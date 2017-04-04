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​Молодежь против зомбиленда

Главный итог антикоррупционных акций: протест помолодел

Мы прожили очень занятную неделю. Публицистика обоих лагерей бурлит, истерит, – пытаясь, впрочем, отрефлексировать череду антикоррупционных митингов в российских городах.

По крайней мере, многие согласны, что протест помолодел. Лагерь государственников из всех утюгов ставит Навальному в упрек, что тот вытащил на улицу новое поколение – школьников и студентов. Тут я бы поспорил. Не оппозиция их вытащила на митинг, отнюдь.

Пошли они туда, во-первых, потому чисто визуально им надоело это несменяемое «политбюро», а там еще и коррупция,

во-вторых, их достала фальшь и ложь сверху донизу, и в школах и в институтах, все это патриотическое воспитание, «основы культурной государственной политики», в третьих, такая уличная движуха крута и прикольна, а крутизна в юном возрасте — самый важный критерий кайфовой экзистенции. Для многих участие в протестах — что-то вроде городского праздника, где можно встретиться с друзьями и прикольно провести время. Но если их сейчас начать прессовать — они мгновенно политизируются, и тогда только держись!

В целом, сегодня культивируемая сверху эстетика, она, конечно, позднесоветская, полна архаичных клише. Вот только цензурой занимается не столько КГБ, а депутаты впополаме с церковью. Признаемся, в СССР до мироточения бюста Брежнева не додумался ни один Суслов. И все это лицемерие и ханжество подросшую «школоту» бесит. Кроме того, новое поколение не может не замечать, что власть не может предложить обществу никакой перспективы. С кремлевских трибун не говорят о проблемах, которые беспокоят страну: о снижении доходов, инфляции, развале здравоохранения и образования.

Навальный им в отцы годится, но он им не антагонистичен, он не призывает бежать на вербовочный пункт записываться на фронт, не тащит брать с боем Киев, — он ассоциируется с устройством мирной жизни и, черт его знает, возможно, и счастливой. И еще важная его характеристика: он не трус, он рисковый, он не отсиживается в кустах, и это тоже в глазах молодежи ему идет в плюс.

Меня самого в школе заставляли два раза в год на демонстрациях носить изображение какого-нибудь престарелого Слюнькова из Политбюро, еженедельно давили на уши политинформацией про «костлявую руку Вашингтона». И я бы тоже тогда с удовольствием пошел на митинг против этих слюньковых и прочих источников лжи, но по понятным причинам такой формы сопротивления как оппозиционный митинг в 70-е годы невозможно было себе представить, поэтому мы находили свои формы сопротивления: сколачивали свой тесный кухонный круг, читали самиздат, пили много бормотухи, ходили на Кучу меняться рок-н-ролльной «пластмассой», сочиняли стихи, позднее создавали рок-группы. Вообще рок-н-ролл в ранних 80-х — это был мощнейший очаг оппозиции, разом «Эхо», «Дождь» и «Новая газета». И благодаря тому, что я слушал только хороший рок-н-ролл, отложились во мне хорошие идеи.

И, безусловно, я приветствую тот факт, что школьники и студенты стали записывать на видео своих недалеких преподавателей и выкладывать в Сеть. Это уже похоже на флешмоб. Из этих видеодокументов ясно, что ученики с их гуглами и мессенджерами, наголову продвинутее учителей, они в текущий процесс отлично врубаются. А еще эти видео – отличная альтернатива «министерству правды». Практически это СМИ, которое ты делаешь у себя на коленке.

На днях поэтесса Вера Полозкова верно отметила, что

в воскресенье на улицы вышел год 2017-й,

выступает он против коррупционеров, которые со своими яхтами и прочими понтами застряли в 1995-м, а винтят и судят некто вообще из советского застоя. Другими словами: прогрессивная улица, отсталая власть, а между ними зомбиленд. Дальше будет еще интереснее.


