​Гомеопатия неактуальна // ИНФОГРАФИКА

Судя по очередному опросу siapress.ru, гомеопатия среди аудитории портала непопулярна. Треть читателей, проголосовавших на сайте, говорят, что они никак не относятся к лечению «сахарными шариками», еще треть заявляет об отрицательном отношении — поэтому и к такому лечению они не прибегали.
Интересно, что более 16 процентов в целом положительно относятся к данной теме, хотя не лечились оциллококцинумом.
Сургут — город культуры и туризма? Владимир Фризен, председатель комитета культуры и туризма // ONLINE 4 апреля в 14:00