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​Верной дорогой...

У Аркадия Аверченко есть прекрасный рассказ «История болезни Иванова», опубликованный в далеком для нас, как созвездие Плеяды, 1910 году. Главный герой, беспартийный житель Петербурга Иванов неожиданно обнаружил, что начал леветь. Взял случайно газету, прочел, что «в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха», и перестал чувствовать свою беспартийность, понял: левеет. Полицию решили пока не звать, думали, отлежится, не тут-то было, на глаза попалась заметка «В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры».

К стремительно левеющему Иванову по вызову взволнованных родных прибыл пристав, но обнаружил заболевшего хоть и добравшимся за сутки через октябристов до кадетской программы, но еще не нуждающимся в «госпитализации». Правда, строгая изоляция от происходящего вокруг не помогла. События развивались стремительно. Уже через час наступил кризис. Лишенный прессы больной вместо «Робинзона Крузо» умудрился вычитать в газетах, которыми были заклеены окна, заметку об исключении депутата от партии кадетов Колюбакина из Государственной Думы за речь, поизношеннуюю им на митинге в 1906 году, и жена застала Иванова распевающим наилевейшее: «Отречемся от старого мира! Отряхнем его прах с наших ног!»

Примчавшийся через полчаса пристав подошел к недвижно лежащему в постели Иванову, вынул из его кармана пачку прокламаций (!!!), какой-то металлический предмет и с чистой совестью сел выписывать проходное свидетельство к месту политической ссылки...

Вспомнить этот изумительно смешной рассказ меня заставили посыпавшиеся, как из рога изобилия, после прошедших по всей стране народных выступлений против коррупции в правительстве статьи, посты, заявления официальных лиц и просто гневные отповеди очумевших от ужаса и злобы лиц неофициальных.

Сам организатор выступлений Навальный пострадал не сильно. Навязшие в зубах дежурные обвинения в финансировании Западом (перемежающиеся редкими обвинениями в использовании «кремлевской крыши»), несмотря на то, что вся финансовая документация Фонда борьбы с коррупцией находится в открытом доступе и там ни копейки иностранных денег быть не может по определению. Да несущиеся отовсюду припевом «поп Гапон, поп Гапон». Больше всего досталось молодежи. Называли «соплегонами», «соплежуями», «сопляками», «благодатной почвой для оболванивания», «дебилами», просто продажными, вышедшими (под полицейские дубинки) подзаработать и даже фашистами.

Правда, борцы с «гапонами» и «соплегонами», умудрялись как-то обойтись без обсуждения выведшего людей на улицы фильма «Он вам не Димон!», деталей взаимоотношений господина Медведева, его благотворителей-дружков-однокашников с олигархами, заваливавшими их десятками миллиардов рублей, и реакции власти, лично Владимира Путина на разоблачения, которую кратко можно выразить одним смачным «Тьфу!» От проблемы многомиллиардных коррупционных «благотворительных» махинаций главы правительства отмахивались дежурным: «Конечно, борьба с коррупцией — дело нужное и актуальное, никто этого не оспаривает, но…» И дальше про «попа Гапона», американцев, «пятые колонны», не забывая о «всемерном усилении работы с молодежью».

Очень это правильно, не возбуждать уголовные дела, не вести расследования по обнаружившимся фактам коррупции второго лица в государстве, а патриотизм у них с детского сада воспитывать. Без всяких шуток.

В Череповце 29 марта оперативно открыли военно-патриотический клуб братства краповых беретов «Витязь» и партии «Единая Россия» для дошкольников на базе детского сада, и в планах его организаторов охватить военно-патриотическим движением все детсады славного города.

А потом всю школу будут долбить по советской традиции со скошенными от вранья глазами что-то про казенный патриотизм, чтобы в университетах от одного словосочетания «военно-патриотическое» юношей и девушек рвало на родину...

Ну, скажите на милость, что сделает молодой человек, побывавший на митинге и его однокашники, посмотревшие фильм Навального, которые точно знают, что выходили мирно против коррупции не за деньги, что никто никого никуда не свозил? Что услышавшие о себе все выше перечисленное сделают при следующем высочайшем плевке? Останутся сидеть дома? Очень сомневаюсь...