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04 апреля в 10:44, просмотров: 1941, комментариев: 50


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Комментарии:
йося
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04 апреля в 11:57
если молодежью занимаются а точнее не занимаются толстолобые толсто.опые чиновники для которых главное отчет красивый да в квнах лысиной потрясти флажками помахать то вот вам и результат, всегда говорил молодежь в сургуте сама по себе а молодежная политика сама по себе собрали кучку особо приближенных а остальные по барабану
Вольдемар
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04 апреля в 14:24
Навальный отличный король для обленившейся, ни в чем не разбирающейся молодежи! Ничего не делайте-прийдите на митинг, а если вас задержат, я каждому отсужу по 10000$. Зомбилэнд-точное определение. Браво!!!
Швондер
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04 апреля в 14:36
Вольдемар - Киселев?)))
444 Вольдемар
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04 апреля в 14:36
В том-то и дело, что выходили люди не "за Навального", а против лжи и коррупции власти, которые вас, похоже, вполне устраивают.
Мудрец 444
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04 апреля в 15:53
Ложь и коррупция никого не устраивают, но и Навальный тоже не устраивает. Ибо он типичный фарисей и лицемер. И под флагом борьбы с коррупцией обделывающие свои дела на пару с таким же хитрованом братцем. Братцы-кролики знают где чего и когда отгрызть в свою пользу.
Ми-Ми-Ми
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04 апреля в 16:49
Швондеру:
В данном случае сравнил бы Вольдемара с Преображенским (который профессор). И тут же захотелось назвать ник 444 Полиграфом Полиграфовичем...
Сдается мне, что он тоже обчитался переписки Энгельса с этим...как его...с Каутским.
Читатель Мудрец
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04 апреля в 17:23
И пруфы есть "обделывания своих делишек под флагом"? Я вот лично знаю как минимум нескольких персонажей которые именно под этим флагом уже 17 лет обделывают свои делишки. Наберите в гугле "уголовное дело №144128" интересно чтиво.
444 Мудрец
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04 апреля в 17:25
И как же вы демонстрируете, что вас не устраивает ложь и коррупция? Молчите в тряпочку, да еще нахваливаете неподконтрольных народу захвативших власть воров, которые десятками "благотворительных" миллиардов ворочают совсем уже ничего не стесняясь?
nk-surgut@mail.ru
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04 апреля в 21:40
Зомби Навальный «показал кузькину мать» зомби Медведеву, зомбированная молодежь попрыгала и повеселилась по этому поводу, - это и есть зомбиленд.
Борцы с коррупцией, «мать вашу»…
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 11:14
Демидову:
Взъерошивая хайр, поредевший навсегда от седых волос,
Ведя мемуары за кефиром о подпольной войне,
С кайфом мазохиста в руках разбираю последний мост,
Пытаясь рассказать как-нибудь о вчерашнем дне.

Мы уходили в подвалы, мы играли глубоко под землей.
Нам снилось Траверс, и мы пили электрический чай.
Мы посылали наверх парламентера за вином, за хлебом и за травой.
Он возвращался назад, он говорил: У них опять Первомай......

А времена менялись и изменились вконец.
Мы вышли наверх, мы разбрелись кто куда...
И стал делать деньги вчерашний бунтарь и вчерашний певец,
В его уютной квартире есть газ, телефон и вода.

Такие дела, брат....

