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​С Димоном не определились // ИНФОГРАФИКА

Среди аудитории siapress.ru нет четкого понимания: стоит ли доверять расследованию навального о недвижимости премьера

Удивительных результатов достигли мы при опросе на тему доверия к расследованию Алексея Навального об имущественной империи премьер-министра Дмитрия Медведева. В то время, когда население крупных городов страны готовилось к протестным акциям, требуя от правительства расследования фактов, вскрытых в проекте оппозиционера «Он вам не Димон», аудитория siapress.ru продемонстрировала отсутствие четкой позиции. Ровно треть заявляет о своем доверии, такое же количество не доверяет результатам, обнародованным Навальным, еще треть призналась в равнодушии к данному вопросу.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 112, комментариев: 1


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Комментарии:
Валера
не нравится
Сегодня в 11:19
Сургут - это город ПРЕИМУЩЕСТВЕННО наглых, тупых и зажратых нефтяников и газовиков, привыкших к подчинению и отсутствию собственного мнения. Оценка основана на многолетнем здесь проживании и работе в градообразующих предприятиях. Молодежь - бегите отсюда, здесь нет будущего!

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