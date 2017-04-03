​Удача в «квадратах»

В минувшую пятницу газета «Новый Город» разыграла среди своих подписчиков однокомнатную квартиру площадью 49 кв. метров. Мы решили приоткрыть завесу тайны и рассказать вам, как выглядит главный приз и где он находится.

В относительно молодом микрорайоне города — 30А — по обе стороны от улицы Ивана Захарова ежегодно вырастают все новые и новые жилые комплексы. А в самом центре стоят две высотки Сибпромстроя, в одной из которых и находится наша однокомнатная квартира.

Сейчас оба дома уже почти полностью заселены (по крайней мере один — точно). Район можно назвать одним из наиболее активно развивающихся в городе, тут есть все для комфортного проживания: рядом природный лес, большие торговые центры («Богатырь», «Лента», METRO и другие), в шаговой доступности находятся спортивные комплексы, садики и школы.

Придомовое пространство выпонено по всем требованиям: во дворе есть подземный паркинг на 470 машиномест и наземная парковка. Игровые и детские комплексы подняты над периметром, что делает досуг детей безопасным. Также на возвышении находится огороженная сеткой большая баскетбольная площадка. А для автолюбителей в скором времени появится дополнительный приятный бонус — непосредственно во дворе откроется автомойка.

Стоит отметить, что этот жилой комплекс имеет свою уникальную изюминку — летом прошлого года местные художники расписали стены паркинга. Помимо всевозможных природных пейзажей, на них воспроизведен известный всем шедевр живописи «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина. Это необычное решение однозначно повышает качество жизни жителей как ближайших домов, так и всего района.

О самой квартире можно сказать то, что она очень просторная (напомним, 49 кв. м), с черновой отделкой и располагается на 13-м этаже. Всю функциональность жилого пространства новосел-победитель розыгрыша сможет оценить уже с первого взгляда. Есть в ней, конечно, и балкон — большая лоджия с панорамными окнами, из которых открывается замечательный вид на город и реку.

Напомним, что обладателем ценнейшего приза от нашей газеты оказалась сургутянка Валентина Кожевникова: карточку с ее именем вытянули из барабана во время розыгрыша в пятницу, 31 марта. Как это происходило, можно посмотреть на видеозаписи и в фоторепортаже здесь.