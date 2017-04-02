​Сургутская неделя. От посадки до заплатки

Пока по всей России полиция разгоняла антикоррупционные шествия и митинги, в Сургуте блюстители порядка «винтили» дальнобойщиков, выступавших против «Платона». Тут кроется важный нюанс. Если в столицах народ бузил против премьер-министра в новых кроссовках, то в Сургуте протест был более предметным и конкретным, касающимся личного кармана водителей. В этом – специфика нашего города, готового отстаивать только осязаемые личные ценности, преимущественно материальные.

Еще вот Навального винят в массовом привлечении к протестам школьников и студентов. А может быть, это социальный проект такой, повышающий уровень гражданского самосознания подрастающих личностей? Каждый работает со школьниками, как может: вот в США, наплевав на политические заморозки, продвигают «Российско-американский партнерский диалог», благодаря которому сургутские школяры съездили в США, а теперь их заморские сверстники гостят в Сургуте. И это не просто обмен социокультурным опытом, а попытка совместно научиться бизнесу через создание интернет-проекта. И неважно, по большому счету, заработает портал по поиску работы для молодежи в США и России – сама попытка даст хороший обучающий эффект. Хотя, конечно, хотелось бы, чтоб заработал. В любом случае – дети дают хороший урок дядям и тетям из мира политики.

Как вы поняли, мы плавно переходим к позитивным новостям. Не прошло, как говорится, и полугода, а у поликлиники «Нефтяник» появились перспективы обзавестись дополнительным паркингом. Пусть мера временная, но это мера! Городские власти смогли договорится с компанией «Северстрой», владельцем соседнего с поликлиникой участка, – и на несколько лет проблема, надеюсь, будет закрыта. Параллельно же надо сейчас, не дожидаясь прошествия этих лет, искать капитальное решение проблемы. Радует и то, что власти пообещали в течение года-двух обустроить проезд в 37 микрорайон, хотя пока не очень понятно, что конкретно под этим имеется в виду.

Мэр города тем временем затеял ряд встреч с профильными бизнес-сообществами города. Уже прошла беседа со строителями, на которой обсудили программу ввода жилья, – но не это главное. Главное, как я считаю, выход в думу с предложениями об уменьшении норматива плотности городской застройки. Идея прекрасная, пусть и запоздалая! Также речь шла о возможности выноса парковок из дворов на периферию застраиваемых микрорайонов – тоже весьма прогрессивная мысль. Встречи и консультации со строителями продолжаться, а впереди – общение с владельцами социально-ориентированного бизнеса и транспортниками. Проблематика пассажирских перевозок нас тоже очень интересует!

Также Вадим Шувалов вместе с попечительским советом лично осмотрел легендарный Дом пионеров и даже разместил фотки интерьера в интернете. Внутри, скажу я вам, мало что изменилось за последние двадцать лет, разве что сеть трещин по стенам выросла до масштабов кровеносной системы.

Всем миром решили провести еще одну независимую экспертизу, хотя не очень понятно, для чего. Вроде бы реконструкцию никто не отменял, и средства нашлись («Сибпромстрой») и подрядчик вызвался («Сургутгазстрой»). А экспертизы там можно проводить хоть каждый месяц – лучше зданию от них не станет. Да, вот еще загвоздка из разряда вечных и неразрешимых вопросов: как использовать здание после реконструкции? То ли Дом ветеранов сделать, то ли станцию юных пиротехников (шучу), то ли музей. Я думаю, что музей и ветеранов можно совместить.

Напоследок еще одна прекрасная новость: начался ямочный ремонт дорог. Понятно, что все это полумеры, но заплатка, пусть и неровная, в сто раз лучше выемки, пусть и неглубокой. Особенно радуют сроки: не успел сойти снег, а современные технологии и проведенные заранее конкурсы уже берегут подвески граждан. Всего планируется заделать порядка тысячи кв.м. таким вот квадратно-гнездовым способом. Остается не забывать при этом, что штопанная одежда лучше дырявой, но все равно – подлежащее замене нищебродство, не клеящееся с высоким званием одного из самых счастливых городов страны.