по сабжу:
цитата - "«Пошли они туда, во-первых, потому чисто визуально им надоело это несменяемое «политбюро», а там еще и коррупция, »"
могу себе представить студента, которому сегодня 18-20 лет и последние 8 он видит одного и того же Президента и это его беспокоит и мешает кушать портвейн (хотя-сейчас это совсем не студенческий напиток, прошли те благословленные времена)..
А вот в то, что коррупция может массово надоесть школьникам 5 (Пятого класса, Карл!) - верю очень слабо. Просто-очень слабо... верю...И спроси этого пятиклассника о каких коррупционных явлениях он имеет представление- масимум скажет, -воровство училкой денег, собранных на ремонт класса, и на уровне предположений.
Ну а студентам да...самое время быть в душе романтиком, желать перемен и участвовать (без всякого юмора) в демонстрациях по соображениям идейным и за бесплатно..Это- нормально.
Читатель Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 11:28
Вот только не надо пургу гнать про одних школьников и студентов.
Во-первых на фотографиях с митингов четко видно множество людей среднего возраста и даже преклонного, во-вторых видно и слышно большое количество одобрительных криков и сигналов от автомобилистов. Там тоже школьники за рулем? Ну и в-третьих есть множество людей таких как я например, а я давно не школьник, которые хотели бы пойти но по каким-то причинам не имевшие такой возможности, например митинг в данном городе не проходил, бытовые вопросы требующие времени в выходной день и наконец банальное нежелание иметь проблемы с "гвардейцами" и связанными с этим последующими проблемами. Мало ли что в Конституции написано про свободу собраний, забыли уже.
Читатель
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05 апреля в 11:31
Кстати вопрос-а где были защитники? Почему никто не выступал в защиту существующего положения вещей? Смотрел и прямую трансляцию и видео, ни одного не видел. Ведь если верить ВЦИОМ-у их 86% т.е. должны были просто заглушить митингующих.
А их не было.
Читатель
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05 апреля в 11:32
Ни одного.
444 Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 11:33
О да! 26 марта на митинги против коррупции по всей стране массово вышли пятиклассники, которым "массово надоела коррупция" Я такой чуши еще не слышал. Рассказывайте, рассказывайте, Карл. Как говорится, пой песню, пой.
И еще. Зачем же вам по своей привычке искажать смысл сказанного автором? Человек, которому сегодня 18-20 лет не "последние 8 он видит одного и того же Президента", а все более или менее свои сознательные 17 лет только и видит политбюро товарища Путина, и именно это его беспокоит. Тем более, что он понимает, что как минимум еще следующие 7 годков тов. Путина сотоварищи будет иметь радость лицезреть на своем посту. И далее до бесконечности...
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 11:53
вы жжоте...я где нибудь написал, что были только школьники?
Демидов написал- протест помолодел.
Но раз уж он описал, что бесит "школоту:
" Признаемся, в СССР до мироточения бюста Брежнева не додумался ни один Суслов. И все это лицемерие и ханжество подросшую «школоту» бесит. Кроме того, новое поколение не может не замечать, что власть не может предложить обществу никакой перспективы."
Вот я и прошелся по этой школоте.
Про 86% не вышедших перекрикивать протестующих.
Сами ж понимаете - 86% процент, поддержавших нынешнюю власть, не буду его достоверность сейчас разбирать..но процент поддержавших- это совсем не процент, собирающихся выйти на улицу и кричать здравицы...
И при всей некрасивости нынешних властей горькой пилюлей протестующим будет то, что на очередных выборах, простым опущением бюллетеня в урну, без всякого кипиша, и гласящих здравицы пятиклассников- процент выбравших меньшее из зол - будет много выше процента желающего перемен.
Александр
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05 апреля в 12:03
Современным старшим школьникам и студентам вообще не знакомо слово "политбюро", и историю 20 века они знают ОЧЕНЬ поверхностно. И сомневаюсь, что данная прослойка вообще интересуется политикой и сталкивалась с коррупцией, помимо покупки сессии. У них есть желание встать на место тех, кто сейчас у кормушки, и точно также выкладывать в инстаграм фото в бентли, яхты и т.д. Нет понимания, что они просто мясо, и даже при смене власти останется тот же кредит на айфон и ипотека. Все эти вороватые чиновники не с марса прилетели, это МЫ. Наше общество поощряет воровство с работы. Почти каждый что то прихватил уходя с работы домой. Нужно менять сознание нации, с детского сада вбивать в голову, что воровство это плохо. Ну и вводить смертную казнь для взяточников.
Читатель Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 12:13
Цитата:
"вы жжоте...я где нибудь написал, что были только школьники?"

Вы только про них и пишете.
Цитата:
"цитата - "«Пошли они туда, во-первых, потому чисто визуально им надоело это несменяемое «политбюро», а там еще и коррупция, »"
могу себе представить студента, которому сегодня 18-20 лет и последние 8 он видит одного и того же Президента и это его беспокоит и мешает кушать портвейн (хотя-сейчас это совсем не студенческий напиток, прошли те благословленные времена)..
А вот в то, что коррупция может массово надоесть школьникам 5 (Пятого класса, Карл!) - верю очень слабо. Просто-очень слабо... верю...И спроси этого пятиклассника о каких коррупционных явлениях он имеет представление- масимум скажет, -воровство училкой денег, собранных на ремонт класса, и на уровне предположений.
Ну а студентам да...самое время быть в душе романтиком, желать перемен и участвовать (без всякого юмора) в демонстрациях по соображениям идейным и за бесплатно..Это- нормально."