Дело в том, что Владимир Владимирович Путин титаническими усилиями за 17 лет своего правления создал такую систему, такую атмосферу, что любой психически нормальный, имеющий хотя бы приблизительное понятие о морали гражданин России просто не может не протестовать против творящегося в стране. Ровно как в рассказе Аркадия Аверченко 1910 года.

Прочитал заявление Мизулиной про «уроки патриотизма» — полевел, подписался на фейсбук Навального.

Наткнулся на слова Яровой о том, что «борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны», перечислил деньги на счет ФБК. (Кстати, поддержать Фонд борьбы с коррупцией может каждый. Достаточно пройти по ссылке и потратить две минуты.) Услышал, как Медведев катался на лыжах, пока в Москве винтили всех, кто попался под руку, как судьи плевали на подробные видеозаписи задержаний и лепили обвинения о несуществующем и в помине «сопротивлении при задержании», — записался в волонтеры предвыборного штаба Навального. Прочитал, что 4 тысячи гектаров земли в Плесе, на которых предположительно располагается резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева, были получены медведевскими «благотворителями» в аренду на 49 лет от правительства Ивановской области менее чем за 40 рублей в год, — бросишь все и выйдешь на улицу агитировать за Навального.

А что еще делать, если даже запутинский пропагандист с одного из югорских бюджетных СМИ в казалось бы разгромной статье про «попа Гапона» честно называет построенную Владимиром Путиным (а кем же еще она за 17 лет была построена?) систему коррупционной, в которой власть принадлежит 0,1% живущим по своим законам чинушам-миллиардерам, открыто заявляет, что остальные 99,9% эта коррупция во власти достала так, что терпеть больше невозможно?

Я уж не говорю о приятно меня удивившем Викторе Имантовиче Алкснисе, поклоннике Сталина, коммунизма, горячо поддержавшем крымскую авантюру и войну в ЛДНР. Тот просто открытым текстом обвиняет «его величество» в отказе от модернизации России, растрате нефтедолларового дождя нулевых на создание и обогащение насквозь коррумпированной «элитки», уничтожении политической конкуренции, говорит о произошедшем 26 марта: «Конечно, эта насквозь коррумпированная «элитка» в конце концов сожрет сама себя. Но, к сожалению, перед этим она успеет сожрать нашу страну, нашу Россию. И это чувствует молодежь, которая выходит протестовать, в том числе и вчера.

Беда только, что поводыри у этой молодежи не те… Но, к великому сожалению, других сегодня не видно. И это трагедия для России.

А ведь политическую арену зачищали по прямому указанию ВВП, поскольку он боится политической конкуренции, он боится появления альтернативы, он боится честных выборов. Именно поэтому все эти годы он был озабочен главной задачей — создание вертикали своей власти. Но мне кажется, что эта вертикаль начинает шататься. Трагедия в том, что когда она рухнет, то погребет нас под своими обломками. Но виноват в этом будет не проклятый госдеп, а В.Путин».

И убийственный вывод: Путин упустил исторический шанс потратить шальные нефтяные деньги на модернизацию России, а решил ограничится роскошью дворцов, лестью окружения и славословием СМИ. Читая все это, я мысленно аплодировал, соглашаясь с каждым словом точнейшего анализа произошедшего с Россией за 17 лет путинской стабильности.

Да что там пожилой сталинист! Они добились того, что даже пятиклассник из Томска, родителей которого теперь чиновники затаскали по кабинетам, на антикоррупционном митинге с легкостью формулирует повестку дня необходимых преобразований:

— Неважно, кто будет у власти: Навальный, Путин…
— Это важно!
— Ну нет, это не важно, просто главное — поменять саму систему власти...

