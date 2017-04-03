Снег в Сургуте нынче тает раньше обычного. Теплое солнце располагает к тому, чтобы выходить на улицу чаще и проводить на свежем воздухе времени больше. Но одно дело захотеть, другое — найти, куда пойти. Гулять вдоль дорог — так себе идея: там тебе и автомобильные выхлопы, и грязь из-под колес, и просто шумно. На детских площадках во дворах еще мокро и грязно — из окон соседних домов туда всю зиму сыпались бычки и прочий мусор, а газоны вокруг часто служат площадками для выгула собак.

Когда выбор невелик, большинство горожан отправляются для прогулок на свежем воздухе в немногочисленные сургутские парки — «За Саймой» и «Кедровый Лог», реже — в сквер Старожилов.

Причем масса семей специально ездят в парки на машинах, проводя при этом масштабные сборы,

во-первых, потому что близко к дому такой возможности не имеют, во-вторых, потому что ни в одном из крупных городских парков нормально отдохнуть не получится — нет инфраструктуры. Где-то, как в «Кедровом Логу», не хватает освещения; после заката солнца там просто страшно передвигаться. Ни в одном из парков нет нормальных туалетов. Не дай бог вам или ваш ему ребенку захотеть по нужде... А если вы захотите купить бутылочку воды или пачку салфеток, и это у вас не получится без выхода в город. Из развлечений у нас только сытые по горло орешками белки. Ну, и вообще, спокойно прогуляться по территории парка, да еще и с ребенком, не получится — если повезет, вас не сшибут, но очень помешают велосипедисты, роллеры и другие любители активного отдыха.

Найдите в богатом нефтяном городе хоть один красивый парк с продуманной инфраструктурой:

удобный и для пешеходов, и для тех, кто предпочитает спортивный отдых, с точками торговли, туалетами, прокатом инвентаря, беседками, музыкой, сценой, подсветкой. Расскажите, когда и где вы хоть раз видели, как наши дети — воспитанники музыкальных школ, танцевальных коллективов, театральных студий — поют и играют для нас с вами в выходные дни посреди скверов, показывая, что Сургут-то жив, талантлив, разнообразен?

Но в этом году нам, кажется, повезло: вопросом обустройства парков и скверов занялись в администрации — на странице главы Сургута Вадима Шувалова в соцсетях появились тематические опросы. Летом планируется разбить или обустроить места отдыха возле Рыбокомбината, за вторым магазином «Лента» и в 31-м микрорайоне. Темпы и размах — доселе невиданные для Сургута.

Смущают только методы. О том, как вырубали парк в ­31-м микрорайоне уже писала на портале siapress.ru моя коллега Лилия Сулейманова. Лес проредили так, что без слез не взглянешь. А между тем в мире существуют более щадящие методы обустройства парков.

«НГ» часто упрекают в том, что мы глядим на Европу, чей опыт нам совершенно не подходит. Но в этом случае далеко заглядывать не нужно: проблему формирования качественной городской парковой среды образцово решили в маленьком украинском городке под названием Ирпень всего за пару лет.

Ирпень — это пригород Киева: он ничем не отличается от других населенных пунктов, даже несмотря на близость к столице: старые дома, отсутствие дорожной инфраструктуры, частный сектор, в котором строят кто на что горазд, стихийная торговля, масса приезжего населения: студентов и тех, кто отправился в Киев подзаработать, но позволить себе снимать жилье там не может. Так было вплоть до прошлого лета, пока местные власти не изменили город до неузнаваемости.

За два года в городе появились тротуары, дорожная инфраструктура, газоны, но главное — огромное количество совершенно фантастических парков, которые сделали серый украинский городок уютным местом для жизни.

В богатом нефтяном Сургуте, к сожалению, нет ничего хоть сколько-нибудь на эти парки похожего: на всех без исключения ирпенских площадках была сохранена основная масса деревьев — инфраструктуру и коммуникации прокладывали в обход сосен, которые в Сургуте почему-то нахально вырубают, продумана структура велосипедных и пешеходных дорожек, эстетический вид — цвет и свет, места отдыха, детские и спортивные площадки, предусмотрены точки торговли, которые визуально отлично сочетаются с общей концепцией парка, музыкальное сопровождение и сцена, где может выступить любой желающий, а также система полива, которая в жару служит и для охлаждения посетителей. Говорить о том, как местные жители благодарны властям, излишне: все, с кем мне довелось поговорить об этом, гордились и восхищались своим городом. При всем политическом раздрае люди теперь не видят для себя лучшего места для жизни просто потому, что им приятно каждый день выходить на улицу и есть где провести время с семьей.

Кстати, пляжа в Ирпене нет, хотя имеется речка, но никто об этом не переживает, ведь есть столько мест для отдыха! Но если уж нас, сургутян, ставят перед выбором между туалетом в парке и обустройством пляжа, то такие масштабные вещи для нас недосягаемы.

А между тем, если бы городские власти подарила нам что-то подобное — хотя бы один качественный парк за весенне-летне-осенний сезон — народной любви не было бы предела. В отсутствии планетария, технопарка, разнообразия музеев и других мест культурного отдыха, которые требуют гораздо больше затрат и ресурсов, обустройство качественных парков, в которых часть работы за власти уже сделала сама природа, а часть могут сделать предприниматели, могло бы стать настоящим прорывом в качестве сургутской городской среды.