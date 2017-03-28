​Семейное дело

Вот уже год как мы с мужем Данилом стали волонтерами ОД «Дай лапу», мы и раньше помогали движению, но это была помощь «на расстоянии».

А началось все с простого любопытства. Стало интересно, где живут собаки, для которых периодически привозили корм. Пообщавшись с куратором, мы договорились о воскресной встрече на участке. Закупили косточки и поехали. Было немного страшно: Куда мы едем? Что нас ждет?

К счастью все наши страхи улетучились, как только мы увидели собак. Красивые, открытые и жаждущие заполучить хоть немного нашего внимания. Так прошла наша первая встреча с собачками на участке. Нам захотелось что-то большего чем просто «раздача костей».

А что может быть лучше для собаки, которая всю неделю сидит в вольере? Конечно же, прогулка!

Елена и Данил поженились 27 февраля 2016 года. Практически сразу после свадьбы они стали авторами уникального волонтерского проекта – «Воскресные прогулки с собаками»

Лайза – маленькая, скромная собачка. Немного трусливая, но очень дружелюбная

Совместно с куратором «Дай лапу» была организована первая прогулка с хвостатыми. Помню, до последнего не верила, что кто-то придет, но вот наступил выходной, и восемь энтузиастов, таких же, как и мы, уже бегали с собачками по лесу. Сразу хочу заметить, что мы с мужем кошатники. Конечно, у меня были собачки детстве, но маленьких пород, а здесь большой, красивый и… неизвестный пес. Что сказать: мы авантюристы!

Первая прогулка прошла отлично. Я очень благодарна тем людям, которые дали толчок нашей идее.

Чак – настоящая звезда! Пользуется бешеным успехом у детей, потому как хорош собой и умеет выполнять различные команды

С тех пор для меня с мужем воскресное утро – это утро прогулки. Многие спрашивают, для чего все это, что это дает? Прежде всего прогулка очень нужна собакам, которые живут на участке. У каждого из них в прошлом свои трагедии: кого-то сбила машина, над кем-то издевались люди, но сейчас, конечно, это все позади, и они просто хотят немного человеческого внимания и ласки.

Вы представить не можете, как животное преображается, если ему хотя бы раз в неделю уделять внимание.

Устраивая прогулки, мы познакомились с интересными, отзывчивыми людьми, которым не безразлична проблема бездомных животных в городе. У нас сформировалась своя команда. Мы очень благодарны этим людям. Попробуйте бороться с проблемой одному. Сложно, не так ли? Так и в волонтерской деятельности. Невозможно одному тащить все на себе. Нужно иметь свою команду, команду единомышленников.

Вот уже почти год сургутяне приезжают на воскресную прогулку с собаками. Не у многих есть возможность завести собаку в квартире, поэтому прогулка для них - это выход. На час с небольшим ты можешь почувствовать себя хозяином чудесного пса. Очень радует, что каждый раз к нам приходят родители с детками. Воспитывать правильное отношение детей к животным нужно с раннего возраста.

Для нас главное в волонтерской деятельности - это открытость и прозрачность.

Я понимаю людей, которые с опаской смотрят на любые группы помощи. К сожалению, в нашем мире есть не только белое. Поэтому я каждый раз приглашаю людей на воскресную прогулку, и рассказываю: «Вот смотрите – это собака, которой вы помогали. Вот корм, который вы привезли для нее, можете покормить». Только поверив тебе и твоему делу, люди начнут также болеть за это самое дело. Одна лишь волонтерская деятельность это не панацея от всех проблем, и это касается не только проблемы бездомных животных, но ты либо закрываешь глаза на проблему, либо пытаешься бороться с ней.

Этот мягкий комочек нашел свой дом после профессиональной фотоссесии. Снимки с очаровательным щенком разместили в социальных сетях и для него нашелся любящий хозяин

Если все будут закрывать глаза на ситуацию с бездомными животными, она сама по себе не решится.

«Зачем я приеду на прогулку, там же эти несчастные собаки», - рассуждают некоторые. Знаете, я не вижу несчастных собак. Посмотрите, какие они красавцы! Такой огонь в глазах, как у наших собак, есть не у каждого человека. У них есть будущее. За год прогулок пять собак с участка нашли себе постоянный дом.

Помогать легко, ведь что может быть проще, чем выгулять собаку? Начните с этого, и я уверена, вам понравится.

Пиксель



Грей. В этого пса новые хозяева влюбились по фотографии. Приехали, познакомилось с ним и увезли в новый тёплый дом!

Волчица

Чак

Вольер Чака и Пикселя

Мурзик

Джози

Вкусные подарки хвостикам от волонтеров

Скай

Никта

Милан

Стрелка

Фото А.Угарова, Е.Сапожниковой, Е.Ногиной, из группы «Дай лапу» ВКонтакте