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​Необщественный транспорт

Нас немного потрясет, а потом мы, возможно, задохнемся

Чуть меньше года назад, по весне, в одном из городских автобусов мне повстречался очень общительный и вообще располагающий к себе кондуктор. Это была приятная женщина немного за пятьдесят, с сумкой наперевес, обутая в совсем не весенние унты. Она из тех, кто и взрослых парней с кресел сгонит, чтобы детей усадить, и водителю крикнет, чтобы осторожнее ехал: «Не дрова ж везешь».

И вот едем мы. На дворе чуть-чуть за утро, пассажиров в салоне мало. Кондуктор стала что-то рассказывать, расспрашивать. Ну а под конец беседы вдруг сказала:

«Раньше нам хотя бы молоко давали за вредность, сейчас и этого нет.

А ведь работа у нас непростая. Полгода, пока зима, в салоне холодно, летом – жарко.

А еще видишь всю эту грязь, которую пассажиры обувью заносят? Это ведь все потом сохнет, пыли становится много, а мы этим дышим».

Сегодня, в очередной раз совершая путешествие на автобусе из дома на работу, я вспомнила эти ее слова. И в глаза сразу бросилось то вечное и непреложное, на что редко обращаешь внимание.

Заранее оговорю, что претензии, представленные ниже, относятся не ко всему автобусному парку Сургута, но к тому его немалому проценту, который до сих пор не был обновлен.

Отсутствие кондиционирования. Летом единственная возможность пустить в салон прохладный, свежий воздух – открыть окно. Что, разумеется, никак не помогает, если автобус стоит в пробке. В некоторых машинах окна не открываются, их роль выполняют люки в потолке, которые заходу воздуха способствуют мало, да еще и не могут использоваться в дождь.

Так что летом многие автобусы представляют собой этакую душегубку, в которую не хочется заходить и из которой поскорее торопишься выйти.

Однако и зимой отсутствие кондиционеров вкупе с активно работающими печками создает немало дискомфорта: в салоне душно, и пассажиры ждут каждую новую остановку просто ради очередного глотка свежего воздуха.

Отсутствие нормального отопления. Зимой некоторые автобусы не справляются с холодом. Возможно, виной тут неисправное оборудование или его некорректное расположение в салоне. Кондукторы кутаются в шали поверх пуховиков и не снимают шапки. А тем временем зашедшие с улицы пассажиры, разместившись на креслах, очень скоро начинают чувствовать, как их ноги, образно выражаясь, начинают гореть. Ведь печки установлены именно под сидениями.

В итоге сидящим – жарко, стоящим – холодно.

Выхлопные газы, идущие в салон. С этой проблемой сталкиваются многие пользователи сургутского общественного транспорта. В некоторых автобусах дышать просто невозможно. Пассажиры прячут носы в рукавицы и шарфы. Буквально сегодня я наблюдала младшеклассника, который ехал, уткнувшись лицом в портфель. А ведь в каждом салоне имеется кондуктор и водитель, которые не могут просто выйти на своей остановке или закрыть лицо платочком. Удушающий запах выхлопов преследует их весь день.

Плохое состояние автобуса. Сюда относится ржавчина, разбитые полы, поношенные (посиженные) сидения, дыры на стыке дверей, которые уже стали для нас чем-то привычным. На одном из автобусов пространство между стеклами в окнах покрыты чем-то белым, что затрудняет пассажирам ориентацию во время движения. Ко всему этому еще добавляется вездесущая грязь и элементарная неопрятность сургутского автопарка.

Не хочется возвращаться к старой шарманке а-ля «У нас такой богатый город, а нормального общественного транспорта (дорог / дворов / парков и иже с ними) нет…». Возвращаться не хочется, а приходится. Ведь для простого пешехода-пассажира в Сургуте не создано никаких условий. Начиная с плохих тротуаров и заканчивая дурацкими остановочными комплексами да побитыми жизнью автобусами.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 217, комментариев: 0


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