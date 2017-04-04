​Сургут феодальный

С неделю назад Дмитрий Щеглов озадачил предложением порассуждать на тему «Почему в Сургуте такой, скажем так, коллапс, что «Скорая» не может во дворах проехать?» Имелся в виду резонансный случай, когда карета «Скорой помощи» застряла в дворовых снежных буераках.

Фото Алены Семеновой

Я завис, признаться.

В той истории все очевидно: снег не убирается, чему несть числа причин, от проблем с парковкой во дворах до проблем со складированием «отходов». Ну и, конечно, коммунальщики нехорошие редиски, городским властям не до снега во дворах было до недавнего времени, и далее по списку вплоть до «денег нет, но вы держитесь».

Это все, признаться, неинтересно. Интересно, почему механизм на самом деле не работает?

Старожилы помнят, что наш город застраивался бетоном и панелью без генплана, руля и ветрил — каждая «партия» (нефтяники, геологи, энергетики) строили с разных концов по собственному разумению. Так, собственно, и районы одноименные появились. А между ними — плиты в виде дорог и сезонные пейзажи: снег и лед зимой, грязь по колено осенью, озера луж весной. Этот ведомственный феодализм с пятиэтажными донжонами и посадами в виде балочных массивов потом очень долго сшивали, причесывали, приводили в чувство.

Современный Сургут, тем не менее, ментально хранит в себе эту изначальную феодальную раздробленность, этот принцип «мое-чужое», помноженный на средневековое желание взять от окружающей действительности все по максимуму, отдав взамен мусор, неубранный снег, здоровый пофигизм.

Вот Сургутнефтегаз, город в городе. Его бизнес-центры въедаются в город своей монументальностью, заливая окрестные дворы потоками транспорта. Узко на средневековых улочках города, что поделать. Сургутнефтегаз настолько больше Сургута, что мостит дороги себе — а получается, что и городу. Строит Дворец искусств свой — а выходит, что весь округ радуется, далее по списку. Сургут, сжатый Сургутнефтегазом, терпит, потому что любит.

Улица Киртбая, «нефтяная», если честно, улица, задыхается тем временем от неблагоустроенности. Город терпеливо ждет, когда нефтяникам надоест и они признают ее своей вотчиной де факто, «прилегающей территорией» какого-нибудь из офисов и облагородят тротуарами, плиткой, заборчиками и цветниками.

Сделают хорошо себе, а получится так, что и городу.

Газовики привели к идеалу свой небольшой угол — тут тебе и чугунное литье, и прочая красота. Кто виноват, что угол этот для города непроходной? Надо было бизнес-центр «Газпром переработки» напротив старого здания вместо храма строить — был бы вам образцовый перекресток. Сейчас, конечно, большой вопрос, что с этим бизнес-центром делать, что, опять-таки, не в городской компетенции.

А что в городской компетенции? Центральные улицы нарезаны на куски и розданы за хорошую службу вассалам — магазинам, бизнес-центрам, ресторанам. Те по своему разумению устроили подъездные пути, паркинги, разгрузочные рампы, воткнули перед входом по клумбе для пущей красоты и наплевали на поребрики-бордюры, безбарьерную среду, велодорожки и прочий вывоз мусора. В средние века помои тоже на головы прохожим выливали, и никто не жужжал.

Дворы отданы на откуп УК, тут их кусок бизнеса. Где жильцы побогаче и поинициативнее, случаются спорадические гуситские войны с выходом на протестантскую мораль и установку вполне себе феодального шлагбаума. В остальном, как и прежде, все творится по воле бога и его наместников на земле.

Земля между размежеванными и поделенными лендлордами дворами и улицами — терра инкогнита,

ее даже Колумб не откроет, разве что ИП Абдрахманова ларек воткнет. Все эти проезды и проулки неинтересны с точки зрения денег, вот если было бы возможно поставить все тот же шлагбаум и брать пошлину за проезд в собственный двор! Хотя бы с приезжих драть под видом платного паркинга. Вы подумайте, идея рабочая. Прямо на газонах парковаться, кому эта трава нужна.

Кстати, о траве. Парки и общественные зоны — головная боль, ноль выхлопа. Поэтому долгое время все это пребывало в запустении, а то и вырубалось, переходя под жилую или коммерческую застройку. Сейчас взгляды меняются, поскольку монетизация общественных пространств вполне, оказывается, возможна. Есть желающие, можно отдать им в концессию и с плеч долой.

В общем, Сургут поделен, порублен, распилен на сотни, тысячи золотоносных участков.

По большому счету, ничего особенного — так происходит в любом городе. Разница лишь в том, что обычно все эти золотоносные участки скидываются в городскую казну, чтобы окружающее и соединяющее их пространство, так называемая городская инфраструктура, среда, была рабочей, комфортной, привлекательной для людей. Скидываются не только деньгами, но и вменяемыми фасадами, красивой архитектурой, исполнением городских правил и норм. Тот же мусор вывозят, не гадят где живут.

В Сургуте тоже скидываются, но через два раза на третий, скорее по собственной воле, чем по строгому обязательству, исходящему из ратуши. Город как единый механизм, призванный склеивать интересы бизнеса и горожан, обеспечивать цивилизованный уровень комфорта, продолжает жить в эпоху ментальной раздробленности, где мое — это мое, а остальное гори огнем.

Поэтому у нас тут красиво, и тут красиво, а между — яма.

Поэтому и «Скорая» не может проехать, поскольку «Скорая» и двор — они из разных феодальных ведомств, первая на службе у отбывшего на бессрочную охоту сюзерена, а второй — в откупе у богатого синдика. И совершенно непонятно, почему «Скорая» должна без проблем ездить по частному, по сути, владению. В этой логике все в Сургуте встает на свои места.