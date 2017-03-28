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​Нового «Болотного дела» ждать не стоит

Самый крупный за новейшую историю России протест, прошедший накануне, всколыхнул общественность. СИА-ПРЕСС публикует мнение ряда политологов о том, к чему эти события могут привести.

Сейчас на самом деле не важно, как будет реагировать власть, хотя бы по той причине, что все ее действия предсказуемы: точечные репрессии (прежде всего против ФБК как структуры), разовая пропаганда по телевидению в сочетании с тактикой замалчивания. Намного важнее, как отреагирует общество, особенно в том, что касается помощи задержанным. Сейчас это особенно актуально, учитывая их количество - в одной Москве больше 1000. Это очень важный момент, который покажет степень развитости гражданского общества в России.

Ведь что такое гражданское общество? Его основа - не индивидуумы, а организации.

И если мы посмотрим на мартовские митинги по стране, то увидим, что они проведены не стихийно, а конкретной общественной организацией – Фондом борьбы с коррупцией.

И как я уже сказала, очень важен следующий этап – поддержка задержанных в ходе митингов. Этим занимаются такие структуры, как ОВД-инфо (информационная поддержка), адвокатские объединения, такие как «Агора» (правовая помощь), организации помощи заключенным - такие как «Русь сидящая», и многие другие.

Точечные репрессии будут обязательно, но нового «Болотного дела» ждать не стоит. Причина проста: в следующем году выборы и власть постарается понравиться избирателям, а избивая и сажая детей, народной любви не добьешься. Особенно когда идет борьба за высокую (или хоть какую-то) явку, на фоне сверхнизкой явки на прошедших парламентских выборах 2016 года. Причем в отличии от 2011-2012 годов в этот раз по уголовным делам могут пойти не ветеранов протестного движения, а молодежь, чтобы отбить у других желание повторять митинги - но именно это и вызовет отрицательную общественную реакцию.

Нужно понимать, что протест является следствием объективного социально-политического процесса, а конкретнее – противоречия между уровнем и направлением развития общества и управленческого аппарата.

Если общество движется в одном направлении, то административная машина – в другом или в некоторых своих звеньях вообще деградирует, то возникает напряжение, которое выливается в протест.

Это очень важно, потому что означает, что протест не зависит от личности. Даже если посадят одного организатора, пройдет время и появится другой. Прошел один митинг малочисленный, а на следующий соберутся уже тысячи. Протест никуда не исчезнет, пока не будет устранено это противоречие.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 76, комментариев: 0


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