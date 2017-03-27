На улицы вышло непуганое поколение

Самый крупный за новейшую историю России протест, прошедший накануне, всколыхнул общественность. СИА-ПРЕСС публикует мнение ряда политологов о том, к чему эти события могут привести.

В России есть гражданское общество, только государство с ним постоянно борется. Вчерашние события это еще раз подтвердили. При этом нужно отметить, что эти протесты не являются отголоском событий 2011-2012 годов. Митинги 26 марта – самостоятельное явление, у него уже другие участники. Они отличаются даже в своей идее. Если помните, пять лет назад основным поводом для протеста были концепция «нечестные выборы». Она уже тогда многим казался сомнительной, и ее далеко не все поддерживали. «Неправильно подсчитали», «не в пользу тех» - все это не способствовало объединению народного недовольства.

Сейчас же мы видим, что люди вышли на улицу протестовать не против Чурова, подсчета голосов или какой-то политической партии, а именно против действующей власти.

За последние несколько лет в России выросло непуганое поколение, которое смутно помнит события 2011-2012 годов и которое интересуется политикой и хочет определять будущее своей страны. Именно эти люди и вышли вчера на митинги. Я не понимаю и не поддерживаю тех людей, которые возмущаются участием в протестах школьников и студентов младших курсов. По-моему, это наоборот прекрасно, что в России растет поколение, которое хочет принимать активное участие в жизни страны.

Что касается реакции на вчерашние события, то я не берусь давать каких-то определенных прогнозов на этот счет. Если власти увидят, что есть ресурс и возможность для закручивания гаек, то это вполне может произойти. С другой стороны, в следующем году нас ждут выборы и власти могут наоборот ослабить давление на общество. Такое уже было: в 2011-2012 годах сразу после протестов никаких мер не было предпринято. Все началось уже когда прошли президентские выборы. Здесь может повториться тот же сценарий.