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​Совсем расклеилась

Почему в свежеиспечённом помещении поликлиники «Нефтяник» отваливаются плитки пола и подкашиваются стулья?

Диалог в новом здании поликлиники «Нефтяник», что на Киртбая, 12:

— А вы для чего снимаете? — с любопытством спрашивает бабуля, сидящая в очереди на процедуры.
— Напишу про непорядок, — отвечаю я, и враскорячку пытаюсь сфотографировать на смартфон оторванные куски пола.
— Давай, дочка, напиши! А то мы тут скоро ноги сломаем! Вон, на первом этаже тоже уже все болтается…

Мы все очень ждали, когда четвертая поликлиника обзаведется современным достойным помещением. Спустя 12 лет это все-таки произошло. Да, с парковкой получилось неловко, о чем недавно написала моя коллега и шеф-редактор «Нового Города» Яна Карпенюк. Однако мне, как пациенту, было приятно, что, например, узкие больничные коридоры остались в кошмарных снах, уступив место просторным и светлым холлам ожидания.

Так вот, цимес ситуации в том, что всего через неделю сдачи объекта поликлиника в буквальном смысле начала расклеиваться. И теперь посетители запинаются о куски напольного покрытия.

А ведь слабовидящим, для которых это покрытие сделано, так и споткнуться недолго!

Деформированное напольное покрытие для незрячих людей может их покалечить вместо того чтобы помочь ориентироваться в пространстве

На первом этаже около гардероба я решила присесть, чтобы одеться, и чуть не упала. Конструкция из трех металлических стульев изрядно шатается, ножки словно подпилили. Впрочем, через несколько дней сломанные сиденья заменили.

Шатающийся стул для больного человека опорой точно не станет. Таких объектов в поликлинике быть не должно

Как же так получилось, что недавно открывшаяся поликлиника уже начала «рассыпаться»? Это пациенты злостно шаркают ногами и яростно ломают стулья в первые же дни после открытия или качество использованных материалов оставляет желать лучшего?

Негоже так, устраните, пожалуйста, неисправности.

Кстати, 29 марта деформированные плитки для слабовидящих попросту убрали, и теперь на их месте сиротливо зияют дыры. Как говорится: а был ли мальчик. Хорошо, конечно, что больше никто не споткнется, но вопрос, откуда в новом здании повсеместные напольные «проплешины» — все равно остается в силе.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 87, комментариев: 0


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