Тема уличных протестов актуальна и требует решительных действий.

Ранее на siapress.ru была опубликована моя статья на тему «Централизация государственной и муниципальной власти в Российской Федерации. Внешнеполитическая ситуация. Тенденции», где цитировалась заключительная часть послания президента Федеральному собранию 3 декабря 2015 года: «Приведу еще одну цитату, совершенно неожиданную даже для меня, слова, которые сказал человек, далекий от политики. Это слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат».

Во время прошлогодних дебатов на тему борьбы с коррупцией в преддверии праймериз обратил внимание аудитории на следующее: «В последнее время иностранные государства под предлогом борьбы с коррупцией вмешиваются в политику ряда стран. Все так называемые «цветные» революции начинались под лозунгами борьбы с коррупцией. Результаты мы знаем. За примерами далеко ходить не нужно — это страны Ближнего Востока и Украина».

Многие отмечают большое количество молодежи, привлеченной к участию в уличных мероприятиях. «Кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто потом не стал консерватором, у того нет ума», — данная фраза наиболее выразительно показывает различие в восприятии получаемой информации в зависимости от возраста. К тому же подобран канал общения с молодежью и мобилизации — интернет, социальные сети.

Ведь не секрет, что со временем интернет сильно потеснит телевидение. Плюс наглядная визуализация.

Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни.

Другие причины (санкции, цена на нефть, инфляция и т.д.) ушли на второй план.

Так что с молодежью и интернет-контентом нужно работать.