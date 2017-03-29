​Снова номенклатура

Вот уж удивила так удивила! Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внезапно дала понять, что знает, чем занимались москвичи и жители крупных городов 26 марта. Более того: «Естественно, нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло», — заявила она.

«Наверное, Валентина Матвиенко — наш будущий премьер», — то ли в шутку, то ли всерьез пишет мне наш корреспондент Ева Рудион.

Действительно, столь похвальные речи выгодно высвечивают фигуру спикера Совфеда на фоне демонстративно катающегося на лыжах Дмитрия Медведева — хотя вряд ли смогут усыпить бдительность гулявшего в воскресенье населения. Матвиенко все-таки давно и прочно ассоциируется у нас не с адекватным восприятием действительности, а скорее с сосулями и прочими маловразумительными инициативами.

И именно их, по сути, и можно назвать залогом возможного карьерного роста Валентины Ивановны.

Конечно, политологи да и вообще все, кто мало-мальски присматривается к особенностям принятия решений в Кремле, могут возразить: президент-де никогда не действует под давлением чего-то там требующей общественности, а потому митинги только укрепили шаткое положение премьера при дворе. Прозвучала даже замечательная конспирологическая версия, что расследование Алексея Навального «Он вам не Димон» было заказано ему… самим Димоном — как раз из соображений собственной безопасности, так сказать.

Ну что ж. Есть такой момент, признаем. Но признаем также, что

все в нашем мире когда-то происходит впервые, масса правил однажды упирается в свое первое исключение.

В недавнем фильме «Слишком свободный человек» сказано: Борис Немцов был уверен, что его не могут убить, потому что он — бывший первый вице-премьер, а это своеобразная гарантия неприкосновенности, и вообще: последним убитым экс-чиновником такого полета был аж Берия. Менее трагичен, но не менее показателен пример Алексея Улюкаева, ставшего первым в новейшей истории России министром, отправившимся из Дома правительства под арест.

Так что — все возможно в российской политике, нынешний глава правительства не застрахован ни от чего. Может, действительно дело идет к первой женщине-премьеру? Только надо понимать, что никаким здравым смыслом тут не пахнет. Снова номенклатура.