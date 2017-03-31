​Верной дорогой...

У Аркадия Аверченко есть прекрасный рассказ «История болезни Иванова», опубликованный в далеком для нас, как созвездие Плеяды, 1910 году. Главный герой, беспартийный житель Петербурга Иванов неожиданно обнаружил, что начал леветь. Взял случайно газету, прочел, что «в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха», и перестал чувствовать свою беспартийность, понял: левеет. Полицию решили пока не звать, думали, отлежится, не тут-то было, на глаза попалась заметка «В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры».

К стремительно левеющему Иванову по вызову взволнованных родных прибыл пристав, но обнаружил заболевшего хоть и добравшимся за сутки через октябристов до кадетской программы, но еще не нуждающимся в «госпитализации». Правда, строгая изоляция от происходящего вокруг не помогла. События развивались стремительно. Уже через час наступил кризис. Лишенный прессы больной вместо «Робинзона Крузо» умудрился вычитать в газетах, которыми были заклеены окна, заметку об исключении депутата от партии кадетов Колюбакина из Государственной Думы за речь, поизношеннуюю им на митинге в 1906 году, и жена застала Иванова распевающим наилевейшее: «Отречемся от старого мира! Отряхнем его прах с наших ног!»

Примчавшийся через полчаса пристав подошел к недвижно лежащему в постели Иванову, вынул из его кармана пачку прокламаций (!!!), какой-то металлический предмет и с чистой совестью сел выписывать проходное свидетельство к месту политической ссылки...

Вспомнить этот изумительно смешной рассказ меня заставили посыпавшиеся, как из рога изобилия, после прошедших по всей стране народных выступлений против коррупции в правительстве статьи, посты, заявления официальных лиц и просто гневные отповеди очумевших от ужаса и злобы лиц неофициальных.

Сам организатор выступлений Навальный пострадал не сильно. Навязшие в зубах дежурные обвинения в финансировании Западом (перемежающиеся редкими обвинениями в использовании «кремлевской крыши»), несмотря на то, что вся финансовая документация Фонда борьбы с коррупцией находится в открытом доступе и там ни копейки иностранных денег быть не может по определению. Да несущиеся отовсюду припевом «поп Гапон, поп Гапон». Больше всего досталось молодежи. Называли «соплегонами», «соплежуями», «сопляками», «благодатной почвой для оболванивания», «дебилами», просто продажными, вышедшими (под полицейские дубинки) подзаработать и даже фашистами.

Правда, борцы с «гапонами» и «соплегонами», умудрялись как-то обойтись без обсуждения выведшего людей на улицы фильма «Он вам не Димон!», деталей взаимоотношений господина Медведева, его благотворителей-дружков-однокашников с олигархами, заваливавшими их десятками миллиардов рублей, и реакции власти, лично Владимира Путина на разоблачения, которую кратко можно выразить одним смачным «Тьфу!» От проблемы многомиллиардных коррупционных «благотворительных» махинаций главы правительства отмахивались дежурным: «Конечно, борьба с коррупцией — дело нужное и актуальное, никто этого не оспаривает, но…» И дальше про «попа Гапона», американцев, «пятые колонны», не забывая о «всемерном усилении работы с молодежью».

Очень это правильно, не возбуждать уголовные дела, не вести расследования по обнаружившимся фактам коррупции второго лица в государстве, а патриотизм у них с детского сада воспитывать. Без всяких шуток.

В Череповце 29 марта оперативно открыли военно-патриотический клуб братства краповых беретов «Витязь» и партии «Единая Россия» для дошкольников на базе детского сада, и в планах его организаторов охватить военно-патриотическим движением все детсады славного города.

А потом всю школу будут долбить по советской традиции со скошенными от вранья глазами что-то про казенный патриотизм, чтобы в университетах от одного словосочетания «военно-патриотическое» юношей и девушек рвало на родину...

Ну, скажите на милость, что сделает молодой человек, побывавший на митинге и его однокашники, посмотревшие фильм Навального, которые точно знают, что выходили мирно против коррупции не за деньги, что никто никого никуда не свозил? Что услышавшие о себе все выше перечисленное сделают при следующем высочайшем плевке? Останутся сидеть дома? Очень сомневаюсь...