Больше ни о ком, а там было очень много людей которых не назвать школьниками.
Цитата:
"Про 86% не вышедших перекрикивать протестующих.
Сами ж понимаете - 86% процент, поддержавших нынешнюю власть, не буду его достоверность сейчас разбирать..но процент поддержавших- это совсем не процент, собирающихся выйти на улицу и кричать здравицы..."

Так же как и процент реально протестующих и недовольных совсем не тот процент который митинговал.
Из моих знакомых до недавнего времени был ОДИН человек который входил в мифические "86%" но и он с год назад "передумал". Это про ваши сказки про....
Цитата:
"а очередных выборах, простым опущением бюллетеня в урну, без всякого кипиша, и гласящих здравицы пятиклассников- процент выбравших меньшее из зол - будет много выше процента желающего перемен."
Будет с точностью до наоборот, НО посчитают как надо, вот это реальность.
Читатель Александр
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05 апреля в 12:21
Цитата:
"У них есть желание встать на место тех, кто сейчас у кормушки, и точно также выкладывать в инстаграм фото в бентли, яхты и т.д."

Не нужно транслировать свои фантазии на других людей. Те кто хотят к кормушке совсем другими методами пользуются. Примеров масса в телевизоре.
Цитата:
"Нет понимания, что они просто мясо, и даже при смене власти останется тот же кредит на айфон и ипотека."
Мясо на другие митинги ходит там где по 300-500 руб. выдают.
Пруф - https://meduza.io/feature/2017/03/18/otnoshus-k-etomu-kak-k-rabote
Что-же касается "станется тот же кредит на айфон и ипотека.", может быть. Даже скорее всего, но выплачивать его будет ГОРАЗДО легче. Это к вопросу о материальном.
Ну и в конце.
Цитата:
" Нужно менять сознание нации, с детского сада вбивать в голову, что воровство это плохо."
Знакомый "аргумент". А пока подрастает поколение которому "вбивали в голову" вы недовольные подождите, потерпите, короче держитесь там. Самим не смешно такую ...... ерунду писать?
444 Александр
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05 апреля в 12:24
Вы уж как-нибудь за себя отвечайте, за "всю нацию" не надо. Понятно, ВЫ вор. Только, извините, тут в вашем хитром выверте с единственной целью, перевалить все с больной головы Путина-Медведева и их чинуш-миллиардеров на все общество, ошибочка вышла. Уголовный кодекс четко разделяет преступления. И ответственность обычного гражданина за "воровство с работы" ни в какое сравнение не идет с ответственностью занимающего государственную должность главы путинского правительства за коррупцию на многие десятки миллиардов. Это преступление рассматривается УК как особо тяжкое и наказывается тюремным заключением сроком до 15 лет, чего они, собственно и испугались.
Потому у молодежи и появляется желание не просто поменять одних воров на другие, а изменить систему, чтобы не было больше сидящих во власти по двадцать лет никому не подконтрольных "его величеств" с их неприкасаемыми придворными и незаконной вертикалью, подмявшей под себя всю страну.
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 16:08
Читатель, все же вы ближе к писателю. Читать внимательно вам некогда , или не умеете.
Я не обязан делать всестороннего анализа того, что написал Демидов.
Я изложил свое мнение касательно одного из аспектов его выступления. Вы мне опять про то, что я только про них и пишу.

