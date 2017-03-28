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​Рынок ушел в красное // АУДИО, ТЕКСТ

К чему приведет снижение ключевой ставки Центробанком и другие вопросы — в новостях из мира экономики

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Фото: Investing.com
Фото: Investing.com

Неделя началась с ухода российского рынка в «красную зону» вслед за нефтью и мировыми площадками. Какие внешние риски нужно учесть инвесторам, к чему приведет снижение ключевой ставки Центробанком и какие тонкости следует учитывать при покупке облигаций? Об этом сегодня мы и поговорим.

Фаза восстановления на российском рынке акций очевидно приостановилась. В конце прошлой недели индекс ММВБ уже «безыдейно» консолидировался вокруг уровня 2050 пунктов, а в понедельник под давлением продавцов откатился ближе к 2000 пунктов.

Поводов для роста, откровенно говоря, немного, зато немало рисков

– начиная от выборного марафона в Европе и заканчивая переносом голосования по реформе здравоохранения в США. Неудача президента Дональда Трампа с этим голосованием вызывает сомнения в его способности реализовать свои политические планы. Американские рынки на этом фоне снизились.

Добавим к этому растущую неопределенность вокруг продления соглашения о сокращении мировой нефтедобычи. Думаю, давление на рынок будет сохраняться до проведения официальной встречи в формате ОПЕК+ в конце мая. Различные слухи и комментарии от «неназванных источников» будут заставлять рынки двигаться очень активно. По всей видимости, апрель будет волатильным.

Как мы и ожидали, Центробанк снизил ставку на 0,25 %, сохранив при этом умеренно-жесткую денежную политику. Стоит отметить, на этот раз комментарии к понижению ставки стали более мягкими. В частности,

Банк России указал, что риски не достигнуть целевого уровня инфляции снизились.

Кроме того ЦБ указал, что продолжает закладывать прогноз цены на нефть в $40 за баррель.

Символическое понижение ставки не окажет существенного прямого влияния на течение макроэкономической ситуации, но обеспечит дополнительные стимулы коммерческим банкам смягчить свою кредитную политику, что в перспективе должно поддержать инвестиционную активность и рост экономики. Сейчас в российском банковском секторе наблюдается профицит ликвидности, и банки начали снижать ставки по кредитам, не дожидаясь аналогичных действий со стороны ЦБ. Символическое снижение ставки ЦБ способно усилить этот импульс на рынке кредитования.

На днях Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ купонов по рублевым корпоративным облигациям 2017-2020 годов. В связи с этим мы

рекомендуем обращать внимание на облигации с максимальным по доходности купоном,

но лишь на те из них, что торгуются наиболее близко к номинальной стоимости. При этом срок погашения должен по возможности совпадать с желаемым сроком инвестирования. Как пример, это могут быть облигации компаний МТС, ФСК, Полипласт.

Конкретные шаги лучше всего предпринимать в соответствии с ПФП – Персональным финансовым планом, составленным профессиональным советником. Такой план учитывает максимум параметров – исходные возможности, финансовые цели с желаемым сроком выполнения, риск-профиль инвестора и др.

Самое главное – грамотно составленный персональный план содержит четкий набор рекомендаций, следуя которым можно в желаемый срок достичь поставленной финансовой цели.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 135, комментариев: 0


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