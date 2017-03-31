В воскресенье, 26 марта, на улицы почти сотни городов России вышли тысячи людей разных возрастов. Во многих городах акции были не согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Больше всего протестующих против коррупции отправились после «»прогулки в отделения полиции в Москве — по разным данным от 600 до более тысячи человек. Не обошлось без задержаний и в Югре. Поддержку акции «Он вам не Димон», организованную фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, выразили полсотни вартовчан. Двое из них были задержаны за нарушение законодательства об организации и проведении пикетов.

И если в воскресенье федеральные СМИ — и телеканалы, и новостные сайты — предпочли не заострять внимание на противокоррупционных акциях, то всю нынешнюю неделю в топе новостей — реакция на митинги официальных лиц, депутатов, представителей культуры и простых учителей ОБЖ.

Ожидаемая

Естественно, одними из первых отреагировали общественники. Движение «За безопасность» из Санкт-Петербурга обратилось к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой установить возрастной ценз для участников массовых акций: среди сотен задержанных по всей стране оказались люди младше 18 лет.

Спортивная

Одной из самых обсуждаемых новостей понедельника стал комментарий премьер-минстра РФ Дмитрия Медведева в инстаграме. Пока тысячи россиян протестовали против коррупции, он катался на лыжах, судя по всему, в хорошем настроении. О чем и оповестил своего подписчика, который спросил: «Привет. Как день?». «Неплохо, на лыжах покатался», - ответил Медведев.

Сексуальная

Высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова уже не могут удивить. Выходить за рамки — в его правилах. Но тут его реакция была все-таки оторванной от реальности. Он заявил, что, как только подростки перестанут смотреть порнофильмы, они перестанут поддерживать оппозиционного политика:

В 16 лет у тебя одни настроения, в 18 — другие, а в 25 уже берутся за голову. Я думаю, что любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками

Культурная

В отличие от парламентария, лауреат российской кинематографической премии «Ника» Александр Сокуров продемонстрировал глубокую погруженность в российскую реальность. Во время церемонии награждения режиссер выступил против задержаний активистов на акциях протеста против коррупции и призвал освободить политических заключенных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на выступление Сокурова, пишут «Известия». Он заявил, что в Кремле с большим уважением относятся к режиссеру, однако российский лидер Владимир Путин уже отвечал на его вопрос о судьбе осужденного за террористическую деятельность режиссера Олега Сенцова.

Неожиданная

Одной из первых, кто официально проявил осведомленность о прошедших в стране митингах, стала спикер СФ РФ Валентина Матвиенко. Более того, она поручила разработать предложения по созданию площадок для широкого диалога власти и общества.

Нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло

заявила Матвиенко, чем удивила Юрия Нуреева и Еву Рудион. Впрочем, стоит оговорится, что к таким выводам спикера Совета Федерации подтолкнула мама Ксении Собчак Людмила Нарусова, которая напомнила о том, что две русские революции, столетие которых отмечается в этом году, произошли по причине отсутствия диалога власти и общества.

Финансовая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков нашел объяснение количеству людей, которые вышли на несанкционированные акции протеста. Он заявил журналистам, что молодые люди таким образом желали заработать. Доказательством косвенного подкупа он назвал опубликованные в интернете видео и обещания в соцсетях отсудить 10 тысяч евро в случае задержания на несогласованном с властями митинге.

Вы, наверное, сами видели в интернете… и про видео мальчика, и про различные обещания, опубликованы в Twitter, где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить 10 тысяч евро в случае, если вас задержат на митинге. Это не что иное, как косвенный, естественно, подкуп в отношении молодых людей. Здесь нужно все называть своими именами

цитирует Пескова РИА «Новости».

Официальная

Прокомментировал митинги в стране и задержания и глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что борьба с коррупцией в стране ведется. Но этот повод нельзя использовать «для самораскрутки в преддверии политических событий». Он также напомнил события «арабской весны» и переворота на Украине. «Мы очень хорошо знаем, что это было одним из побудительных мотивов и поводов к государственному перевороту на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа - Украину, мы тоже хорошо знаем. Поэтому борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в корыстных политических целях — нет. Все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона, все кто выходит за рамки закона, должны нести наказание в рамках российского законодательства», - заключил президент.

Образовательная

Вишенкой на торте стала реакция преподавателей в разных регионах страны. Видимо, из-за того, что на митинги вышли школьники и студенты, им пришлось непросто: поручения повысить уровень патриотизма получены и должны исполнятся. В Томске преподаватель ОБЖ Русской классической гимназии №2 прочитал лекцию по противодействию экстремизму, в которой в красках описал, что станет со страной, если к власти вдруг придет Алексей Навальный, обвинил своих учеников в фашизме и назвал их «холопами англосаксов». Если вы чувствуете, что ваш уровень патриотизма не на высоте, можете прослушать лекцию, которую опубликовало «ТВ2».

В Самаре также боролись с экстремизмом среди студентов. Как пишет «Настоящее время», областные власти организовали Общественный форум «Экстремизму – нет», ради которого учащихся сняли с занятий. «Сняли с пар, посадили в автобус и привезли, – жаловались студенты, – и да, здесь очень много ментов». По сведениям издания, вдоль стены зала, из которого никого не выпускали три часа, стояли курсанты в военной форме. Присутствующим раздали листовки с лозунгом «Очередная революция? Что дальше» и диски с фильмом, который выпустила местная телекомпания.