Так что продолжайте вдалбливать дошколятам патриотизм и одновременно цинично плевать в глаза молодежи, приговаривая «это поколение никогда не знало, что такое жить без телефонов, бросать письмо в почтовый ящик, подтираться газетой» (такое позорище из себя выдавил не какой-нибудь Милонов или не тот Толстой, это, к моему большому сожалению, как последняя советская бабка у подъезда, проскрипел Лев Новоженов!).

Продолжайте под разглагольствования о «национал-предателях» крепко-накрепко закрывать глаза на факты многомиллиардной коррупции в правительстве, изо всех сил закручивать гайки на кипящем котле, заливать пожар бензином ненависти, лжи и репрессий.

Верной дорогой идете, товарищи...

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов блогов.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 228, комментариев: 7


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Комментарии:
nk-surgut@mail.ru
не нравится
Сегодня в 14:34
С одной стороны патриоты путинцы, с другой стороны либералы с голубым ментальным оттенком. Одни держат строй, другие кроссовочные митинги устраивают, у одних власть и деньги, другим тоже хочется – а с коррупцией по факту никто не борется – она, коррупция, и тем и другим нужна.
С другой стороны пускай бодаются, чтоб не расслаблялись – и те и другие – может, перебодают уже друг дружку.
Ю.Н.
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Сегодня в 15:03
Любопытно, что "голубой ментальный оттенок" либералам приписывают именно патриоты, имейте это, пожалуйста, в виду и не поддавайтесь на манипуляции. Повестись на бред Милонова - ну это просто постыдно.
nk-surgut@mail.ru Ю.Н.
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Сегодня в 15:38
Мне стыдно вдвойне – я даже не знаю кто такой Милонов.
Ну, хоть про «патриотов путинцев» правильно? И про коррупцию, которая нужна и тем и другим. Ну, сами посудите, чтобы они делали без нее, без коррупции. Одни на ней бабки делают, другие с нею борются, чтобы заработать имидж и делать бабки. Тоже не поддавайтесь на манипуляции.
«Хрен редьки не слаще» - проверенно временем.
Ю.Н. nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 15:44
Ну да, ну да. Еще можно вспомнить не менее проверенное временем "Если не он, то кот".
nk-surgut@mail.ru Ю.Н.
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Сегодня в 15:46
Да, да, да… Сейчас везде одни коммерческие проекты. Даже коты бесплатно не мяукают.
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 16:28
Вопрос к ЮН - если я решу, что нужно закинуть денег в тот или иной фонд - я так же могу здесь разместить ссылку?

