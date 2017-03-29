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​Снова номенклатура

Валентина Матвиенко внезапно разглядела антикоррупционные митинги в стране

Вот уж удивила так удивила! Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внезапно дала понять, что знает, чем занимались москвичи и жители крупных городов 26 марта. Более того: «Естественно, нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло»,заявила она.

«Наверное, Валентина Матвиенко — наш будущий премьер», — то ли в шутку, то ли всерьез пишет мне наш корреспондент Ева Рудион.

Действительно, столь похвальные речи выгодно высвечивают фигуру спикера Совфеда на фоне демонстративно катающегося на лыжах Дмитрия Медведева — хотя вряд ли смогут усыпить бдительность гулявшего в воскресенье населения. Матвиенко все-таки давно и прочно ассоциируется у нас не с адекватным восприятием действительности, а скорее с сосулями и прочими маловразумительными инициативами.

И именно их, по сути, и можно назвать залогом возможного карьерного роста Валентины Ивановны.

Конечно, политологи да и вообще все, кто мало-мальски присматривается к особенностям принятия решений в Кремле, могут возразить: президент-де никогда не действует под давлением чего-то там требующей общественности, а потому митинги только укрепили шаткое положение премьера при дворе. Прозвучала даже замечательная конспирологическая версия, что расследование Алексея Навального «Он вам не Димон» было заказано ему… самим Димоном — как раз из соображений собственной безопасности, так сказать.

Ну что ж. Есть такой момент, признаем. Но признаем также, что

все в нашем мире когда-то происходит впервые, масса правил однажды упирается в свое первое исключение.

В недавнем фильме «Слишком свободный человек» сказано: Борис Немцов был уверен, что его не могут убить, потому что он — бывший первый вице-премьер, а это своеобразная гарантия неприкосновенности, и вообще: последним убитым экс-чиновником такого полета был аж Берия. Менее трагичен, но не менее показателен пример Алексея Улюкаева, ставшего первым в новейшей истории России министром, отправившимся из Дома правительства под арест.

Так что — все возможно в российской политике, нынешний глава правительства не застрахован ни от чего. Может, действительно дело идет к первой женщине-премьеру? Только надо понимать, что никаким здравым смыслом тут не пахнет. Снова номенклатура.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 289, комментариев: 2


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Комментарии:
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 20:19
ЮН...у меня нет мыслей, что Вы угрожаете г-же Матвиенко, но есть подозрения, что пытаетесь предупредить. )))
Это не та ли ситуация, к которой стремились множество писавших о том, что власть отмалчивается? Представитель власти заметила и....опять нехорошо.
Димон на лыжах катается? а что ему делать? согласовывать свои действия с читателями и писателями СИА Пресс?? с какой стати?
Минюст и МВД получили заяву Навального о том, что кроссовки, рубаха в клетку не могли попасть к нему никак иначе, чем через благотворительные фонды, а значит (судя по печной трубе) и все остальное предмет оголтелой коррупции....Возможно и так. Даже- очень возможно. Только если мы хотим жить в государстве правовом (а не в государстве пятиклассников)- мы должны понимать - не может, более того - ни в коем случае не должны ни Минюст ни МВД "расследовать" заявленное в ролике на ютубе (зачеркнуто) в письменном заявлении с предоставленными доказательствами или хотя бы соображениями в течении 72 или даже 144 часов. Слишком поверхностно и слишком показательно - басманно.
Навальный, вместе с его кураторами - дураки. Нужен скандаль- вот вам дело госпожи Васильевой- изначально обвиненной и громко комментируемой как беспредельная воровка, а потом- демонстративно через те же сми- показанная как "мадампротивломанетприема" или "мадамнеприкасаемапотомучто"..
вот там- полный набор всего, что может и дОлжго возмутить любого нормального гражданина. Потому что- процессуально завершено и документально зафиксировано. И все те огранизации, наличием которых определяется присутствие на территории государства гражданского общества- поступили бы правильно, затребовав разъяснений, почему кому-то позволительно выйти по УДО без понятных критериев этого освобождения, а кому-то за гораздо меньшее, указанное В ПРИГОВОРЕ СУДА - подобная скощуха не светит. И требовать нужно не расследования в течение недели после ролика на ютубе (так требовальщики незаметно для себя начнут, как в приснопамятные 30-е прошлого века, требовать особых троек и немедленного расстрела без суда и следствия сомневающихся в правоте очередного отца народов, кто бы им не был...
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 20:25
"В недавнем фильме «Слишком свободный человек» сказано: Борис Немцов был уверен, что его не могут убить, потому что он — бывший первый вице-премьер, а это своеобразная гарантия неприкосновенности, и вообще: последним убитым экс-чиновником такого полета был аж Берия. Менее трагичен, но не менее показателен пример Алексея Улюкаева, ставшего первым в новейшей истории России министром, отправившимся из Дома правительства под арест."

И еще... тут было множество возгласов о том, что власть - неприкасаема, но эти же голоса- всякого, обиженного властью за преступления (кто-то думает, что чиновники ранга Улюкаева закрываются просто за плохой характер?) или закрытого на время проведения следствия- записывают в оппозицию и в жертвы проклятого режима...
Вот уж сами себе готовы противоречить, себе (как тот кот ) на я..хвост наступить, но лишь бы не усомниться в единственно верной своей мысли- власть всегда виновата, всегда неправа, всегда преступна, в отличии от власти следующей- которая будет права, честна, где-то найдет полчища некоррумпированных чиновников и каждому школьнику- даст по заводику.
А когда эта власть придет- они будут и ее жрать- потому что заводиков наверняка на всех не хватит - а так мечталось!!!

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