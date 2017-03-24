​Югорчане предупредили Наталью Комарову о митинге в Нижневартовске и пригласили на генеральную уборку в Пыть-Ях

В столице Самотлора обсуждается вопрос передачи в концессию двух муниципальных коммунальных предприятий: Горводоканала и МУП «Теплоснабжение». Потребители переживают, как реализация предложения скажется на ценах и качестве оказания услуг. В связи с этим 2 апреля в Нижневартовске планируется провести митинг. Контролируют ли окружные власти ситуацию? Этот вопрос был задан представителем местных СМИ на вчерашней пресс-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как заверила глава региона, власти ХМАО не просто находятся в курсе происходящего, но более того, решение о подобной передаче могут приниматься лишь при условии, если это предусмотрено региональным планом, если муниципальные объекты состоят в утвержденном правительством графике перевода на концессию (либо перевода оборудования в концессионное пользование). «Главное условие включения предприятия в такой график – его нерентабельность. Таковы федеральные требования.

Концессия – это предоставление бизнесу возможности вывести предприятие на доходность, чтобы потребителям не приходилось платить за неэффективность и бесхозяйственность.

Иначе бюджету придется компенсировать ту неподъемную плату за энергоресурсы, которая опять же обусловлена бесхозяйственностью. Оба предприятия, о которых идет речь, - насколько мне известно, рентабельны. Однако Василий Владимирович (Тихонов, глава города – прим. ред.) тестирует различные модели развития города – не пойдет ли на пользу передача МУПов в концессию? Критерий здесь один – выгода потребителя. Поэтому тема и обсуждается. Если нижневартовцы все посчитают и увидят практическую пользу от перемен – мы не будем возражать и откроем эти возможности, включим горводоканал и «Теплоснабжение» в региональный план, тем самым органы местного управления получат возможность передать предприятия в концессию. Думаю, жителям города нет смысла беспокоиться, вопрос обсуждается».

Еще один тревожный сигнал прозвучал из Советского района. «У нас один из самых высоких показателей безработицы в Югре, - сообщила журналистка. - Закрылись лесозаводы в поселке Коммунистическом и в Зеленоборске, идут сокращения на предприятии «Югра Плит». Все они входят в Югорский лесопромышленный холдинг, учредитель которого – правительство Югры. Какие меры будут предприниматься для стабилизации ситуации?».

Закрытие предприятий Наталья Комарова прокомментировала следующим образом: «Многие проблемы на территории взаимосвязаны. Принятые решения по модернизации лесоперерабатывающих мощностей были призваны повысить эффективность производства, усилить налоговые потоки, которые, пополняя бюджет, в свою очередь дадут возможность властям решать социальные вопросы. В ситуациях, подобных той, что сложилась в Советском районе, мы работаем вплоть до ручного управления. В районе сформирована специальная рабочая группа, выезжающая на предприятия, где с каждым человеком работают предлагают различные варианты: получение новой профессии, создание рабочих мест, поддержка самозанятости и малого бизнеса. У государства – десятки инструментов, позволяющих решать проблему безработицы, хотя местные власти и не всегда помнят обо всех и грамотно их применяют. Потеря работы – очень тяжелая ситуация, когда человек находиться в шоке и не в состоянии представлять всю картину объективно, видеть все варианты и возможности дельнейшего применения собственных сил. Надо объединять в этом усилия и властей, и СМИ, чтобы грамотно давать необходимую людям информацию, будить чиновников в активному применению инструментов по решению проблем безработицы. Я не только как чиновник, но и как гражданин уже десятки лет наблюдаю за работой государственной системы занятости и могу сказать, что никогда еще не была она такой эффективной, как сегодня».

Помощи у губернатора – в своеобразной форме - попросила и представительница Пыть-Яха. «Два года подряд в марте вы приезжали на встречу с жителями. Когда вас ожидают, город всегда чистят – метутся улицы, вывозится снег, латаются дыры. В этом году вы не приехали… Мы можем рассчитывать на ваш визит?» Приглашение повеселило аудиторию. «Формируя программу, я не подумала об этом мотиваторе/ Конечно, приеду. А может, просто сказать, что приеду, без намерения? Да, мы все - живые люди, - сказала, отсмеявшись, Наталья Комарова. -

Предполагаем, что уже выросли, а как доходит до простых вещей, все остается так, как издавна заведено: «вот приедет барин – барин нас рассудит».

Впрочем, ничего плохого нет в том, чтобы прибирать дом к приезду гостей. Да еще и сроки подходящие, надо скорее убрать с глаз то, что вытаивает по весне. Надо к этому с юмором относиться – и работать».

Однако жители Пыть-Яха тоскуют не только по генеральной уборке, но и по воде: «Ситуацию с чистой водой у нас все время сопровождают коррупционные скандалы. Дважды округ выделял деньги на решение проблемы очистных сооружений, а из крана чистой воды все нет. Спасибо, что держите вопрос на контроле, прокурорская проверка показала, что закупка оборудования для очистных сооружений проведена с нарушениями – продолжила журналистка. Опять не будет ни денег, ни воды? Такие действия подрывают доверие народа к власти. Можем мы когда-нибудь рассчитывать на лучшее?».

«Безусловно, - заверила Наталья Комарова, - до недавнего времени было три муниципалитета, где этот вопрос стоял особенно остро. Но в Нягани его уже решили, остались вы и Нижневартовск, где тоже заигрались с «проектами». Но проблема будет решена. Обеспечить население чистой питьевой водой – прямая задача властей».