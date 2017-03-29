​Немногодетные семьи // ИНФОГРАФИКА

Российские многодетные семьи с приемными детьми зачастую с большим трудом справляются с проблемами: помощи от государства не хватает, ресурсов мало…

Недавно Минобрнауки решило обсудить вопрос об ограничении количества приемных детей в семьях.

Оказалось, что половина аудитории siapress.ru, которая голосует на нашем сайте, в целом такое решение одерживает. Вторая половина раскололась: более половины ее уверена, что не стоит культивировать новые запреты, а меньшая часть так и не определилась со своим отношением к этому вопросу.