Вообще я про них последнее время пишу уже несколько раз...и главная мысль - вести детей на несанкционированные митинги- безответственно.
Поднимать на флаг фразы пятиклассников - вообще далеко от нормы.
Участие в протестных акциях людей старше 18 - я только приветствую. Это их право.
Читатель Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 16:35
А к вас есть доказательства что их кто-то вел? Или странному бреду пескова вы верите безоговорочно?
Насколько я знаю со стороны Навального был призыв выйти 26.03. и этот призыв был адресован не пятикласникам и студентам а народу которого задобало существующее положение вещей. а уж кого именно задолбало это личное дело каждого.
И кстати вы ушли от вопроса про защитников строя. Неужели ни одного на улице не нашлось, ведь 86% где-то должны быть? Или мое предположение (уверенность) верны и таких как вы далеко не 86% а в десятки раз меньше?
nk-surgut@mail.ru
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05 апреля в 16:53
В Париже, к примеру, как и в других демократических странах, покруче и почаще митинги происходят. И то не че, в смысле не меняется. Добро пожаловать в демократию – хочешь митинговать митингуй, хочешь воровать, воруй, только не попадайся или в касту неприкасаемых воров пробирайся.
Кстати, Англию считают самой коррумпированной странной, на предмет отмывания денег. Главное правду говорить, чтобы демократия была.
Читатель nk-surgut@mail.ru
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05 апреля в 16:59
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 17:18
По поводу появления на митинге разумных пятиклассников... Тут у многих, разбрасывающих обвинения нет никаких доказательств, но они смело могут сказать оппоненту (с которым очень вряд ли знакомы) -вы вор!
У меня есть просто понимание(в силу возраста моего и определенного понимания реалий), что пятиклассник (внешностью - натуральный 8 или 9 классник, но спишем внешность на акселерацию) услышав призыв Навального, а по телевизору их (призывов) не было - решил пойти и попротестовать...и пошел..и совершенно случайно журналисты заметили этого Гавроша и стали задавать ему вопросы, на которые он, как хорошо выучивший урок ,отвечал очень общими фразами...сорвал аплодисментов от окружающих и...пошел за чупа-чупсом? Верится мне в его самостоятельность как в право Васильевой освободиться по УДО, которое , как ни печально, судебно никем до сих пор не оспорено, а значит- формально верно.
Про защитников строя.
Дело в том, что те люди которые вышли по призыву навального - строю ну никак не угрожали, потому и защищать было некого и не от кого. А если пользоваться вашей логикой, не было защитников- значит все недовольны- приведу вам пример вашей логики.
В Сургуте на призыв навального никто не откликнулся, не было ни разрешенного ни запрещенного митинга. Отсюда можно сделать вывод, что в Сургуте не 86%, А 98, 86% поддерживают правительство и Димона в частности? Ну не вышли люди- значит врет все Навальный..ага? И сколько школьников и студентов Сургута вышли протестовать в силу юношеского максимализма и стремления к справедливости? В Сургуте- все по справедливости и потому- никто не вышел? или все же в Сургуте настоящих буйных мало?
Поэтому - такие обобщения о защитниках- не более, чем Ваши или мои собственные умозаключения. Ими лучше не оперировать, ни Вам , ни мне...только потому, что они далеки от истины, как очень многие обобщения..
nk-surgut@mail.ru
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05 апреля в 17:33
Кто скажет, на чьи средства Навальный и его команда проделали большую работу по добычи и публикации информации о коррупции в эшелонах власти?
Кто спонсор и заказчик Навального? И какие цели этот заказчик преследует?
Читатель Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 17:34
Я-то хоть читатель, а вот вы нет.
Цитата (моя):
"у и в-третьих есть множество людей таких как я например, а я давно не школьник, которые хотели бы пойти но по каким-то причинам не имевшие такой возможности, например митинг в данном городе не проходил, бытовые вопросы требующие времени в выходной день и наконец банальное нежелание иметь проблемы с "гвардейцами" и связанными с этим последующими проблемами. Мало ли что в Конституции написано про свободу собраний, забыли уже."
То есть причины НЕ ВЫХОДИТЬ у недовольных есть и они объективны (вспомним Болотную, 26.03 и т.д. и т.п.). А у защитников-то что? Читаю форумы на данную тему, здесь вот "общаются" люди защитников пруд-пруди. А в реале НЕТ. И это при том что им-то НИЧЕГО не угрожает, полная свобода патриотического волеизъявления, можно даже побить недовольных и, я уверен, им ничего за это не будет. А их НЕТ. Нигде.
Читатель nk-surgut@mail.ru
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05 апреля в 17:42
На сайте Навального все есть в открытом доступе.
Тут например за 2015г
Пруф - https://navalny.com/p/4833/
Так что не получится.
Читатель nk-surgut@mail.ru
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05 апреля в 17:43
Добавлю.
