Владимир Путин из этих взрывов под "форум ОНФ" извлечет максимум пользы для укрепления своей власти, как он это сделал с взрывами в Москве. Можно уже сейчас хором запевать "Вставай, страна огромная!"
Александр
не нравится
Сегодня в 20:06
Не вижу смысла в рамках металлоискателя. Это лишь илюзия безопасности. При желании можно и по терминалу аэропорта на машине покататься.
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 20:10
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Татьяна Малинина
не нравится
Сегодня в 20:54
Не сравнивайте наземный транспорт и метрополитен, где миллионы людей!

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Мнения

​Метрополитен закрыт

​Метрополитен закрыт
А сколько раз, проходя мимо турникета, я слышала писк системы. Когда идёт толпа - этот противный писк вообще не смолкает, но никого из проходящих не останавливают...
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