​Молодежь против зомбиленда

Мы прожили очень занятную неделю. Публицистика обоих лагерей бурлит, истерит, – пытаясь, впрочем, отрефлексировать череду антикоррупционных митингов в российских городах.

По крайней мере, многие согласны, что протест помолодел. Лагерь государственников из всех утюгов ставит Навальному в упрек, что тот вытащил на улицу новое поколение – школьников и студентов. Тут я бы поспорил. Не оппозиция их вытащила на митинг, отнюдь.

Пошли они туда, во-первых, потому чисто визуально им надоело это несменяемое «политбюро», а там еще и коррупция,

во-вторых, их достала фальшь и ложь сверху донизу, и в школах и в институтах, все это патриотическое воспитание, «основы культурной государственной политики», в третьих, такая уличная движуха крута и прикольна, а крутизна в юном возрасте — самый важный критерий кайфовой экзистенции. Для многих участие в протестах — что-то вроде городского праздника, где можно встретиться с друзьями и прикольно провести время. Но если их сейчас начать прессовать — они мгновенно политизируются, и тогда только держись!

В целом, сегодня культивируемая сверху эстетика, она, конечно, позднесоветская, полна архаичных клише. Вот только цензурой занимается не столько КГБ, а депутаты впополаме с церковью. Признаемся, в СССР до мироточения бюста Брежнева не додумался ни один Суслов. И все это лицемерие и ханжество подросшую «школоту» бесит. Кроме того, новое поколение не может не замечать, что власть не может предложить обществу никакой перспективы. С кремлевских трибун не говорят о проблемах, которые беспокоят страну: о снижении доходов, инфляции, развале здравоохранения и образования.

Навальный им в отцы годится, но он им не антагонистичен, он не призывает бежать на вербовочный пункт записываться на фронт, не тащит брать с боем Киев, — он ассоциируется с устройством мирной жизни и, черт его знает, возможно, и счастливой. И еще важная его характеристика: он не трус, он рисковый, он не отсиживается в кустах, и это тоже в глазах молодежи ему идет в плюс.

Меня самого в школе заставляли два раза в год на демонстрациях носить изображение какого-нибудь престарелого Слюнькова из Политбюро, еженедельно давили на уши политинформацией про «костлявую руку Вашингтона». И я бы тоже тогда с удовольствием пошел на митинг против этих слюньковых и прочих источников лжи, но по понятным причинам такой формы сопротивления как оппозиционный митинг в 70-е годы невозможно было себе представить, поэтому мы находили свои формы сопротивления: сколачивали свой тесный кухонный круг, читали самиздат, пили много бормотухи, ходили на Кучу меняться рок-н-ролльной «пластмассой», сочиняли стихи, позднее создавали рок-группы. Вообще рок-н-ролл в ранних 80-х — это был мощнейший очаг оппозиции, разом «Эхо», «Дождь» и «Новая газета». И благодаря тому, что я слушал только хороший рок-н-ролл, отложились во мне хорошие идеи.

И, безусловно, я приветствую тот факт, что школьники и студенты стали записывать на видео своих недалеких преподавателей и выкладывать в Сеть. Это уже похоже на флешмоб. Из этих видеодокументов ясно, что ученики с их гуглами и мессенджерами, наголову продвинутее учителей, они в текущий процесс отлично врубаются. А еще эти видео – отличная альтернатива «министерству правды». Практически это СМИ, которое ты делаешь у себя на коленке.

На днях поэтесса Вера Полозкова верно отметила, что

в воскресенье на улицы вышел год 2017-й,

выступает он против коррупционеров, которые со своими яхтами и прочими понтами застряли в 1995-м, а винтят и судят некто вообще из советского застоя. Другими словами: прогрессивная улица, отсталая власть, а между ними зомбиленд. Дальше будет еще интереснее.