Заказчик хочет чтобы его перестали обворовывать. Я надеюсь понятно что Заказчик=народ который жертвует денюжку.
nk-surgut@mail.ru Читатель
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05 апреля в 18:22
Заказчик столько бабла вбухал в проект Навального, что заявлять что его обворовывали по меньшей мере смешно. Резоннее спросить откуда бабло? Кстати, а вы сколько пожертвовали?
Читатель nk-surgut@mail.ru
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05 апреля в 18:40
Вы думаете от повторения ваши посты приобретут большую убедительность?
Вы кстати по ссылочке которую я дал ходили? Судя по вашему тону похоже ходили. Познавательно правда?
Отвечаю на ваш вопрос - я не отправлял денег в Навальному у меня свои сложности, НО если бы их (сложностей) не было обязательно копеечку бы перевел. А у вас есть подкрепленные доказательствами сомнения, что он живет не только на народные деньги. Пожалуйста доказательства в студию предъявите.
Читатель
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05 апреля в 18:42
Поправка
А у вас есть подкрепленные доказательствами сомнения, что он живет не только на народные деньги? Пожалуйста доказательства в студию предъявите.
nk-surgut@mail.ru
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05 апреля в 19:27
Вы это серьезно? У вас водительское удостоверение хотя бы есть?
Поле чудес, в стране дураков…
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 20:43
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
444 Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 20:57
Елки зеленые! Ольгинский тролль подучит всех толерантности к оппонентам и правилам приличий! Специально разместил матерную ругань, чтобы СИАПРЕСС получило официальное предупреждение Роскомнадзора, два предупреждения - отзыв лицензии и закрытие издания. Вот ведь, циничный ..................... Идите в свои "свободные соцсети" и тролльте там за бюджетный счет, сколько влезет.
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 21:08
вот пожалста...некто заявляет, что я подставляю сиапресс за бюджетный счет- не предъявляя доказательств. По мнению ЮН- имеет право на свое мнение. Не спорю. Имеет. так же как и я имею право с казать , что некто 444- сидит на грантах от госдепа и на сдельщине от количества постов и любых плясов минусов о которых он вечно тут переживат...
вместе с тем...есть образец демократии Эхо, имеет место помойка в комментах Эха и есть прецедент размещения коммента с ресурса Навального в ВК,..данная цитата совершенно и явно не является позицие
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 21:20
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Читатель
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05 апреля в 21:49
Эк у ольгинских как рванули. Один о водительской удостоверении скинешь, рюмкой собственные смс-ки с салям Танька бухать.
И ни одного отвечай по существу. Перевернута последняя страница методички, а ответов в ней как не было так И нет.
Читатель
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05 апреля в 21:53
Опечатки, пишу с телефона. Правильный текст.
"Эк у ольгинских как рвануло. Один о водительском удостоверении переживает. Другой собственную ссылку с матами требует удалить.
И ни одного ответа по существу. Перевернута последняя страница методички, а ответов в ней как не было так и нет.
А смешной текст выше получился.
444 Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 22:04
Да ладно лгать-то, "не дОлжно". В 2014 году за мат в комментариях получили предупреждения Эхо Москвы, Свободная пресса, Атмосфера, Дни.ру и т.д. Даже Трибуне общественной "палатки" досталось за тот же мат в комментах. И дело не в том откуда цитата, а в размещении мата на страницах интернет-СМИ. Хочется вам купаться в мегатоннах нечистот Вконтакте, плещитесь, сколько угодно, но на страницы СИАПРЕСС за собой не тащите.
На сдельщине тут был другой ольгинский тролль с заниженной социальной ответственностью, платный любитель в засос Владимира Владимировича, который каждую фразу в отдельном комменте размещал, по количеству комментов платили. Был да сплыл. Видать, рассчитали его, уж слишком топорно для такого ресурса как СИАПРЕСС работал.
На что вы обижаетесь-то? Ну, что я могу для вас сделать? Если кто-то ведет себя как тролль, защищает Путина и его коррупционеров, не жалея здравого смысла и не щадя живота своего, целыми простынками постит тут вольный пересказ телепропаганды, немедленно уводит беседу в сторону от главного, заводит навязший в зубах разговор о "подите в суд", зная, что уголовное дело могут возбудить и вести в суде только правоохранительные органы, специально постит мат, чтобы СИАПРЕСС, наверное, последняя площадка для дискуссий в ХМАО, предупреждение Роскомнадзора получило, то как же иначе его назвать если не запутинским троллем?
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 22:36
В 2014 году за мат в комментариях получили предупреждения Эхо Москвы, Свободная пресса, Атмосфера, Дни.ру и т.д. Даже Трибуне общественной "палатки" досталось за тот же мат в комментах.

