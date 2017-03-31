​С Димоном не определились // ИНФОГРАФИКА

Удивительных результатов достигли мы при опросе на тему доверия к расследованию Алексея Навального об имущественной империи премьер-министра Дмитрия Медведева. В то время, когда население крупных городов страны готовилось к протестным акциям, требуя от правительства расследования фактов, вскрытых в проекте оппозиционера «Он вам не Димон», аудитория siapress.ru продемонстрировала отсутствие четкой позиции. Ровно треть заявляет о своем доверии, такое же количество не доверяет результатам, обнародованным Навальным, еще треть призналась в равнодушии к данному вопросу.