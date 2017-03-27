Самый крупный за новейшую историю России протест, прошедший накануне, всколыхнул общественность. СИА-ПРЕСС публикует мнение ряда политологов о том, к чему эти события могут привести.

В моем понимании вчерашние митинги следует интерпретировать исключительно как события, которые подготовила некая группа во власти, которая настроена против Медведева и его команды. То есть эти люди раскрутили Навального и всю эту ситуацию. Поэтому

говорить о том, как изменится модель поведения власти после этих митингов, на мой взгляд, некорректно, потому что никакой взаимосвязи между ними нет.

Вчерашние митинги – это не про протест, а про политическую борьбу.

В 2011-2012 годах у Дмитрия Медведева и его команды возникла иллюзия, что люди вышли улицы за них. Они думали так долгое время, но вчера им показали, что это не так. Пять лет назад выходили не за них, либо за них, но такого больше не будет.