А если за мат в комментах получит предупреждение Навальный- это будет цензура это будет пята режима? или это будет правильно?
444 Ми-Ми-Ми
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06 апреля в 00:01
Что ж вы за тролль неугомонный. Если сайт Навального, не являющийся СМИ, получит предупреждение Роскомнадзора за мат в комментах Вконтакте, то это будет не цензура, а просто обычные путинские произвол и беззаконие. Им не привыкать. Сайты Ежедневного журнала и Граней без всякого мата и вообще какой-либо конкретной вины навсегда беззаконно запрещены в России.
Швондер
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06 апреля в 08:30
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Ю.Н. Ми-Ми-Ми
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07 апреля в 09:33
Ми-Ми-Ми, чтоб вы знали:

"06.04.2017 в 9:30 час. местного времени установлен факт публикации в сетевом издании «siapress.ru» («СИАПРЕСС.ру») (http://www.siapress.ru) (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-66042 от 10.06.2016) комментария пользователя 05.04.2017 20:43 «МИ-Ми-Ми» к статье «Молодежь против зомбиленда» (http://siapress.ru/blogs/66749#d187170), содержащего нецензурную брань, что является злоупотреблением свободой массовой информации".

Благодарю за участие.
Швондер
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07 апреля в 09:40
прощай пипипи
444 Ю.Н.
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07 апреля в 09:50
А то этот ольгинский тролль не знал.
Ю.Н. Ми-Ми-Ми
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07 апреля в 10:07
Честно говоря, я задолбался повторять очевидное: мат не проходит, представьте себе. Ни в каком виде: ни в чистом, ни в отточиях, ни в "цитатах" (а то были тут особи, которые на полном серьезе говорили: так это ж не я матерюсь, это ж я цитирую!).

Вы можете сколь угодно тут грызться, меня это мало волнует, но если это мат, то - я или его удаляю сам, или наутро получаю привет от РКН. Что непонятного в этом, вы мне можете сказать? Вы что, настолько тупы, что не осознаете разницы между матом и не матом? Ну так ко мне какие претензии тогда?
Ми-Ми-Ми
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07 апреля в 14:57
ну что ж...как я и говорил - готов писать объясниловки и прочее, если в этом есть необходимость и польза для СИА Пресс...
По поводу тупости. Мы настолько тупы, что устраивая холивары в комментах не знаем, как некоторые случайные, иногродние высокопрофессиональные троилли и грантоеды (зачеркнуто) респонденты законодательства о СМИ... потому и косяки.
И да...матом говорить могу , но не люблю...и употребление мата на странице Навального приведено, как пример толерантности и других качеств, очень близких к качествам победителей образца 1917 года. Для тех, кто нынешнюю власть называет узурпаторской, кому 86% - не указ, а только- дебилы и мертвые души...
Ну немножко и Вам, ЮН, было адресовано...как иллюстрация логичного развития позиции усталого модератора - "меня это мало волнует"...
Редакция СИА-ПРЕСС Ми-Ми-Ми
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07 апреля в 15:14
>и употребление мата на странице Навального приведено, как пример толерантности и других качеств, очень близких к качествам победителей образца 1917 года.

Взрослейте. Тогда быть может, до вас дойдет: люди - разные. Независимо от позиции: есть нормальные, есть идиоты и там, и там. Не понимаю, почему вы решили, что это требует каких-то подтверждений, объяснений, иллюстраций: думаете, тут никто не в курсе?

P.S. Объясниловок не требуется, слава богу: удалили - и ладно. Пока так, по крайней мере)
Ю.Н.
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07 апреля в 15:16
Это не редакционный ответ: я логин не ввел по запарке.
Ми-Ми-Ми
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07 апреля в 16:29
Услышано. Обещаю в меру сил вас и редакцию более не подставлять ни специально ни нечаянно.
Ми-Ми-Ми Швондер
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07 апреля в 16:32
Прощай и ты, пи пи пи ! (пи пи пи - это обещание ЮН и СИА пресс- не разговаривать более матом).
Швондер
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07 апреля в 18:20
Ю.Н - забаньте пожизненно это убогое
nk-surgut@mail.ru
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09 апреля в 17:12
Ю.Н, забаньте всех, кроме интеллигента Швондера и нетроля Мазурина, и повесьте вывеску – террариум.
Игорь Сергеев
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13 июня в 18:59
Были. Один в самом начале, второй в самом конце))))

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