​У страха глаза велики

Синий кит – это словосочетание наводит ужас на мам и пап несовершеннолетних детей последние полгода-год. Наверное, сейчас только самый оторванный от мира родитель не знает, что это за игра. В школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях и иных местах, которые хоть как-нибудь соприкасаются с подростакми, везде проводятся профилактические беседы, как с самими детишками, так и с их родителями.

Куда ни плюнь – везде Синий кит. Люди выдумывают или передают недостоверные слухи о том, что чей-то ребенок сиганул с крыши, а чей-то – порезал вены. Только за последние два-три месяца я усышала таких баек о сургутских суицидах среди детей штук шесть минимум: при этом, когда людям поясняешь, что их история – простая утка, они не верят, ведь брат-сват-зять точно знает, о чем говорит.

Полиция же предпочитала отмалчиваться до недавнего времени. На 5-м всероссийском форуме «Наши дети» в Петербурге замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов рассказал, что только 1% детских суицидов связан с влиянием закрытых групп в социальных сетях в интернете. Основными же причинами являются неразделенная любовь и конфликты в семье (по 30% от общей массы).

По итогу, что мы имеем: распиаренные хештеги (не буду их называть), осведомленные о них со всех сторон дети, напуганные на пустом месте родители и бедный оскорбленный синий кит (я про млекопитающее).

И, если честно, для меня выражение: «предупреждён – значит вооружен», которым аппелируют паникёры, совсем не имеет веса. Ведь мы уже предупреждены о мандаринах с веточками, съев которые отравилсь несколько детей, или о таблетках Парацетамола с проволокой внутри, даже об огненной фее Винкс…

Лучше бы так активно пиарили среди родителей простые истины, которые уберегут их детей от непоправимых ошибок – нормальное воспитание.