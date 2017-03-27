​Нас ждет новое закручивание гаек

Действия власти во время проведения антикоррупционных митингов 26 марта побудило нас поинтересоваться, как это событие оценивают ведущие политические эксперты. Мы связались с политологом Константином Киселевым.

После вчерашних митингов власть находится в растерянности. Однако я не верю в то, что наступит какая-то «оттепель», потому что, как показывает практика, в России «оттепель» не является какой-то институциональной вещью. Это просто освобождение отдельных людей, но системой это назвать нельзя. Поэтому я рискну предположить, что в дальнейшем нас ждет только ужесточение и закручивание гаек.

Эти протесты в очередной раз показали, что между властью и обществом растет разрыв и недопонимание, причем в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться.

Я не могу сказать, что в будущем внутреннее недовольство в обществе будет выражаться в тех же митингах, от них население все-таки устает. Но какие-то интернет акции, может быть, одиночные протесты будут набирать оборот.