По сабжу: все как всегда.
Так и хочется воспользоваться логикой одного из местных завсегдатаев и сказать- верной дорогой идет ВВП если некоторых так бомбит. Но не стану уподоб ляться.
Не вижу оснований считать обстановку в стране здоровой. Фактов ужасающей коррупции вскрыто и показано только Карауловым на многие-многие посадки. Фактов циничного нарушения законодательства своими глазами видел также более, чем достаточно. Факты разоблачений и посадок, к сожалению, почти всегда выглядят как показательное мочилово тех, кто не в системе или тех, кто способен к бунту внутри системы. Легко и без политподоплеки сажают только обычных хозяйственников городского уровня.
Восторга от прошедших митингов- тоже не ощущаю. Нет его. Потому что нет понимания того, что данный всплеск - чистой воды борьба с коррупцией. Фильм-расследование могу видеть таким способом привлечь внимание к фактам. А последующие лихорадочные действия по непременному и скорому проведению митингов - вижу уже элементом другой игры с другими малоизвестными мне правилами, малопредсказуемым результатом, а потому- играть в такие игры пока не собираюсь. А вот привлечение школьников младшего возраста (до 16 лет) к подобным мероприятиям вижу вообще, очень мягко говоря, безответственным, а если не играть в дипломатию- то вообще-на грани преступления..
Патриотические клубы на базе детских садиков - не самое плохое дело, если детям, которым (как себя вспоминаю) все, что связано с армией-очень интересно. Наверное некоторым хочется видеть детвору такой, как на ютубах- входящих в раж и теряющих адекватность при отлучении от сетевой игры или ловли покемонов.
И пятиклассник, чьи слова ныне подняли на флаг- самое нездоровое и неправильное из того, что произошло на этих митингах.
Неужто в самом деле кто-либо верит в то, что человек 12 лет способен размышлять о политических процессах, а не повторять услышанное от родителей или доброхотов?
Я очень надеюсь, что пятиклассник из Томска участвовал в разрешенном митинге, иначе организаторы такого действа для меня будут выглядеть крайне непривлекательно.
Да и сам с пятиклассникомдиалог мне видится крайне невразумительным
"— Неважно, кто будет у власти: Навальный, Путин…
— Это важно!
— Ну нет, это не важно, просто главное — поменять саму систему власти..."
Поменять на что? Есть у кого то продолжение этого диалога? Если это будет ссылка на ютуб- просьба к редакции - не принимать ссылку как рекламу и не удалять ее..
Ну и совсем субъективное: совершенно не стараясь защитить коррупционеров, мало верю во власть (российскую), не играющую в эти игры- усадьбочки, домики, услуги и т д...Даже при Сталине, скором на расправу, при том, что риски сводились часто к многолетнему сроку или вообще уничтожению- были и коррупция и воровство и казнокрадство. Хотелось бы, чтобы через какое то время и наши чиновники, будучи пойманными за руку - начинали с того, что оставляли свой пост , а возвращались - полностью реабилитировавшись. Наверное для этого и нужны и фильмы и митинги. Главное (ИМХО) не делать из этого инструмента замены одних нечистоплотных людей на других нечистоплотных. Главное (ИМХО) не сделать эту борьбу с коррупцией повторением Майдана со всеми вытекающими. И что бы не говорили о революции гидности - тот результат, который мы сегодня видим- очень далек от того, к чему стремились обыватели вышедшие на Майдан за европейскими ожиданиями и с верой, что без Яныка кончится и коррупция.
Ну, а достоевщину и литературные потуги типа "со скошенными от вранья глазами что-то про казенный патриотизм" или "заявления официальных лиц и просто гневные отповеди очумевших от ужаса и злобы лиц неофициальных" - оценил. Готов голосовать за автора в номинациях "Хоррор Югры" или им подобных....
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 16:51
Все верно, и было бы странно оспаривать все претензии к властям со стороны автора статьи и активистов ФБК. Государственная политика во всех областях приняла форму негласного диктата плутократии, когда постоянно озвучиваемые идеалы справедливости, всеобщего блага, безопасности имеют крайне мало общего с реальными деяниями. На полную мощь действует, за бюджетный счет, огромная пропагандистская система, поднимая невиданные с советских времен объемы дезинформационной пены. Международные отношения так же обострены в лучших совковых традициях, напряжение подогревается целым рядом рукотворных горячих точек вдоль собственных границ.
Лживость и лицемерие возведены властями в некую даже гротескную форму, когда уже не знаешь, плакать или смеяться. Но и то и другое гражданам рекомендовано делать потише, и тогда не тронут, не лишат чести, прав, имущества, свободы. Одним словом - невмешательство за невмешательство. В противном случае - никаких гарантий, что вы вдруг не окажетесь экстремистом или крупным экономическим преступником.
Но, если вернуться к началу статьи, и вспомнить несчастного Иванова, возникает вопрос, а почему же автор вдруг проводит аналогии на диаметрально противоположном примере, вплетая либеральный ФБК туда, где, по всем канонам, должна быть РСДРП. Современный Иванов, начитавшись о самодурстве и самоуправстве неких губернаторов, должен бы точно так же удариться в левизну, запеть марсельезу, взять металлический предмет и двинуть через митинг прямиком на каторгу. Именно такая перспектива кажется мне честной, как по отношению к А.Авеченко, так и к объективной реальности.

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Мнения

​Верной дорогой...

​Верной дорогой...
Ровно как в рассказе Аверченко. Прочитал заявление Мизулиной про «уроки патриотизма» — полевел, подписался на фейсбук Навального. Наткнулся на слова Яровой о том, что «борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны», перечислил деньги на счет ФБК.
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