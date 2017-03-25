​Сургутская неделя. Сургутское счастье

Сургут – четвертый город в России по счастью. Как ни странно это звучит, но подобный рейтинг существует в природе. Мерилом счастья мониторинговое агентство NewsEffector (весьма «эффекторное» название) избрало вопросы о материальном положении, экологии, безопасности, динамики городского развития и уровне его благоустройства. Хотите верьте – хотите нет, но лучше нас (пардон, счастливее) живется только в Грозном, Тюмени и Казани. Попытка разобрать сургутское счастье на составляющие части, – тема отдельного разговора, а сейчас давайте ограничимся догадками, основанными на событиях последних дней.

Так уж вышло, что на днях Сургут вляпался еще в один рейтинг, попав в пятерку самых дорогих по стоимости аренды жилья городов России.

Впереди Москва и Санкт-Петербург, что естественно, Симферополь, что удивительно, и подмосковная Балашиха, что объяснимо. Сразу за ними – мы. Так что сургутянам, снимающим однушку в среднем за 19 тысяч 723 рубля, можно посоветовать перебираться в Нижний Тагил или Курган – там цена вопроса едва превышает восемь тысяч. Ну или уже в Симферополь, по крайней мере – юг. Но вот парадокс – из Сургута не едут, потому что тут есть работа и деньги, а стало быть – счастье, которое напрямую связано с арендной платой.

В рейтинге интернет-открытости органов муниципальной власти Сургут тоже отличился – девятнадцатое место в стране.

Исследование проектного центра «Инфометр» изучало 166 сайтов городских администраций на предмет сведений о закупках, распределении бюджета, работе с обращениями граждан. Так что, граждане, как говорится, обращайтесь! Вам обязательно что-нибудь ответят в рамках информационной открытости. И будет вам счастье.

Свежий пример – история с запломбированным микрорайоном номер 37.

Транспорт пациентов свежеоткрытой поликлиники «Нефтяник» никак не желает умещаться на отведенном для него квадратном сантиметре площади, расплываясь по берегам неширокой и даже не существующей в природе, по данным городских властей, улицы Рябиновой.

Ежедневный коллапс пока крадет только время и нервы участвующих, но не за горами более крупные убытки – если «Скорая» или пожарные, тьфу-тьфу-тьфу, не успеют (а они не успеют) прорваться через автомобильные запруды.

Что отвечает гражданам власть на сие безобразие? «Экспертиза пройдена», ­– в такой культурной форме послал всех директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев. Дескать, чего пристали, на бумаге все правильно. В ГИБДД сказали, что дорога в их ведомстве отсутствует, стало быть в природе не существует. А чего в природе не существует, с тем ничего поделать нельзя. И, наконец, еще один чиновник в администрации сказал, что мало времени прошло, чтобы власть сумела как-то отреагировать. По крайней мере, честно. Такие ответы, безусловно, повышают уровень информированности граждан – прежде всего о самой власти.

Счастья от этого немного, практической пользы тоже, зато все весьма наглядно.

Ну или вот еще одна счастливая весть – Попечительский совет Дома пионеров решил таки сохранить первоначальный облик дома и найти инвестора для его реконструкции. Решение зачетное, только все это сказку про белого бычка напоминает. Одно дело – найти спонсора для строительства базы ОМОНа, другое – желающих за свой счет провести недешевые работы в Доме пионеров. История, уходящая корнями в глубь веков (в начало 1990-х годов прошлого века, если быть точным) уже прошла все степени экзальтации от краеведческого пафоса до саркастических конвульсий через циничную «это просто гниль», и теперь, судя по всему, возвращается на второй или двадцать второй виток своего развития. Думаю, все молчаливо ждут, когда здание само обвалится под грузом лет и обещаний. Я бы развалины не трогал – как памятник деятельному бездействию, как символ эпохи.

Завершая поиски сургутского счастья, не могу не упомянуть о прошедшем на днях конкурсе местных журналистов. Из года в год это мероприятие подвергается критике и аплодисментам, ибо журналисткая среда, как и всякая другая, не чужда всему человеческому. Тут вам и зависть, и гордость, игнор и дифирамб слились в объятиях.

Между тем, конкурс нужный, ибо задает какие-то тренды. Я их, если честно, в этот раз не особо разглядел в лицах и номинациях (одна «Светом добра» чего стоит), но организаторы все равно молодцы.

Хотя бы потому, что на этот раз сделали оценку работ более открытой и понятной. Надо развиваться дальше, подключать к выбору зрителей/читателей – тогда сургутяне точно счастливее станут, ибо нет ничего лучше для нашего человека, чем кого-то судить.