​Гомеопатия неактуальна // ИНФОГРАФИКА

Судя по очередному опросу siapress.ru, гомеопатия среди аудитории портала непопулярна. Треть читателей, проголосовавших на сайте, говорят, что они никак не относятся к лечению «сахарными шариками», еще треть заявляет об отрицательном отношении — поэтому и к такому лечению они не прибегали.

Интересно, что более 16 процентов в целом положительно относятся к данной теме, хотя не лечились оциллококцинумом.