Дело в том, что Владимир Владимирович Путин титаническими усилиями за 17 лет своего правления создал такую систему, такую атмосферу, что любой психически нормальный, имеющий хотя бы приблизительное понятие о морали гражданин России просто не может не протестовать против творящегося в стране. Ровно как в рассказе Аркадия Аверченко 1910 года.

Прочитал заявление Мизулиной про «уроки патриотизма» — полевел, подписался на фейсбук Навального.

Наткнулся на слова Яровой о том, что «борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны», перечислил деньги на счет ФБК. (Кстати, поддержать Фонд борьбы с коррупцией может каждый. Достаточно пройти по ссылке и потратить две минуты.) Услышал, как Медведев катался на лыжах, пока в Москве винтили всех, кто попался под руку, как судьи плевали на подробные видеозаписи задержаний и лепили обвинения о несуществующем и в помине «сопротивлении при задержании», — записался в волонтеры предвыборного штаба Навального. Прочитал, что 4 тысячи гектаров земли в Плесе, на которых предположительно располагается резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева, были получены медведевскими «благотворителями» в аренду на 49 лет от правительства Ивановской области менее чем за 40 рублей в год, — бросишь все и выйдешь на улицу агитировать за Навального.

А что еще делать, если даже запутинский пропагандист с одного из югорских бюджетных СМИ в казалось бы разгромной статье про «попа Гапона» честно называет построенную Владимиром Путиным (а кем же еще она за 17 лет была построена?) систему коррупционной, в которой власть принадлежит 0,1% живущим по своим законам чинушам-миллиардерам, открыто заявляет, что остальные 99,9% эта коррупция во власти достала так, что терпеть больше невозможно?

Я уж не говорю о приятно меня удивившем Викторе Имантовиче Алкснисе, поклоннике Сталина, коммунизма, горячо поддержавшем крымскую авантюру и войну в ЛДНР. Тот просто открытым текстом обвиняет «его величество» в отказе от модернизации России, растрате нефтедолларового дождя нулевых на создание и обогащение насквозь коррумпированной «элитки», уничтожении политической конкуренции, говорит о произошедшем 26 марта: «Конечно, эта насквозь коррумпированная «элитка» в конце концов сожрет сама себя. Но, к сожалению, перед этим она успеет сожрать нашу страну, нашу Россию. И это чувствует молодежь, которая выходит протестовать, в том числе и вчера.

Беда только, что поводыри у этой молодежи не те… Но, к великому сожалению, других сегодня не видно. И это трагедия для России.

А ведь политическую арену зачищали по прямому указанию ВВП, поскольку он боится политической конкуренции, он боится появления альтернативы, он боится честных выборов. Именно поэтому все эти годы он был озабочен главной задачей — создание вертикали своей власти. Но мне кажется, что эта вертикаль начинает шататься. Трагедия в том, что когда она рухнет, то погребет нас под своими обломками. Но виноват в этом будет не проклятый госдеп, а В.Путин».

И убийственный вывод: Путин упустил исторический шанс потратить шальные нефтяные деньги на модернизацию России, а решил ограничится роскошью дворцов, лестью окружения и славословием СМИ. Читая все это, я мысленно аплодировал, соглашаясь с каждым словом точнейшего анализа произошедшего с Россией за 17 лет путинской стабильности.

Да что там пожилой сталинист! Они добились того, что даже пятиклассник из Томска, родителей которого теперь чиновники затаскали по кабинетам, на антикоррупционном митинге с легкостью формулирует повестку дня необходимых преобразований:

— Неважно, кто будет у власти: Навальный, Путин…

— Это важно!

— Ну нет, это не важно, просто главное — поменять саму систему власти...

Так что продолжайте вдалбливать дошколятам патриотизм и одновременно цинично плевать в глаза молодежи, приговаривая «это поколение никогда не знало, что такое жить без телефонов, бросать письмо в почтовый ящик, подтираться газетой» (такое позорище из себя выдавил не какой-нибудь Милонов или не тот Толстой, это, к моему большому сожалению, как последняя советская бабка у подъезда, проскрипел Лев Новоженов!).

Продолжайте под разглагольствования о «национал-предателях» крепко-накрепко закрывать глаза на факты многомиллиардной коррупции в правительстве, изо всех сил закручивать гайки на кипящем котле, заливать пожар бензином ненависти, лжи и репрессий.

Верной дорогой идете, товарищи...

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