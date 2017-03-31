​Помощь за деньги – это уже услуга

Моим заданием в проекте «Я – волонтер» было отвезти кошку, подопечную движения «Дай лапу», на стерилизацию в ветеринарную клинику. Признаюсь, я немного волновался.

Проблема беспризорных животных стоит очень остро. И следует признать, что это проблема не животных, а людей. Эти собаки и кошки появляются на улице не просто так – многие из них брошены своими хозяевами. Кто-то просто выставил коробку со щенками своей собаки на улицу, кто-то выбросил пакет с котятами в мусорку, кто-то оставил осенью на даче собаку.

Конечно, проблема бездомных животных многогранна, но в итоге все равно все упирается в ответственность людей.

И только в наших силах сделать город комфортным для проживания как любителей четверолапых, так и горожан, не являющихся владельцами собак и кошек.

Не заводите животное, если не уверены, что сможете заботиться о нем ближайшие 10-15 лет. Не выгуливайте собак на детских площадках. Убирайте за своими питомцами. Стерилизуйте, если вы не заводчик породистых животных.

Дочь очень хотела завести кошку. Животное они с мамой выбрали на сайте, посвященном защите бездомных животных, и привезли домой, пока я был в командировке

Дети и супруга очень хотели завести питомца, кошечку. И вот, во время одной из моих командировок, просмотрев сайты волонтерских зоозащитных организаций, нашли котенка. Приехали, познакомились, и забрали домой. Теперь Моня живет у нас. Конечно, с появлением питомца аура в доме изменилась. Моня радостно встречает всех членов семьи, с удовольствием играет с детьми, и спит рядом с нами. Она дарит всем массу положительных эмоций, могу сказать совершенно точно. А дети учатся ответственности и заботе о новом члене семьи.

Считаю, если ты человек, то, безусловно, должен помочь тем, кто сам себе помочь не может, более слабому, более беззащитному.

Волонтерство каждому дает возможность стать чуточку лучше, чуточку человечнее. И на примерах добровольчества должны учиться наши дети.

Мне кажется, идею волонтерства нужно активно развивать прежде всего среди школьников, студентов, молодежи. От их мировоззрения, поступков будет зависеть наше будущее и будущее страны. Очень важно показать на собственном примере, что помогать – легко, помогать – не страшно, помогать – круто. Нужно говорить, что волонтерство – это не только веселая тусовка на Олимпиаде или фестивале. Волонтерство – прежде всего реальная помощь тем, кто в ней нуждается. Не нужно тратить больших усилий, чтобы сходить за продуктами для бабушки-соседки, привезти вещи или медикаменты в фонд, помогающий людям в сложной жизненной ситуации, раздать листовки на акции, и таких примеров огромное количество.

Моня практически мгновенно завоевала нашу любовь своей лаской и настоящим кошачьим обаянием

У нас в городе много организаций, нуждающихся в добровольцах. Центры, работающие с детьми-инвалидами, спортивные клубы, хоспис, зоозащитники. Тот, кто хочет помочь, легко найдет близкое для себя направление. Но в идеале, как мне кажется, понятие волонтер или доброволец должно вовсе уйти из обихода. К сожалению, есть примеры монетизации волонтерства.

Помощь начинают оценивать в деньгах, будь то «добровольные народные дружинники» или волонтеры на крупном федеральном мероприятии. Это извращает само понятие добровольчества.

Ведь волонтер – это человек, помогающий безвозмездно. По доброй воле, по своему усмотрению, по своим силам каждый из нас определяет, чем и как он может оказаться полезным общественной организации, городу, региону, а может и стране. Здесь не нужно вдаваться в юридическую сторону вопроса, необходимо базироваться на человеческой его составляющей – «Помощь за деньги – это уже услуга, а помощь ради помощи – порыв души».

Все кошки любопытны, поэтому иногда нашу хвостатую живность мы можем застать в барабане стиральной машины

Если каждый из нас сможет найти в своем графике время уделить хотя бы час безвозмездной деятельности, уверен, что мир изменится к лучшему

Фото из личного архива Д.Пахотина

