​День Поэзии: кому это нужно?

21 марта Сургут впервые отметил Всемирный День Поэзии ЮНЕСКО в рамках одноименного фестиваля, созданного юной петербургской поэтессой Стефанией Даниловой.

Вместе с Сургутом в этот день по единому сценарию фестиваля устраивали празднества еще 25 городов России и ближнего Зарубежья – мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры РФ, и нацелено на популяризацию современной поэзии и открытие новых имен. Однако приняли ли новую инициативу горожане так, как на это рассчитывали мы, организаторы фестиваля?

Скажу сразу: к вечернему отчетному концерту в культурном центре «Порт» я подходила уже не в таком радужном настроении, как с самого утра. Расстроила меня реакция горожан, которым мы с детьми-волонтерами раздавали на улицах листовки со стихами сургутских поэтов.

Либо население уже слишком привыкло к рекламе на улицах, либо просто не желает вникать в происходящее, поглощенное своими непростыми мыслями... Не по-весеннему хмурые люди бежали мимо, не желая реагировать на поздравления, шарахаясь от детей, отталкивая руки, комкая в карманах закладки со стихами, явно даже не понимая, что им на этот раз не пытаются ничего продать.

Особенно расстроили возгласы: «Я вообще не читаю» и «Мне неинтересны книги».

И хотя на точках, где происходил флешмоб фестиваля, улица не пестрила скомканными бумажками, боюсь, что это была заслуга воспитания сургутян и их привычка не сорить в городе, а никак не интерес к современной словесности и культурной жизни.

Вопреки холодному и недружелюбному приему на улицах, стоит отметить, что зал «Порта» вечером был не просто полон, а полон прекрасной, теплой и общительной публики, с удовольствием общающейся как с лауреатами фестиваля — победителями конкурса поэзии, который мы провели в рамках фестиваля, так и с музыкантами, участниками вечера.

Захваченный пульсом барабанов команды «Три Четверти», приятным вокалом Александра Мингалеева и ярким, эпатажным обаянием дуэта «Башмачок Элли», культурный центр «Порт» с удовольствием погрузился вместе с нами на два часа в атмосферу современного искусства и городской лирики.

Впрочем, не обошлось и без эксцессов: после мероприятия не пожелавший представиться представитель некоей общественной организации высказал претензии в том, что в стихах звучали упоминания алкоголя и уверенно добавил:

Наверняка, и пропаганда суицида — где, сказать не могу, я не весь концерт слушал.

Однако пояснить свою позицию отказался, упирая лишь на то, что им движет забота о подрастающем поколении (которое, к слову, в силу возрастных ограничений, было представлено в зале только детьми самих выступающих и с их ведома и разрешения).

Стоит ли говорить о том, что призывов ни к алкоголизму, ни тем паче к суициду, программа не содержала? Наверное, нет.

Но встает вопрос о том, что при подобном отношении к поэзии очень скоро спорными станут даже известные всем со школы строки Пушкина «Выпьем с горя, где же кружка». После чего стоит ожидать, что молодежь и в самом деле перестанет посещать культурные мероприятия, предпочитая выпивать с горя и от бездеятельности, только не с няней, а в подворотнях, как в незабвенные 90-е...