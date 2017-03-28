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​В пределах дарвинизма

Поскольку мы живем в открытом информационном обществе, то тут, то там просачивается сквозь стены открытости та самая информация: вот у губернатора вилла на Лазурном берегу завелась от сырости, вот две квартиры в Майами у чиновника кверху пузом всплыли, тут домик в Лондоне, там подмосковная резиденция. Умеют люди жить! Вот только завидовать не надо, люди для этого много и тяжело работают, страну с колен приподнимают, держат из последних сил, а потом, не выдержав нагрузки, вновь с плеском бросают в весеннюю грязь.

Тяжелы мы на экономический подъем! Кажется, все сделано: санкции ввели, рубль обвалили, Крым в лоно вернули – живи, жуй, глотай.

Но не жуется что-то, не глотается – не иначе от зависти. Вся эта недвижимость, яхты, шубохранилища и прочие матценности глаза застят. Жаба душит. До того приставучее земноводное, что от него по всей Руси люди на улицы повыскакивали, не хотят, чтобы он был им Димоном. Думаю, фигурант тоже не горит желанием им быть. Но что поделаешь, надо: Димон так Димон. Профессия такая.

Ну и, конечно, раз народ на улицы вышел, жабой придушенный, то партия и правительство поспешили заверить население в правильности избранного пути. Наглядно показали россиянам, на что идут их налоги. Дома и виллы – это все ерунда! Вот смотрите: автозаки, шлемы, дубинки, обвес, спецтехника всяческая и спецсредства. Потом – личный состав. Его надо одеть, обуть, обучить, прокормить, в отпуск сводить и т.д. Ну и, конечно, подумайте, во что обходится содержание задержанных! Размести, опять же – баланду выдай, в суд туда-сюда свози, а это, между прочим, бензин и амортизация.

Так что граждане лично убедились, что собранные с них налоги используются в рамках закона «О полиции» и других полезных документов. На заграничную недвижимость идет совсем чуть-чуть. Поэтому не надо зависти! Вот этого мерзкого чувства не надо! Все делается в интересах безопасности общественности. Безопасности «от» или «для» – это уже малоинтересные нюансы. Важно, что без тружеников тыла и автозак не поедет, и полицейский дубинкой поперек спины не защитит, понимаете? Все для вас, глупые и завистливые россияне, все для вас! Может быть, теперь поумнеете.

Те, которые сразу умные, видят перспективу, поскольку кормежка усиленная и витамин А присутствует.

Они говорят глупым: хорошо, вы против коррупции. Мы, в принципе, тоже. А дальше что? Вернее – кто?

А вдруг придет страшный Бабай, террорист и провокатор? Вот Навальный ваш – типичный латентный диктатор, покрытый, к тому же, болотным нафталином, что, в общем-то, смешно звучит на фоне благоухающего Жириновского и свежего, как редис, Зюганова, но все же, все же. Все же мы лучше научим Родину любить, мать вашу.

С другого фланга не менее одаренные либералы тоже тычут палкой в Навального – у него, мол, нет ни программы, ни разборчивости, ни ценностей. Мы с ним на одном поле в принципе не сядем. Так и гуляют вокруг, издали брезгливо наблюдая. Тут, понятно, жаба иного пошиба – сами бы взялись, да лодку не раскачиваем, расплескать боимся.

А в середине где-то, в заповедных оврагах Нечерноземья, под слоем вечной мерзлоты в тундре, высоко-высоко в уральских горах гнездятся люди глупой породы. Они по глупости не сумели пристроится к раздаче, по глупости считают себя хозяевами своей страны (смешные), по этой же причине делают круглые глаза и недоумевают – как это Димон так же себя ведет, как и вся система. Ну так и получите откровение от полицейского ботинка.

Навальный, конечно, их всех использует, коварный тип, в личных избирательных целях. Он откопал, а по правде – украл и присвоил некрасивую историю про людей с совестью матери Терезы Махатмы Ганди и глазами трепетной лани. И начал всюду задавать свои глупые, дурацкие вопросы, ответ на которые известен любому, как выясняется, шестикласснику. Использовал наивных простых граждан, закидал их лозунгами и напоил, не иначе, всех зеленкой.

Итог закономерен – здравый смысл если не победил, то где-то на подходе.

Скоро подойдет и здраво всем расскажет, почему Россия – это не Южная Корея. Климат другой. Холодно у нас, поэтому люди руки и греют. Все в пределах дарвинизма.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 292, комментариев: 2


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Комментарии:
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 11:57
Похоже на контрольную работу на журфаке. Тема "Сарказм" и минимальный набор гипербол на три балла, средний набор гипербол на 4 балла и т д..
Тут примерно- на 4 балла.
И примерно так:- я чуть-чуть покритикую, чтоб особо никто не обиделся и чтоб защитником власти не выглядеть..

444
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Сегодня в 14:27
Климат в Южной Корее ничем не отличается от российского дальневосточного. Так удобно сваливать свое собственное разочарование даже не в стране, а прежде всего в себе, как гражданине страны, свое равнодушие, свой цинизм за сарказмом и "климатом". Извините, но, как говорится, плохому танцору всегда климат мешает.

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