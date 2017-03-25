​Правительство Югры обещает помощь муниципалитетам в сносе старого жилья

Более 2,5 млн квадратных метров - таков общий фонд аварийного и ветхого жилья в Югре. Эти данные назвала губернатор округа Наталья Комарова в ходе прошедшей на днях в Ханты-Мансийске пресс-конференции.

«Из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, власти должны обеспечить переселение граждан уже в сентябре, согласно указу президента России. Судя по всему, с этой задачей мы справимся: за 2016 год, по оперативным данным, которые еще уточняются, осуществлен снос 115 тыс. квадратных метров. Это больше, чем требуется в указе, но меньше «объема катастрофы, - считает глава региона. -

Переселение – компетенция местных властей, но правительство округа принимает участие в ее реализации.

Разработанный в правительстве Югры механизм единой жилищной субсидии для муниципалитетов позволяет использовать средства на тех направлениях, где это наиболее необходимо: на одной территории это проблема аварийного жилья, на другой – накопившиеся долги по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, на третьей – пополнение маневренного жилищного фонда или приобретение служебного жилья для привлекаемых специалистов. То есть субсидия выдается одновременно с определением показателей, которые должны быть достигнуты. Задания по сносу и переселению граждан из аварийного и ветхого жилфонда четко фиксируются и контролируются. Некоторые муниципалитеты идут дальше: признавая этот вопрос приоритетным, выделяют на его решение из бюджетов гораздо большие объемы средств, чем предусмотрено правилами. Так, в прошлом году Сургутский район мобилизовал на это сотни миллионов рублей. Мы поддержали это начинание и произвели софинансирование работ из расчета пятьдесят на пятьдесят».

В 2017 году повышенные обязательства взял на себя муниципалитет Нягани. В этом городе очень большой балочный фонд, и снести до конца года планируется 50 тыс. квадратных метров площадей. Поучаствует ли округ и в этих мероприятиях? Наталья Комарова заверила: «Правительство будет искать возможности для этого. Наверняка власти города не ошибаются, определяя такие приоритеты, вопрос со старым жилфондом на этой территории стоит очень остро. У нас наработаны механизмы, чтобы пойти навстречу их усилиям. Но важно организовать ресурсы так, чтобы работа велась не аврально, а в плановом режиме».

Не оставить вниманием губернатор обещала и участников жилищных программ. «Обеспечение жильем граждан и финансирование жилищных программ - одно из приоритетных направлений, что подтверждено решениями на региональном уровне, в т.ч. Думы Югры. Когда происходит выделение дополнительных ресурсов, появляющихся за счет оптимизации бюджетных расходов или наращивания налогооблагаемой базы, и если они направлются на жилищную программу – то на финансирование выдачи субсидий молодым семьям или улучшение жилищных условий представителей коренных и малочисленных народов Севера. В настоящее время не принимаем новых заявлений, но стараемся выполнять уже имеющиеся обязательства».

Как рассказала губернатор, за последние десять лет такими мерами поддержки воспользовалось в среднем 2,5 тыс. участников жилищной программы в год, а в ожидании остаются чуть больше 20 тысяч. Эта проблема наиболее чувствительна для молодых семей: их право на получение подобной поддержки имеет возрастное ограничение – 35 лет включительно. Кстати, это и самая активная часть – большинство не надеется лишь на государство, но решает проблему самостоятельно. Правительство оказывает дополнительные меры поддержки: в прошлом году материальную помощь на то, чтобы расплатиться с ипотечным кредитом, получило более ста семей из числа участников жилищных программ – многодетные или имеющие ребенка-инвалида. «У нас широкий круг обязанностей, среди которых такие капиталоемкие, как строительство детсадов, школ, снос аварийного жилья, - сказала Наталья Комарова. – Быстрее закрыть обязательства перед участниками жилищных программ мы не можем».